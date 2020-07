Grave denuncia contra el Hospital de Ituzaingó y el servicio de ambulancias

Una familia del barrio Villa Evita denuncia que en el hospital de Ituzaingó diagnosticaron un caso de covid como una “gripe fuerte”, se negaron a hacerle un hisopado y lo enviaron a la casa donde convive con su pareja diabética y su nieta paciente oncológica.

Ruben, tiene 55 años vive en el barrio Villa Evita de Ituzaingó y comenzó a presentar síntomas de Covid el pasado 19 de julio, la familia denunció que a pesar de llamar insistentemente a la ambulancia “nunca se obtuvo respuesta” y ante esa desatención decidieron acercarse al hospital de Ituzaingó, donde primeramente no lo atendieron porque «no había guantes» para que el profesional lo revisara.

“Mi papa se empezó a sentir mal, como un resfrío, empezó con mucha tos, diarrea, fiebre y dolor de cabeza. Al principio mi mamá le hacía vapor, pero empezó a empeorar. Llamamos a la ambulancia pasaron dos días, pero no vino”, relató a infotep Betina, hija de Rubén.

En ese momento asegura que comenzaron a vivir una situación por demás preocupante, “decidimos llevarlo al hospital de Brandsen y después de tenerlo una hora esperando, en su mal estado, le anuncian que no lo pueden atender porque en el hospital no tenían guantes para revisarlo, así que se volvió a la casa”.

Luego, en medio de la incertidumbre y mala atención, consiguió por su cuenta un par de guantes para que el profesional pueda atenderlo, “mi cuñada nos pasó unos guantes y lo llevamos de nuevo al hospital. Cuando él entró le dijeron que ya consiguieron guantes y lo atendieron. Le hicieron una placa, lo revisaron y le dijeron que tenía el estómago inflamado y que no tenía síntomas de covid, a pesar que él ya había tenido fiebre, mucha tos, dolor de cabeza y se sentía cansado, no se podía sostener, necesitaba ayuda todo el tiempo”.

“La doctora Claudia Daciuk fue quien lo revisó, le mandó a hacer una placa de tórax y le dijo que no tiene nada, que era solo un resfrío fuerte, y que la diarrea era porque tenía el hígado inflamado. Le pedimos hacer el hisopado y dijo que no hacía falta ya que no eran síntomas de covid -19, que se retire al domicilio y que la gripe y los malestares se le iban a ir en el transcurso de 7 días y le recetó paracetamol cada 8 horas”, detalló Betina.

La preocupación de la familia es que en el mismo terreno, conviven con una niña que es paciente oncológica.

receta entregada en el hospital

“Ante la sospecha de que pueda ser covid, todos tomamos la decisión de aislarnos de la manera que se pueda, para evitar que se propague el virus y comience una cadena de contagios”, marcó.

Con el pasar de los días, y la salud visiblemente deteriorada de Rubén, decidieron llevarlo al Hospital Posadas, donde la atención “fue muy profesional, le hicieron estudios y una placa nuevamente, luego de revisarlo le dijeron que no tenía nada en el estómago, como le habían diagnosticado en el hospital de Ituzaingó. Y procedieron a realizarle el hisopado y a los dos días lo llamaron y le dijeron que le había dado positivo en covid”.

Inmediatamente la familia se la “rebuscó” cómo pudo para aislar al paciente dentro del domicilio, y aplicar el protocolo sin acompañamiento del Estado. “Ahora mi papa está mejor, pero la paso muy mal”, expresó.

Actualmente, la preocupación de la familia es que la pareja de Rubén, que es diabética haya adquirido el Covid, o algún familiar que haya estado en contacto con él.

“Estamos llamando a la ambulancia para que hisopen a mi mamá, a mi hermana y los que viven ahí, por qué no sabemos si están contagiados, y es un riesgo para todos. Pero, a pesar de las constantes llamadas la ambulancia tampoco responde”

Otro pedido de hisopado sin respuesta

Estela Norma González, del Barrio San Martin de Ituzaingó adquirió Covid el pasado 20 de mayo, mientras estaba internada en CABA a raíz de una intervención. Su pareja, quien la asistía también se contagió.

“Mi marido hizo el aislamiento en la casa y a las semanas dio negativo, yo me tuve que quedar casi dos meses internada, y regrese a mi casa aun dando positivo al virus”, relató

“El 9 de julio me autorizan a qué termine de recuperarme en mi casa, porque mi estado anímico estaba decayendo mucho, estaba en un estado de depresión por el encierro y la lejanía con mi familia”, expresó.

Actualmente, Estela no sabe si aún es positivo al covid o si ya no hay rastros del virus en su cuerpo, «estoy pidiendo que vengan a hisoparme para sacarme de esta incertidumbre, por qué no sé si aún lo tengo, si puedo llegar a contagiar”, lamentó.

“Estoy insegura no sé si puedo contagiar a alguien. Estoy en medio de una confusión, en los últimos meses atravesé un trasplante de médula, quimios y me contagié del virus, y los meses de encierro me hicieron muy mal, estoy nula con falta de voluntad y reacción. Necesito saber si puedo volver a tener contacto con mis hijos”, manifestó

“Llamo a la ambulancia para que vengan a hisoparme pero no responden, y lo que yo no quiero hacer es salir a hacerme el hisopado, porque puedo contagiar a alguien, no sé qué hacer”, expresó angustiada.

Fuente: Infotep