Ituzaingó: el fuerte olor a gas de hoy se debió a un error de la empresa Naturgy Ban

Varios vecinos y vecinas escribieron hoy al diario y a la radio denunciando que se podía oler en la calle y en las casas un fuerte olor a gas. Preocupados por una posible fuga y ante el peligro que representa el gas combustible, la empresa Naturgy BAN, prestadora del servicio de gas en la zona que aclarò lo siguiente:

“No no existe fuga de gas. En un error de calculo, se usó en exceso el odorizante que se le coloca al gas. Este olor es inocuo y es un compuesto químico que se le coloca al gas con el objetivo de detectar si hay o no pérdida. Hemos recibido muchos reclamos de vecinos de Ituzaingó reportando fuertes olores en sus domicilios y afuera, pero el hecho fue ese. Toda la red fue revisada en esa zona y no hay pérdida. Durante el transcurso de esta noche se espera que el olor pase”, informaron.

Las recomendaciones que dieron desde la empresa es que se ventile las viviendas y reafirmaron que el olor está en el ambiente en todo el distrito.