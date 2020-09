Florencia Ruíz, la artista del Oeste que se consagró en Japón

11 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO Puntuación SEO

Florencia Ruíz, es compositora, multiinstrumentista, y docente. Con origen en Zona Oeste del Gran Buenos Aires, supo ganarse el público en Japón; y también llevar su música hacia otras ciudades de Europa y Latinoamérica.

“La experiencia de Japón es una especie de vida paralela, porque todos los años, desde el 2008, que estoy viajando. También, editando allí desde el 2003, en sellos chicos y otros más grandes”, detalló la artista, en el programa de Librocks (conducido por Rodrigo Manigot, que se emite todos los Martes de 16 a 18 hs por Radio La Ciudad).

A lo largo de su carrera, Florencia publicó doce álbumes de estudio: Centro (2000); Cuerpo (2003); Correr (2005); Fogón (2006); Mayor (2007); Ese Impulso Superior (2008) junto con Minimal; Luz De La Noche (2011) producido por Villavicencio; MA (2014); 7 Cartas Invisibles (2015); Parte (2016) con Mono Fontana; VANVANVAN (2017) con el conjunto japonés The VinMush; y Rumiante (2018).

Ha acompañado, en ocho oportunidades, la edición de sus discos en México y Japón, y ha llevado su música a Cuba, Uruguay, Chile, Barcelona, Madrid, Paris, y ciudades del interior de Argentina. Los mismos han recibido excelentes críticas de la prensa especializada tanto en Argentina como en el exterior. En 2013, recibió una “Mención Especial” en la categoría Rock-Pop en Los premios Nacionales, dependientes de La Secretaría de Cultura de la Nación.

Además de su carrera musical como artista, es Profesora de Guitarra recibida del Conservatorio de Morón “Alberto Ginastera”. Estudió Composición y Bandoneón en el Instituto Universitario Nacional del Arte (IUNA).

Actualmente, continúa presentando su último y decimosegundo trabajo de estudio, titulado Rumiante. Desata su disco como un viaje introspectivo, hace colectivo el acto privado del pensamiento para que cada quien lo haga carne y lo transite.

“Soy yo Rumiante y así se llama mi disco. Soy Rumiante por lo animal y sus tiempos para digerir. Rumiante por el pensamiento que no se detiene ni de día ni de noche y me transforma en máquina que rumia canciones, que mastica en el aire los sonidos y las palabras y libera rumia para más rumia y más rumia. Por suerte la música además de amor es liberación”, indicó.

En el momento que se indagó acerca de su acercamiento a la literatura, dijo lo siguiente: “La literatura forma parte de mi vida. Puedo no tocar un día, pero no puedo no leer. Siempre he sido de los libros. Me hubiese encantado ser escritora. Leo mucho y me encanta leer.Me han regalo muchos libros en Japón, todo lo que encuentro lo leo. Me gustan mucho las novelas de Oé Kenzaburo.”

Ahora, Florencia se encuentra trabajando en otro álbum. “De repente fue apareciendo el disco. Tengo un amigo que tiene un estudio casero y empezamos en Julio a grabar. Es un disco muy simple de canciones. Estoy tratando de incorporar sutilezas.”, señaló.

“El proyecto fue mutando, ahora tengo una banda. Desde el año pasado que estamos haciendo música del baterista y del guitarrista, también del percusionista, y este año se sumó un bajista.”, remarcó.

Luego, agregó: “La verdad que me tiene muy entusiasmada eso, porque no tengo experiencia en hacer canciones de otres. Como ellos son japoneses, las letras están en japonés, así que ahora canto en japonés.”

Por, Belén Medina.

Contacto

Sitio Web: http://www.florenciaruiz.com.ar/ // Facebook: @Ruiz.Florencia // YouTube: florenciaruiz // Spotify: Florencia Ruiz // Soundcloud: florencia ruiz // Mail: [email protected]