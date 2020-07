HUMA NOS: “La inocencia de la crueldad será el cierre de una etapa y el comienzo de otra”

El trío oriundo de Buenos Aires se encuentra encarando lo que será su primer disco de estudio “La inocencia de la crueldad”. Huma Nos continúa presentando su reciente canción y videoclip “Epifanía”. El mismo fue filmado en la Cordillera de Los Andes dejando plasmado una calidad audiovisual de altísimo nivel.

Huma Nos ha comenzado hace meses a fogonear lo que será su primer disco de estudio, trabajo que verá la luz en el mes de septiembre. Un laburo que se puede apreciar y entender la dirección que toma su sonido en las canciones que han estado soltando desde el 2019. El primer adelanto fue su canción “La voz del viento” seguido de “Simbología” y la última pieza que cierra este adelanto es “Epifanía” que cuenta con su videoclip filmado en plena Cordillera de Los Andes, un rodaje magnífico en el que la banda se adentro por varios días para desarrollar este trabajo.

La banda integrada por Mariano Borserini, Ignacio Ledesma y Fabián Bono, lleva ya seis años arriba de los escenarios. En este recorrido han brindado varios shows y compartido escenario con artistas como La Vela Puerca, El Bordo, Baltasar Comotto entre otros. Aparte han publicado 2 EP´s “Toma 1” y “Alegorías de un idiota” y además cuentan con un documental que se llama “Alegorías Tour”, registro que muestra la sucesión de shows y toda la intimidad de la banda durante su gira realizada por la Patagonia Argentina en enero de 2017. Dueños de un sonido contundente, desplegando la energía que fluye y emana del trío, las canciones que han lanzado son una clara muestra de lo que nos encontraremos próximamente en “La inocencia de la crueldad”.

En palabras de su cantante, Mariano Borserini, con quien tuvimos el agrado de conversar, le contó a Diario La Ciudad Ituzaingó, revelando un poco lo que a veces los artistas dan a conocer sobre su disco a publicarse “La Inocencia De La Crueldad está entrando a etapa de mezcla, por lo que estamos muy cerca del cierre. Una vez finalizada la mezcla, se masteriza y luego se publicará”. Profundizando en el detrás de los tres cortes que han lanzado hasta ahora Mariano contaba que “La Voz Del Viento, fue filmado durante la sesión de grabación en “El Pie Recording Studios”, muestra a la banda en ese proceso y como se fue creando el disco”, refiriéndose al primer single. Continuando con el segundo esto nos decía: “Simbología es un videoclip animado, una gran apuesta y una innovadora propuesta audiovisual. Es una canción que repasa las raíces de uno mismo, que mira hacia adentro y hurga en nuestros conceptos y concepciones, para sacar a la superficie que somos luz y sombra dentro la tempestad”.

Referido al más reciente, “Epifanía”, asegura que “es un verdadero sueño hecho realidad. Muestra el costado más emprendedor y aventurero de la banda. Viajar a la Cordillera para filmar el videoclip parecía una utopía hace unos meses atrás, y lo hicimos. Lo hicimos y ahora es eterno”. No solo nos adentramos en las historias de estos singles sino que nos metimos en el interior de la banda como así también lo que será su primer disco pero antes, viajamos por medio de la imaginación, en lo que fue grabar su reciente corte “Epifanía” y vamos a la Cordillera de los Andes.



“Epifanía”, es su más reciente canción, un trabajo sumamente interesante y destacable en lo visual y ni hablar de lo sonoro. ¿Cómo fue el trabajo pre-producción de este videoclip?

La pre producción fue larga y un poquito difícil. Imagínate las caras de mis compañeros cuando les dije que quería ir a filmar el videoclip en la Cordillera. Empezando por ahí, tuve que ir convenciendo a todos y todas de que lo que parecía una utopía, era algo que realmente podía hacerse. Soy muy determinante, cuando tengo algo en la cabeza, voy para adelante, tengo mucha hambre en ese sentido y soy una persona muy fuerte. Eso es lo que me lleva hacia adelante. Mi naturaleza es así, aventurera y sin miedo. Así que si, fue difícil y me llevó muchísimo trabajo, te diría que un poco más de un año desde el momento en que decidí que iba a hacerlo. Lo primero fue tomar esa decisión interna, porque la idea ya estaba en mi cabeza hacía mucho, era el sueño que yo tenía. Epifanía es una canción que compuse años antes estando en ese lugar, que habla sobre ese lugar, que cuenta todas las sensaciones y sentimientos que fui viviendo la primera vez que estuve en Epu Lauquen y en esa zona de la Cordillera.

Mencionas que esta idea rondaba en tu cabeza ya hacía mucho tiempo ¿cómo fuiste organizando todo eso hasta que llegó el momento de concretarlo?

Tenía absolutamente todo en mi cabeza, todo planeado y organizado. Los viajes, el transporte, los traslados, el movimiento, las conexiones, el equipo, el equipaje, todo. Me es un poco difícil explicarlo porque son tantas cosas. Creo que lo más importante, más allá de la idea artística y la logística, que es lo principal, de lo que quería hacer, es que ya conocía el lugar, conocía el terreno y montones de cosas que alguien que no está acostumbrado a hacer algo así, ni se le cruzaría por la cabeza. Para entrar en noción, ya sabía hasta en qué fecha nos convenía hacerlo según el clima, que si bien es impredecible, y más en zona de montaña. En fin, hay miles de cosas que son muy difíciles de explicar, que solo estando allá te das cuenta. Viajamos seis para hacerlo, los tres de la banda y tres de la producción. Mochila en la espalda y mucha fuerza. La fuerza que nos daba el saber que lo que estábamos haciendo era algo único.



¿Cómo vivieron esos cuatro días o más en tan hermoso paisaje que es Las Ovejas?

Es el pueblo más cercano a Epu Lauquen. Este vídeo es de ellos también. Tengo muchos amigos y amigas ahí. Porque me brindo así con la gente, me muestro como soy, no conozco intereses por detrás. Quizás hasta a veces me tilden de ingenuo, pero no se ser de otra manera. Las Ovejas es un pueblo hermoso, desde ahí hasta Epu Lauquen hay unos 40km en dirección hacia la Cordillera. Una vez que llegamos a la reserva, tuvimos que caminar hasta el lugar donde yo quería ir. Acampamos cuatro días en la montaña para filmar el vídeo, creo que fueron los mejores cuatro días de mi historia con la música y el arte.

El sur pareciera sentarles de forma más que bien, ya que por diversos puntos de aquellos primeros pasos están registrados en su documental “Alegorías Tour” de hace tres años. ¿Eligieron el sur por alguna razón en particular? ¿Que los une de forma tan férrea al sur?

Tengo una conexión muy particular con el sur. Como dice una de nuestras canciones, “Soy nacido en la ciudad, pero me crié como un cerro”. No lo elegimos por ninguna razón en particular, sencillamente se dio así. La primera vez que estuve en la Patagonia sentí que era yo, ahí. La montaña, el bosque, el lago, me generan una inspiración que supera cualquier límite en mi cabeza. Amo mi país, amo la Argentina, de Norte a Sur y de Este a Oeste. Conozco mucho, pero también me falta mucho por recorrer. Simplemente generé un vínculo muy fuerte con la Patagonia, tengo canciones completas escritas de viajes y de situaciones extremas estando en la montaña, incluso hasta perdido. Me apasiona porque ahí te das cuenta de que al final no somos nada, y que hay cosas que están en este mundo solamente para quien sepa dónde mirar.

Previo a este reciente lanzamiento, ya hace un año dieron a conocer el primer single de lo que será su primer material de larga duración, inicio que dieron con “La voz del viento” y luego casi terminando el año llegó “Simbología” ¿cómo fue para ustedes dar a conocer estas dos nuevas canciones como anticipo de lo que será el primer disco de la banda?

Hay dos visiones al respecto. Una la comercial, otra la artística. La primera es que nosotros necesitamos exposición, queremos que se sepa que somos una voz que está luchando para ser escuchada. Necesitamos que se conozca la banda y todo lo que estamos haciendo. Así que, comercialmente supimos entender que era lo que nos faltaba o necesitaba el proyecto en ese momento puntual, porque la base, que es la música y las canciones, ya las teníamos. Entendimos que con vídeos podíamos tener más llegada que con material solamente de audio.

¿Y la artística cuál sería?

La artística, fue que haciendo los vídeos, íbamos ganando tiempo para seguir haciendo y generando lo demás que queríamos. Mientras sacábamos La Voz Del Viento, yo ya estaba organizando Simbología, y cuando salió prácticamente ya tenía todo organizado para Epifanía. Esto que te digo delata en parte mi estrategia que rara vez los artistas revelamos pero como dije antes, será parte de esa ingenuidad que tengo, y de que no se mostrar las cosas de otra manera que no sean las que son.

En cuanto a su creación ¿cómo fue que nació todo el arco compositivo de Epifanía?

Nació estando perdido y sin encontrar el lugar al cual quería llegar. De pronto sucedió la Epifanía, desde lo alto de una montaña vi el destino, “Desde lo alto supe que eras”. Me emociona mucho contarlo, me emociona la canción y me emociona el vídeo. Como te conté antes, Epifanía era un sueño, una especie de utopía y te puedo asegurar que al principio nadie pensaba que lo íbamos a lograr.







¿Logra la canción con el vídeo unificarse y reflejar el mensaje que transmite el tema?

Creo que el vídeo no solo logra transmitir lo que dice la canción, sino que logra transmitir el sentimiento que hay detrás, todo lo que vivimos estando ahí y luchamos para que suceda. El actor del vídeo es Sergio Mariani, es un amigo que está trabajando con nosotros casi desde que la banda empezó. Decime Puente fue la misma productora con la que trabajamos nuestro anterior vídeo (Simbología). Hay todo un trabajo de fondo, que si no lo sabes, no se entiende como el vídeo pueda transmitir todo lo que transmite, pero ahora que te lo cuento vas a empezar a entender que no hay nada puesto al azar, y que todo esto es parte de una obra de arte mucho más grande.

Aparte de este single, por medio de su instagram en una versión acústica y realizada a la distancia, lucieron una versión muy bien trabajada de “El Rastro” canción de su primer EP “Toma 1” ¿qué historia se esconde detrás de esta canción? que pareciera ser especialmente seleccionada para estos tiempos que vivimos dejando frases como “Y nadie te espera, nadie responde, nadie te escucha hoy…” y algunas otras que podrían ir más para el lado de alguien solitario.

El Rastro fue uno de las primeras canciones de la banda. Paradójicamente, esa frase que destacas pareciera escrita a medida de la actualidad y sin embargo no fue así. La historia es prácticamente una tragedia, casi hasta teatral por momentos. La versión original de esa canción está en nuestro primer EP,”Toma 1“. Con el tiempo fue cambiando mucho el tema, incluso hay una nueva versión nueva que es la que va a salir en nuestro primer disco “La Inocencia De La Crueldad“. Es un tema en el que canta Nacho (baterista) y que la letra la escribió Rodrigo, el primer bajista de la banda.

Está estimado que para septiembre salga a la luz el tan ansiado disco de larga duración del grupo que ya el nombre se conoce y es ¨La inocencia de la crueldad¨ ¿de que manera fue el proceso compositivo, música, grabación de este trabajo próximo a salir?

Si, La Inocencia De La Crueldad es el resumen perfecto de estos seis años que llevamos como proyecto. La banda grabó en vivo íntegramente en el estudio “El Pie” y las voces estuvieron divididas en dos etapas, la primera en Twitin Records, y la segunda en Prosonus, que es el estudio de unos amigos. Respecto al proceso de composición, un poco venía hablando a lo largo de la nota, pero hay un claro desarrollo que va desde lo musical y las letras, hasta lo estético y visual. Todo va a cobrar sentido una vez que lo escuchen. El nombre de la banda, el nombre del disco, las canciones, las letras, la imagen, los videos. Este disco es la mejor foto que podes tener de la banda hoy, esto somos. La Inocencia De La Crueldad será el cierre de una etapa y el comienzo de otra.

El nombre que eligieron invita a saber si ¿tiene la crueldad algo de inocencia?

Si, totalmente. De ahí sale la idea. Se me ocurre un ejemplo claro para graficarlo y es la naturaleza. La naturaleza puede ser cruel, e inocente al mismo tiempo. No quisimos personificarlo, por eso hablamos de la idea, o concepto, de crueldad e inocencia. De la misma manera podríamos preguntarnos si existe inocencia en la crueldad.





Del enorme proceso de grabación ¿qué momento fue el que más disfrutaron y recuerdan todos los días?

Disfrutamos todos los momentos. Somos laburadores obsesivos y perfeccionistas con lo nuestro. Quizás hasta a veces nos trae algunos cortocircuitos entre nosotros mismos. Pero sabemos que todo es en pos del mejor material posible. No nos tomamos nada de manera personal y respetamos las opiniones. A veces estamos todos de acuerdo y a veces no. Respecto a lo que más recordamos, seguramente es y será siempre Epifanía. Haberlo hecho nosotros mismos, haberlo logrado, es una emoción y alegría que van a durar para siempre. Parecía imposible y lo hicimos. Lo hicimos y ahora será eterno.

¿Con que se encontrará el público en “La inocencia de la crueldad”?



Lo que te podemos contar es que es la mejor carta de presentación de la banda. Que nos representa en su totalidad y que estamos orgullosos del gran primer disco que se viene.

¿Cómo se describe Huma Nos a sí mismo como banda en cuanto a lo musical, ideas, canciones?



La describo como una banda con identidad propia. Como una banda de personas de carne y hueso, como vos, como yo, como ellos, como ellas. Somos gente normal que nos hacemos preguntas, tenemos inquietudes, mambos en la cabeza y muchas ganas de hacer, todo eso se traduce en las canciones. Apostamos a esa identidad y buscamos transmitirla a través de lo que hacemos. Creo, justamente, que esa identidad es la que nos va a llevar a darle un nuevo enfoque al rock nacional.

Al momento de cranear una canción, ¿de qué forma la trabaja Huma Nos? está el encargado de componer, los que aportan ideas, el que arma la base y los compases ¿cómo se dividen los roles?

No es que “haya un encargado puntual”. En este caso, yo soy el que generalmente escribe y compone. Pero no hay una regla que diga que así tiene que ser. Se dio, o se vienen dando, naturalmente así. Quizás sea porque debo ser el que tiene la necesidad de hacerlo, la inquietud de escribir y componer. Pero cualquiera tiene la libertad de opinar o proponer algo propio. Las canciones siempre terminan de tomar un rumbo final cuando cada uno aporta su parte. Un buen ejemplo de esto, es que hemos laburado pre producción para el disco y hay canciones que cambiaron completamente. Así que creo que es claro que, si es en pos de que la canción mejore, las puertas a la opinión están abiertas.

Si tuviesen que presentar hoy mismo el disco ¿cómo se imagina ese show presentación?



Me lo imagino con toda la gente que está con nosotros desde que arrancamos. Me lo imagino como una celebración por todo lo hecho, con el orgullo de haber creado algo que no existía, donde antes no había nada, ahora hay una banda, canciones y muchas emociones en el medio.

Post disco y pandemia ¿cuáles son las metas a corto o largo plazo que tiene la banda en la mitad que queda de este 2020?

Las metas son puntualmente la salida del disco, es el objetivo principal ahora. Tenemos que mezclar y masterizar. Mientras tanto, vamos a sacar un nuevo tema tocando desde casa, eso va a ser en estos próximos días. Lo vamos a subir a nuestra cuenta de IGTV, por lo que es la mejor oportunidad para dejarles el chivo, invitarlos e invitarlos a seguirnos en cualquiera de nuestras redes y tiendas digitales.

Por Maximiliano Bucci