Ituzaingó: Balearon a otro repartidor en pleno centro

Otro hecho de inseguridad vuelve a poner a Ituzaingó en las noticias policiales. Otro repartidor fue baleado hoy a la tarde cuando dos delincuentes que circulaban en una moto roja y blanca, intentaron robarle el celular y las pertenencias. El joven de 32 años, se resintió a entregarle el móvil y sin mediar más, le efectuaron tres disparos, uno de los cuales le impactó en el glúteo.

“No quise darles la única herramienta de trabajo que tengo que es el celular, yo hago repartos y mensajería, si pierdo mi teléfono no puedo trabajar más. decía angustiado mientras intentaba ver la herida que tenia. Tiré el celular en una de las casas y me agaché, ahí vi que sacaron el arma y así nomas me dispararon, por suerte, de los 3 tiros, solo uno me impactó· contaba la víctima a La Ciudad.

Los delincuentes se dieron a la fuga y en estos momentos, son intensamente buscados por la policía.

El hecho se registró en la calle Fragio al 700, pleno centro de nuestra ciudad, a solo 7 cuadras del episodio en el que fue baleado Facundo Hambra. El joven fue derivado a un hospital de la zona y está fuera de peligro. Interviene la Fiscalía descentralizada Nª 1 de Ituzaingó

Ampliaremos