Importantes novedades en los viajes en micros de larga distancia

Luego de la autorización del Gobierno Nacional y el Ministerio de Transporte de la Nación, se conoció hoy que la Cámara de Empresarios de Transporte de Larga Distancia, está conversando con el gobierno nacional la vuelta de los viajes para turismo y pasajeros en general a partir de la primera semana de diciembre

Para contar los pormenores del regreso de la actividad y adelantar cuando podría extenderse a viajes con fines recreativos o específicamente turísticos, el vocero de la Cámara Empresaria del Transporte de Larga Distancia, Gustavo Gaona, dialogó esta mañana con Radio La Ciudad en el programa Ciudad de Encandilados.

Gustavo Gaona, vocero de la cámara de transporte

“En la Capital Federal no se toma la dimensión de la importancia y la diversidad del transporte terrestre en Argentina. Solo a nivel nacional, conectamos más de 1600 localidades y cada una tiene sus particularidades. Eso nos ha planteado desafíos muy importantes para este regreso. Y hace que, aún de haber pasado unas semanas de que se autorizó a nivel nacional la prestación de servicios de larga distancia, son muchas las localidades que aún no pueden contar con el servicio”, comenzó evaluando Gaona.

Debido a que por el momento los servicios son exclusivos para trabajadores esenciales y quienes puedan justificar el motivo del viaje, mencionó: “Estamos esperando que para los primeros días de diciembre, según lo que se viene hablando, que se abra a quienes más desean viajar. Son los viajes por motivos familiares, los viajes por motivos de turismo y motivos comerciales”

Consultado por el protocolo y los trámites administrativos que deben sortearse para determinar la llegada de un servicio a un determinado lugar, Gaona explicó: “Luego de la autorización hay que conversar con cada provincia, son muy estrictos protocolos, son diferentes las exigencias de cada jurisdicción y, en ese sentido, se planteará algún obstáculo que tendremos que ir atravesando”

“Es importante aclarar varios aspectos. El primero tiene que ver con la ocupación: en el mundo, Europa y otros países de la región, está circulando con carga completa. Esto tiene que ver con que, hace un tiempo, se pensaba al transporte público como un lugar con alto nivel de contagio”, señaló, consultado por la capacidad con la que viajará cada micro, y completó: “Afortunadamente, las pruebas que se realizaron a nivel internacional han demostrado lo contrario. Han demostrado que los vehículos tienen, a diferencia de un ambiente cerrado, un muy buen nivel de ventilación y circulación de aire”.

De todos modos, aclaró que en Argentina sí habrá restricciones a la cantidad de pasajeros, en función del tipo y categoría de servicio. “La capacidad máxima va a rondar entre un 60 y un 77 por ciento del colectivo. En esa ocupación, el protocolo nos pide que generemos el mayor distanciamiento posible. Eso se puede lograr porque las empresas ponen a la venta los pasajes numerados y, en el caso de los grupos familiares, se puede autorizar que viajen juntos”, detalló.

En esa línea, otro de los puntos claves del protocolo para por cómo atender a un pasajero que manifieste síntomas compatibles con coronavirus: “Principalmente, lo que nos piden, es que dejemos un área que garantice una distancia de unos tres metros. Para que ante una situación de un caso sospechoso, alguien que exprese fiebre o no sentirse bien, se lo siente en ese lugar”. Una vez “separado” el pasajero, los choferes se manejarán bajo un protocolo interno para evaluar los pasos a seguir, incluso considerando el centro médico más cercano en ese momento.

Respecto de los destinos y puntualizando en el caso de las ciudades que no funcionan bajo la modalidad origen-destino, sino como paradas intermedias, Gaona aclaró que el ingreso de los micros dependerá de las provincias: “algunas han autorizado las paradas intermedias, otras no y eso lo tenemos que respetar”.

En cuanto al ingreso a las provincias y los requisitos, explicó que: “Cuando nosotros hablamos con las provincias, la primera pregunta es si podemos entrar a su distrito y afortunadamente la mayoría dijo que si. Algunas todavía no quieren que entren los ómnibus. Una vez que nos dicen que sí, les preguntamos qué requisitos”.

“Hay unas nueve provincias, hasta el momento, en las que simplemente con la aplicación Cuidar, el permiso habilitante para viajar, el DNI y el protocolo, no hay mucho más. Hay otras que sí piden cobertura médica privada para no hacer uso del sistema público. Otras piden el PCR con una antelación no mayor a 48 horas”, continuó.

Las empresas de transporte serán quienes van a comunicar, según a que lugar quiera viajar el pasajero, qué requisitos debe cumplir para ingresar. “Esto si se va a ir aclarando, porque es fundamental que el pasajero lo conozca y esté preparado”, subrayó Gaona.

Ante la pregunta sobre qué pasará en la Costa Atlántica y cómo será el ingreso, dijo: “La provincia de Buenos Aires, por lo menos a nivel provincial, es de las provincias que estaría suscribiendo al acuerdo común. Con la aplicación, siguiendo el protocolo y con el DNI, no habría más” exigencias.

Buenos Aires, Córdoba, Río Negro, Mendoza, Salta, Jujuy, Neuquén, Entre Ríos y Tierra del Fuego son las provincias que hasta el momento permitirán el ingreso de pasajeros sin necesidad del test de PCR.

“Esperamos que se sumen otras más. Principalmente, para que se genere principio de igualdad entre las provincias. Hay muchas ciudades que nos están diciendo ¿Cuándo volvemos? Pero también es muy difícil que haya demanda en los lugares en los que se le pide a un pasajero que haga una cuarentena de siete días. Hasta hace siete días había provincias que seguían pidiendo cuarentena de 14 días. Esto atenta contra la demanda”, consideró.

Respecto de las expectativas, evaluó: “Sabemos que para fin de año, los motivos de viajes principales son dos: viajes familiares y turismo. El gran caudal viaja por ese motivo. Si no está habilitado para eso, va a ser muy difícil recuperar la conectividad en argentina, porque la demanda va a ser muy baja”.

“Somos conscientes de que la recuperación va a llevar mucho tiempo y ahora empieza el momento más difícil: el de la recuperación. Empezar a circular, cubrir todos los gastos teniendo pocos pasajeros… Es un momento de mucho entusiasmo, pero a la vez difícil” finalizó Gaona.