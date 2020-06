Holms: “En este nuevo material la apuesta se redobla a algo más futurista”

La artista se encuentra presentando su nuevo single “Mi Vida Onírica”. El mismo es un anticipo de lo que será su segundo material de estudio que saldrá a fin de año y estará compuesto por seis canciones.

Holms es el proyecto solista que decidió darle vida, su frontman neuquina Camila Sánchez, que hace algunos años decidió venirse para Buenos Aires a expandir sus horizontes. Además de ser cantante, bajista y productora, supo ser parte de diversos proyectos tales como Led Ladies, The Nenas, Jimmy Rip y actualmente, aparte de su proyecto, es bajista de Ciro Fogliatta. Este proyecto que es Holms, es dueño de un singular sonido que mezcla oscuro tintes del trip hop con psicodelia y post rock moderno, comenzó en el año 2016 y recién en marzo de 2018 lanzó su álbum homónimo debut.

En el proceso de producción de aquel primer material de estudio se sumaron Patricio Fiore encargado de la bateria y secuencias mientras que en sintetizadores y piano estuvo presente Patricio Keogan y en las guitarras Gabriel Mathus. Dicho trabajo tuvo su presentación de manera oficial en el Teatro El Cubo el mismo año de su publicación.

Del disco se desprende su corte audiovisual “En Espiral” el cual fue filmado en varias locaciones de la provincia de Neuquén. A dos años de aquel trabajo, Holms hoy se encuentra en proceso de lanzar su segundo disco de estudio a fines de este año. Pero anticipando lo que será este próximo trabajo, su más reciente single, nos deja entrever con que se encontrarán. Vale destacar que previo a esta canción que está presentando que es “Mi vida onírica”, antes de cerrar el 2019, soltó “Antigravedad”. Al escuchar ambas canciones se toparán con una exposición musical muy experimental, lo que lo hace una experiencia realmente interesante.





Con “Mi vida onírica”, Holms te tira la posta y te propone escapar de la realidad para que encuentren refugio en el enigmático mundo de los sueños. Una fórmula donde sus elementos esenciales son el surrealismo, la confusión y una revelación. Esta mezcla los sumergirá en un pop experimental, oscuro y minimalista, todo esto sin que Holms pierda su huella tan característica que siempre ofrece. Este nuevo single fue producido por Fernan Mareque, productor reconocido por trabajar con artistas como Sara Hebe, Ca7riel, entre otros. A modo de anticipación, este próximo disco contará con distintas colaboraciones como la de Luca Albano (Todo Aparenta Normal) entre algunas más y para hablar acerca de ello y tantos otros temas desde Diario La Ciudad tuvimos el placer de poder dialogar con su creadora: Camila Sanchéz.

“Mi Vida Onírica” estaba estipulado que saliera en abril de este año, claro está que todo este contexto obligó a muchos artistas a lanzar su material mucho antes de lo previsto o incluso reorganizarse en base a estos tiempos ¿como fue en tu caso con esta nueva canción?

La canción se finalizó en enero de este año, esperaba hacer el lanzamiento para abril pero con todo el contexto que atravesamos y estamos viviendo terminó dilatándose dos meses más de lo previsto. Lo cual estuvo bueno, porque me dio tiempo a poder organizar bien el estreno y darle un tiempo de espera a la canción.

La palabra onírica, es una referencia directa al mundo de los sueños, fantasías o incluso hacia lo irreal. Al comienzo de “Mi vida…” arrancas cantando fuerte “Entendí, comencé a vivir como un sueño real. Vos no me ves y eso me aterra mucho más…” ¿que fue lo que comenzó a vivir Camila Sánchez como un sueño real? y ¿qué fue eso que la aterro mucho más?

Es muy loco como todo comienza a cobrar sentido y empezamos a obtener respuestas cuando le prestamos atención al mundo onírico. La canción la escribí en noviembre del año pasado en un momento que tenía que tomar muchas decisiones, busqué respuestas en la fuente más abstracta y reveladora de todas “el mundo de los sueños”. Lo que sucede cuando cerramos los ojos y nos entregamos a algo tan instintivo, complejo y cotidiano como soñar, lo que nuestra mente procesa y cómo esa realidad es un escape mágico y surrealista en nuestro inconsciente. En los sueños todo parece ser muy confuso y sin sentido, los miedos pueden convertirse en terrores, pedir ayuda y ser invisible puede ser una experiencia aterradora.

Continuando dentro de tu nuevo single, aparecen partes como “todos buscan algo, sin saber dónde ni para que…” ¿Encontró Holms lo que buscaba y es acaso la canción, encargada de reflejar la respuesta?

Si, estoy en un momento en donde considero estar bien acompañada, rodeada de seres que elegí y elijo todos los días, componiendo desde un lugar más abstracto y lúdico. Esta canción es la puerta a un segundo disco en donde el surrealismo es la llave.

La palabra “escapar” queda resonando en la canción y dejas en claro que el refugio ideal está en el mundo de los sueños y de alguna manera ahí dentro nos encontramos con nosotros mismos y nos reinventamos o nos replanteamos ciertas cosas ¿como crees que es ese mundo de los sueños y toda atmósfera que crea “Mi vida onírica”?

Ese mundo de los sueños es ecléctico y utópico, un viaje o escape a esa puerta que abre las profundidades de nuestra psiquis y nos revela mucho de lo que fuimos ,somos y seremos. Es también ese mensaje naturalizado y cotidiano que pasamos por alto cada vez que despertamos.



Escuchar “Antigravedad” y seguido “Mi vida…” se puede apreciar una exposición musical diferente una de otra. En la primera se despliega una claridad en cuanto a sonido mientras que en la última está presente el tono oscuro y lo experimental ¿El resto del material que formará parte del nuevo trabajo continúa en esta línea musical, diferenciando tonos de claridad musical?

El resto del material continúa sobre esta línea experimental, oscura y minimalista. Estoy trabajando con el productor y beatmaker Fernan Mareque, con quien compartimos muchísimo el gusto musical y creamos una buena alianza de trabajo. El disco va estar compuesto de 6 canciones, de las cuales dos se van a anticipar previamente en forma de single, comenzando con “Mi vida onírica” y continuando con un segundo corte que saldrá en agosto, ya para noviembre el disco verá la luz.

¿Son ambas canciones el resultado final que esperabas obtener?

La canción “Antigravedad” producida por Nicolas Btesh fue el resultado de una búsqueda que abrió paso a este nuevo camino que estoy transitando actualmente, en donde la propuesta se convirtió en algo más lumínico y bailable, lo cual me permitió conocerme desde otro lugar y captar otro tipo de público. En ambos casos quede súper satisfecha con el resultado.



Siguiendo en la línea de la claridad musical, la portada de tu reciente single, una mitad lo oscuro y en la otra la luz, pareciera dejar aún más claro el punto anterior ¿cuál es tu punto de vista al respecto?

El arte de tapa fue diseñado por la ilustradora y diseñadora Bárbara Núñez, quien supo interpretar mágicamente los personajes y lo que le entregaba la canción. Entre las dos fuimos ideando esta burbuja onírica en donde se ve una Holms reinventada con una llave en sus manos y muchos peces que giran alrededor suyo, toda esta burbuja es alimentada por dos conejos que extraen de su pecho cintas que van directo a una casetera que reproduce la canción, ahí mismo podemos ver otra Holms disfrazada de conejo que está dormida. Es un delirio hermoso, tiene una interpretación muy objetiva pero también juega al criterio de cada uno, se aprecia una dualidad y una burbuja mágica en la que ella encuentra ese escape, o la representación gráfica de una realidad onírica, en donde todo puede ser oscuro y luminoso a la vez ,todo cobra un doble sentido.

La letra de “Mi vida…” pareciera adecuarse íntegramente a estos tiempos siendo una canción que nace antes de este presente ¿De qué manera fue el proceso compositivo de “Mi vida onírica y cómo surge la letra?

La canción la escribí entre noviembre y diciembre del año pasado pero después con la pandemia terminó siendo una coincidencia. Estaba justo viviendo un momento en donde tenía que tomar fuertes decisiones y opté por buscar en el mundo onírico como respuesta a todas mis dudas.



Tras este lanzamiento ¿que tenes pensado llevar a cabo en los meses venideros?

En los próximos meses voy adelantar un segundo corte en donde van a poder apreciar la colaboración de Luca Albano de Todo aparenta normal en guitarras. Estimo que para comienzos de agosto estaré presentando este segundo adelanto y ya para octubre/noviembre estrenar el disco con las 4 canciones restantes. Es un año bastante atípico en donde tuvimos que replantearnos absolutamente todo pero más allá de lo que estamos viviendo, en lo personal la cuarentena tuvo su lado positivo para encaminar el disco y volcarme de lleno a componer y escribir.

Este nuevo trabajo que estas preparando ¿sera de larga duracion u otro EP como el primer disco?

Este nuevo material también tendrá 6 canciones como el primer disco , me parece que el formato EP en estos tiempos es el más acertado, tiene el timing justo , ni poco, ni mucho, lo justo.



¿Que diferencias se hallarán en este próximo disco en relación a tu EP de 2018?



La diferencia entre ambos es que este nuevo material propone un escenario parecido pero opuesto, nos sumergimos en las frías profundidades de un pop minimalista, continuamos en la línea de un trip hop pero con influencias actuales más modernas. El primer disco ofrece una propuesta más rockera noventosa y se siente la presencia de más guitarras, baterías analógicas, en este nuevo material la apuesta se redobla a algo más futurista.





Comentabas que entre los meses de octubre y noviembre, saldrá el disco ¿estas manejando alguna fecha en particular?



El disco verá la luz durante el 2020. Quiero cerrar el año con un disco que considero que va a llegarles a muchos corazones desde lo hipersensible a lo ultrasensorial.

Mencionabas anteriormente la presencia de Luca Albano en tu próximo disco aportando con la guitarra ¿con qué otras colaboraciones contará el disco?

Tengo pensado incluir otro feat, aún estoy pensando quien puede ser la voz invitada, no sé aún si será hombre o mujer. Tengo un par de opciones en mente pero nada en concreto. También pensé en la opción de un feat con un Dj pero de momento lo confirmado es la colaboración de Luca Albano en guitarras.

Desde que decidiste venir a vivir a Buenos Aires hasta hoy ¿con qué diferencias te encontrás en cuanto a la escena musical?

La escena cambia constantemente, hace cuatro años la propuesta era mucho más rockera, se veían más bandas, pero hace dos años cambió por completo cobrando un importante lugar el indie y el trap que prácticamente lideran la escena nacional, en donde también vemos formaciones más atípicas como dúos o solistas. Creo que todos los cambios son positivos y ofrecen algo diferente, la escena estaba pidiendo un cambio.

¿Que planes son los que están en mente para este año?

Para lo que resta del año los planes son muy acotados debido al covid-19 y todo lo que generó , creo que la mejor opción es crear contenidos, y expandirlos. Para el 2021 cuando todo esté más calmo espero volver al escenario y presentar este nuevo material.

En varias fotos y arte he notado que la figura del conejo está muy presente ¿qué significado tiene para vos el conejo?

El conejo es un animal súper misterioso que siempre está ligado a conceptos surrealistas, cómo viajar en el tiempo, es también el lazarillo que nos guía hacia algo que está fuera de este plano, tanto en el cine como en la literatura vas a encontrar al conejo como una metáfora del tiempo. Alicia persigue un conejo que la transporta al país de las maravillas, Neo en Matrix también tiene que seguir un conejo, Donnie Darko ve un conejo que le revela que viajó en el tiempo, David Lynch tiene un corto cinematográfico sumamente extraño que se llama “The Rabbits” y me pareció interesante incluir conejos como parte de mi estética ya que en lo musical me gusta que el oyente tenga un viaje extra dimensional cada vez que escucha Holms.

Por Maximiliano Bucci