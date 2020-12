Esta tarde, a los 66 años, falleció Alejandro Sabella. El ex entrenador de Estudiantes de La Plata y de la Selección Argentina se encontraba internado en el Instituto Cardiovascular de Belgrano desde el 26 de noviembre y ayer le habían quitado la asistencia respiratoria.

Pachorra ingresó al ICBA de Belgrano en la tarde del jueves 26 de noviembre, el día en el que Argentina despidió a Diego Armando Maradona. Desde el comienzo, sabiendo que sus antecedentes médicos despertarían un sinfín de versiones al respecto, su entorno y la clínica aclararon que se trataba de un cuadro de retención de líquidos en las piernas.

Tras pasar dos días en observación, su estado de salud mejoró notoriamente y todo estaba listo para que recibiera el alta médica, pero eligieron que se quedara algunos días más para confirmar los resultados de los estudios a los que Pachorra se había sometido.

Allí, contrajo un virus intrahospitalario y la salud del técnico subcampeón del mundo con la Selección Argentina empeoró. Ese mismo 30 de noviembre, desde el ICBA aclararon que no corría riesgo de vida. Al día siguiente, el 1 de diciembre, ingresó a terapia intensiva con un estado delicado y donde comenzó a recibir asistencia respiratoria.

Ayer, debido a la evolución evidenciada durante la semana que pasó en terapia intensiva, el cuerpo médico del ICBA tomó la decisión de que abandonara la asistencia respiratoria para pasar a una semiasistida, pero su cuadro empeoró nuevamente y volvió a recibir asistencia.

El parte médico difundido esta tarde por el Instituto Cardiovascular informó que Alejandro Sabella falleció a las 15:30, “por consecuencia de su diagnóstico de cardiopatía dilatada secundaria a enfermedad coronaria y cardiotoxicidad de larga data”.

Alejandro Sabella nació un 5 de noviembre de 1954 en Buenos Aires. Se formó como futbolista en las divisiones inferiores de River, donde debutó en el año 1974: con la camiseta del Millonario, ganó los torneos Metropolitano 1975, Nacional 1975 y Metropolitano 1977.

Sus buenos rendimientos le permitieron pegar el salto a Europa. El Sheffield United vino a la carga por Diego Maradona, que en ese entonces tenía 17 años, pero al no poder cerrar la negociación terminó llevándose a Pachorra. Sus buenos rendimientos le permitieron pasar de la tercera división al Leeds, que en ese momento jugaba en primera división.

Todavía lo recuerdo pidiéndome perdón por no haber podido traer la Copa del Mundo a la Argentina en 2014. Alejandro Sabella: gran director técnico de fútbol y muy buena persona con un alto compromiso social. Mis condolencias a su familia y seres queridos. pic.twitter.com/RxXtSs66xB — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) December 8, 2020

En 1980 llegó a Leeds, donde encontró el primer escollo de su carrera. El técnico que lo llevó a Yorkshire abandonó el cargo a los cinco partidos y su sucesor atentaba directamente contra las cualidades de Pachorra.

“El entrenador que me llevó duró cinco partidos, y al que lo reemplazó le gustaba el fútbol a un toque y todos los entrenamientos eran así y a mí me gustaba tener la pelota. No lo critico, sólo digo que eso iba contra mi estilo, así que mucho no jugué”, contó alguna vez.

🇦🇹 "Tengo un deber ineludible, respetar la historia del club. Más grupo y menos individualismo. Más nosotros y menos yo. Más dar y menos recibir". Gracias de corazón, Alejandro, te vamos a extrañar mucho. ❤️♾️ pic.twitter.com/ouNShPKQyL — Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 8, 2020

De la mano de Carlos Salvador Bilardo, que fue a buscarlo a Inglaterra e hizo un esfuerzo descomunal para que los dirigentes de Leeds lo dejaran ir, regresó a la Argentina para vestir la camiseta de Estudiantes de La Plata y conformar un mediocampo histórico para el fútbol argentino: José Daniel Ponce, Miguel Russo, Marcelo Trobbiani y Alejandro Sabella.

En la ciudad de las diagonales sumó dos nuevos campeonatos a su palmarés como jugador: obtuvo el Metropolitano 1982 y el Nacional 1983, ya bajo la dirección técnica de Eduardo Manera.

En 1985 partió a Brasil, para jugar en Gremio, donde ganó el campeonato Gaúcho 198y y 1986. Nuevamente en Argentina, pasó primero por Estudiantes (1986/87) y luego por Ferrocarril Oeste (1987/88). A mediados de 1988 armó las valijas y viajó a México, donde vistió los colores de Irupato y en 1989 le puso fin a su carrera como futbolista.

Casi de inmediato, pese a que se formó como entrenador, se sumó al cuerpo técnico de Daniel Alberto Pasarella. Junto al Kaiser y al Tolo Gallego, integrante de aquel grupo de trabajo en los primeros años, pasó por River (1989-1994), la Selección Argentina (1994-1998), la Selección de Uruguay (2000-2001), Parma (2001), Monterrey (2002-2003), Corinthians (2005) y River (2006 -2007).

Alejandro Sabella fue un hombre con dignidad, de convicciones y principios, y así se mostró en la cancha como jugador y como técnico.



Hoy se fue un verdadero maestro del fútbol. Mis condolencias a sus familiares y seres queridos. pic.twitter.com/LELBZtE7m2 — Alberto Fernández (@alferdez) December 8, 2020

El 15 de marzo de 2009 inició carrera como director técnico, ni más ni menos que en la que fuera su casa por adopción: Estudiantes de La Plata. Con nombres que quedaron grabados a fuego en la historia del Pincha como Juan Sebastián Verón, Mauro Boselli, José Sosa y Mariano Andujar, Sabella condujo al equipo platense rumbo a su cuarta Copa Libertadores de América (2009).

En diciembre de ese mismo año, disputó el Mundial de Clubes, donde cayó derrotado en la final ante el Barcelona de Lionel Messi, Pep Guardiola y Compañía. El encuentro finalizó 2-1 en favor del Blaugrana, que perdió durante gran parte del encuentro, lo empató sobre la hora y recién lo ganó en el tiempo suplementario.

Con 45 puntos, tras haber perdido la final de la Recopa Sudamericana ante Liga de Quito, el Pincha se consagró campeón del Apertura 2010, peleado mano a mano con el Vélez de Ricardo Gareca. Debido a diferencias con la comisión directiva, en febrero de 2011, Sabella presentó su renuncia como entrenador de Estudiantes.

#ProfundoDolor La @afa, a través de su Presidente Claudio Tapia, lamenta profundamente el fallecimiento de Alejandro Sabella, ex entrenador de @Argentina, y envía su más cálido abrazo a familiares y seres queridos. pic.twitter.com/U0NKEZxuv2 — AFA (@afa) December 8, 2020

En 2011 sonó para reemplazar a Marcelo Bielsa en la Selección Chilena e incluso fue contratado por el Al-Jazira de Emiratos Árabes, pero la AFA apareció en su camino y lo contrató para que sucediera a Sergio Batista como DT de la Selección Argentina.

Al mando de la Albiceleste, juntó en cancha a Lionel Messi, Ángel Di María, Sergio Agüero y Gonzalo Higuaín. De la mano de “los 4 fantásticos”, Argentina clasificó con holgura al Mundial de 2014 y las ilusiones, justificadas por el gran rendimiento durante las Eliminatorias, estaban mas latentes que nunca.

Tras un debut poco auspicio ante Bosnia, con un planteo bastante conservador que de todos modos le permitió quedarse con los tres puntos en la primera fecha, Argentina venció por la mínima a Irán e hizo lo propio en el cierre de la fase de grupos, ante Nigeria, con un Lionel Messi en un nivel superlativo.

Ya en la fase final, superó a Suiza en el tiempo extra -gol de Ángel Di María-, a Bélgica en cuartos -gol de Higuaín- y a Holanda en los penales -salvada de Mascherano incluida-. En la final, se enfrentó a Alemania, que llegaba habiendo eliminado a Brasil con un 7-1 inolvidable.

Argentina jugó un gran partido y culminó los 90′ con el marcador igualado en cero y habiendo contado con las chances de gol más claras del cotejo, pero en el tiempo extra apareció Mario Götze y le puso fin a la ilusión.

Luego de perder la final del Mundial, Sabella abandonó la dirección técnica de la Selección (fue sucedido por el Tata Martino) y, pese a que se especuló con la posibilidad de que asumiera como DT de Arabia Saudita, ese fue su fin como entrenador.

Lamentamos la triste noticia de la muerte de Alejandro Sabella ex DT de @edelpoficial y @afaseleccion ⚽



Lo recordamos en su visita a TVU hablando sobre militancia ✌🏽



Saludamos a sus familiares, amigas y amigos en este difícil momento.#QEPD#AlejandroSabella pic.twitter.com/RvqWBWPnJn — TVU (@TvUniversidad) December 8, 2020

Sin lugar a dudas, un pérdida sensible para el mundo del fútbol. Amado por los hinchas de Estudiantes y querido hasta por los de Gimnasia, extrañado siempre en la Selección. Pero, sobre todas las cosas, un hombre respetado por todos. Gracias, Pachorra.