Ituzaingó: desde mañana cierran todos los comercios salvo los esenciales

Desde mañana 1 de julio, cuando se ponga en marcha la nueva cuarentena, todos los comercios de nuestra ciudad que no sean esenciales, cerraran sus puertas.

“Solo podrán abrir aquellos comercios que son considerados esenciales y que pudieron atender en la primera etapa de la cuaretenta” aseguró hoy en Radio La Ciudad, Cristian López, presidente de UCIADI, la cámara que nucléa a los industriales y comerciantes de nuestra ciudad. Los esenciales son los comercios que expenden alimentos, las farmacias y las ferreterias.

“Entendemos que la cantidad de contagios es abrumadora y que solo con un nuevo aislamiento podremos pararla, pero la situación del comercio en general es crítica, angustiante y sin un horizonte a la vista. Ya ni siquiera sabemos la cantidad de negocios que cerraron definitivamente, porque no van al municipio a pedir la baja, directamente cierran la persiana y se van“. Aseguraba el dirigente empresarial hoy en el programa “Ciudad de Encandialdos” por la mañana. “Ya no alcanza con que el Estado Nacional otorgue créditos, necesitamos subsidios. Un crédito ya nadie lo va a pedir, si no sabe cuando puede volver a abrir. En algunos casos, pidieron créditos al inicio de la pandemia y en unos meses tiene que empezar a pagarlo, sin haber vendido nada. La situación es desesperante”.

Con estas palabras, López asegura que aunque sigan reuniéndose con la Comuna, hay herramientas que dependen del gobierno nacional y que el municipio no maneja. En general el comercio está esperando medidas de contención para ver como subsiste hasta fin de año, pero en algunos rubros que nunca pudieron abrir, hoy ya no tienen mas soga.

La nueva cuarentena, obligará a los comercios no esenciales a cerrar sus puertas hasta al menos el 17 de julio. Después de esa fecha, Dios dirá.