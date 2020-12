Exclusivo: Como será la campaña de vacunación de los 67.000 vecinos y vecinas de Ituzaingó que se vacunarán en enero

A pocos días para la finalización del 2020, Argentina aguarda por la llegada de las vacunas contra el coronavirus, pero en el Área Metropolitana de Buenos Aires, de la que Ituzaingó forma parte, en las últimas semanas comenzó a detectarse un lento aumento en los contagios.

Para dialogar sobre estos temas y profundizar los conocimientos al respecto, pasó por los micrófonos de Radio La Ciudad el Director de la Región Sanitaria 7° (abarca todos los municipios del Oeste), el Dr. Ricardo Pardo.

Segunda ola y cepa inglesa

“Se había estabilizado en un momento la curva, cosa que ya preocupaba, y en el último tiempo se nota un ascendente número de casos. No es tan importante, pero si no está dentro de los parámetros que esperaba”, comenzó explicando Prado en diálogo en el programa Ciudad de Encandilados, sobre el crecimiento de casos en el AMBA que obligó -incluso- una reunión entre las autoridades de Nación, Provincia y Ciudad para analizar la situación.

Sobre los motivos que derivaron en esta situación, evaluó: “Se ve mucha gente sin barbijo. Yo recorro mucho Capital y veo mucha gente sin barbijo, que antes no se veía. Mucha gente en bares, mucha gente junta, sin barbijo. Hay ciertos cuidados que hay que seguir teniéndolos o extremarlos”.

Otro de los temas de consulta fue, no sólo la posibilidad de una segunda ola de contagios, sino la aparición de una nueva cepa del virus en Inglaterra y cómo contrarrestarla. “Yo creo que acá la clave está en concientizar bien a la gente, volver a insistir en el tema de las fiestas, las reuniones, que no pueden ser multitudinarias. Si pueden ser al aire libre, mejor. Tratar de mantener la distancia. No mezclar los utensilios. Nosotros estamos promoviendo, desde la región (séptima), ponerle stickers a los vasos, no compartirlos”, manifestó Pardo.

“La vacuna que va a llegar al país es de las mejores. Ayer estaba leyendo en una revista muy importante, The Lancet, que se hizo una prueba con la vacuna rusa y tendría un 87% de efectividad sobre la nueva cepa inglesa”, explicó respecto de la vacuna rusa Sputnik V y su eficacia contra la mutación del coronavirus.

La primera campaña de vacunación

Sobre la campaña de vacunación que, se prevé, comenzará en los próximos días, detalló: “Nosotros vamos a empezar a vacunar a la gente de salud de mayor riesgo, la gente que está en terapia hisopando. Es una muestra de una voluntad, nada más. Lo fuerte llega en los primeros días de enero, ahí se va a vacunar a todo el personal de salud, seguridad, docente, mayores de 60 años y menores con algún tipo de enfermedad”

Prado también contó que las capacitaciones en Ituzaingó y en la Provincia de aquellos que formarán parte de la campaña de vacunación ya están en su etapa final y brindó detalles del operativo en el municipio: “Al distrito de Ituzaingó le tocan tres escuelas, una en el Sur, otra en el Centro y otra en Udaondo, más el Hospital Bicentenario”.

“En la segunda etapa ya se va a vacunar a mucha mayor cantidad de gente. La primera etapa son seis millones de personas en toda la Provincia, que tenemos que vacunar en dos meses, lo cual es una tarea bastante importante”, precisó el director de la Región Sanitaria 7°, quien adhirió a los dichos de Ginés González García, considerando que “es una campaña histórica”.

¿Cómo será la organización de la campaña?

“PAMI va a vacunar a todos sus afiliados, con otro circuito. Va a tener sus propios equipos y sus lugares. De los docentes y la parte de seguridad, se va a encargar IOMA, con sus propios equipos”, precisó Prado. Luego completó: “Al Ministerio y al distrito le tocan los mayores de 60, que no tienen ningún tipo de obra social, personal de salud y la población de entre 18 y 60 años que tengan alguna comorbilidad compatible con poder contagiarse el COVID y que sea de gravedad”.

“Tenemos un padrón estimativo, que lógicamente puede tener sus fallas y por eso va a haber mucha difusión, para que la gente pueda tener toda la información a su alcance: una página, una aplicación y el municipio va a abrir dos o tres líneas telefónicas para que la gente pueda consultar”, señaló el especialista a cargo de la Región Sanitaria.

“La vacunación va a ser con turno previo, para que no haya gente esperando. Los turnos los vamos a entregar de acuerdo al padrón. Vamos a informar a todos sin excepción para que se queden tranquilos”

Luego de adelantar que el plan Detectar continuará realizándose en el mes de enero, luego de dos semanas de descanso para el personal “porque la verdad es que tuvieron un año muy difícil”, Pardo precisó que la cantidad de vecinos de Ituzaingó que formarán parte de la primera campaña de vacunación, “por padrón, son 67.000, más 5.200 de salud”. Esos más de 70.000 ciudadanos representan al 40% de la población del distrito.

Respecto de la Sputnik V, Prado no titubeó y aseveró que “estamos recibiendo una de las mejores vacunas, de un sistema muy probado”. En ese sentido, añadió: “Se ha realizado con las técnicas que se han realizado las vacunas del Ébola. Es un sistema sumamente probado”.

“El resto son sistemas innovadores y es lógico que todo lo innovador tenga cosas como la de Pfizer, que tiene que estar a 80 grados bajo cero, que es muy difícil que se pueda distribuir en la provincia”, completó.

Por último, advirtió que falta tiempo para que la gente pueda relajarse, pese a que se esté próximo al inicio de la vacunación: “La vacuna se aplica en dos dosis, la segunda dosis a los 21 días (de la primera aplicación) y la inmunidad empieza 21 días después de la segunda dosis”.

“Hay que seguir con los cuidados. Nosotros tenemos una frase que es ‘tratemos de despedir el año y no a nuestros padres y nuestros abuelos’”, concluyó Pardo.