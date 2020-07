Fuerzas federales que no llegan y el intendente Descalzo enojado propone la policía local

En plena pandemia y con la economía golpeada por el coronavirus, la inseguridad vuelve a ser protagonista. Motochorros, robos en viviendas y comercios, escruches y arrebatos en la vía publica se multiplican a lo largo y ancho del conurbano bonaerense como una postal de estos tiempos.

“Es la primera vez que detenemos gente que tenía su historial limpio. Son delitos de supervivencia.” asegura el ministro de seguridad bonaerense Sergio Berni “Durante el primer mes del aislamiento social preventivo y obligatorio los robos en la Provincia habían bajado considerablemente. La situación cambió hacia finales de abril, cuando comenzaron a verse más robos en las principales ciudades del país. Los más graves, con heridos de bala o a puñaladas, se daban en el Gran Buenos Aires y la capital provincial”. afirma el ministro

El resurgimiento de delitos contra la propiedad es para otros, el producto de una policía que no logra tomar la iniciativa o mira para otro lado: “Si se trata de ladrones amateurs, como dice Berni , no debería ser muy difícil controlarlos. Lo que hace falta y nadie hace, es mayor presencia de la policía en las calles, con postas de control sobre los ingresos y egresos a las ciudades, un plan para interceptar escapes y mayor coordinación en inteligencia criminal que ponga la lupa en las grandes bandas de delincuentes profesionales ” comenta un funcionario judicial de Morón.

Los intendentes frente a la lucha contra la inseguridad

Mientras que El intendente de Hurlingham, Juan Zabaleta, junto a otros intendentes bonaerenses ponen todas sus expectativas en la presencia de fuerzas federales, de una manera sorpresiva y fuera del libreto, el intendente de Ituzaingó, Alberto Descalzo aseguró ayer que la solución al problema son “Las policías locales“.

“Mientras no descentralicen lo que nunca quieren descentralizar, que es que cada municipio tenga su policía local a través de una ley y el dinero para que exista, esto no va a cambiar” aseguraba el intendente en una entrevista con la prensa. ¿Policías Locales?

La descripción del problema que intenta esbozar Descalzo, se parece más a un reclamo a los gobiernos provincial y nacional que a la búsqueda de una solución. “A la hora de votar, todos se acuerdan del conurbano, pero a la hora de darle salud educación y seguridad, nosotros ahí rengueamos con todos los gobiernos” afirmaba, visiblemente molesto, nuestro jefe comunal en la misma entrevista. ¿Como en todos los gobiernos?, ¿acaso para un intendente peronista, es lo mismo el gobierno de Kicillof que el de María Eugenia Vidal?, claramente no. ¿Entonces?

Vuelven las fuerzas federales al conubano

Un acuerdo entre el gobernador Axel Kicillof y la ministra de Seguridad de la Nación, Sabina Frederic, permitirá el envío efectivos de fuerzas federales a las zonas calientes del Gran Buenos Aires .Tanto Gendarmería como policía federal, comenzaran a llegar a algunos municipios con la orden de hacer prevención. Desde el último viernes llegaron efectivos a Quilmes; La Matanza; Almirante Brown; Moreno; Esteban Echeverría; Florencio Varela y Lomas de Zamora. “La semana que viene vamos a sumar más distritos, entre los que está Lanús (Néstor Grindetti). Hablé con (Julio) Garro (La Plata), con (Diego) Valenzuela (Tres de Febrero)“, ratificó ayer el secretario de Seguridad nacional, Eduardo Villalba. ¿Y a nuestra ciudad, cuando?. Por ahora no.

La sensacion de inseguridad es igual en todos lados

Tengo la impresión que aquí es donde radica la discusión. La magnitud del problema de la inseguridad es de tal envergadura que no alcanzan los 7500 gendarmes o la Unidad especial creada por el Ministerio nacional con policía federal para distribuirlos en todos las comunas del Conurbano. Aun cuando es cierto que hay zonas calientes en donde es lógico priorizar los refuerzos, ¿quien esta en condiciones de medir la sensación de inseguridad de la población y afirmar que es mayor en un municipio y menor en otro?. ¿Acaso no es igual en todos lados, ? . Hagamos una prueba: Dejemos a los medios de comunicación más importantes de nuestro País, machacar 15 días, todos los días, con el tema de la inseguridad, (campaña que ya comenzó) y después midamos que municipio esta más complicado que otro. Les aseguro que no habrá diferencias. Aun cuando en realidad si las hay.

Distribuir efectivos federales en el Conurbano, tampoco parece ser la solución, no solo porque no alcanzan a cubrir las necesidades de todos los municipios, sino porque sin una fuerza integrada y coordinada que tome el control de la calle, el combate al delito, es una quimera. La policía local, lejos está de ser eso.

Le asiste razón al intendente Descalzo en enojarse porque seguramente será relegado del acuerdo por fuerzas federales, pero no es necesario alimentar una expectativa en la población con una policía local que no le agregará nada nuevo al problema. Puede ser una herramienta más, pero no modificará el mapa del delito que tenemos en nuestra ciudad.

Por el Dr. Sebastián Sanguinetti