Ituzaingó: el Municipio aprobó la apertura de más rubros y la extensión horaria

En el día de hoy y luego de una reunión entre UCIADI y el Municipio, se informó que a partir de mañana, los comercios de nuestra comuna podrán extender su horario de atención hasta las 19 horas.

En un comunicado, la Cámara de comercio local aseguró que “Hoy 20 de julio, se llevó a cabo la reunión entre el Municipio de Ituzaingó representado por el Jefe de gabinete Pablo Descalzo, el Presidente del HCD, Pablo Piana, UCIADI representado por su Presidente, Cristian López, Jorge Sánchez y Raúl Sánchez, ambos integrantes de la CD y comerciantes de diferentes rubros y distintas zonas comerciales, como Brandsen, José M. Paz, Centro norte y sur“

“Los representantes del gobierno municipal comunicaron el permiso de apertura comercial desde las 9 hasta las 19 hs. como límite extremo, siempre tomando los máximos recaudos y aplicando estrictamente los protocolos como hasta ahora, no pudiendo ingresar los clientes al local salvo al área de 1 metro cuadrado destinada a tal fin. ⁣⁣Las peluquerías podrán comenzar a trabajar a partir de 27 de julio, también los lavaderos de autos.” ⁣⁣

La flexibilización esta en línea con lo decidido por el gobierno de la Provincia de Buenos Aires que ayer informó un sistema escalonado de apertura de los rubros comerciales en 35 municipios del Gran Buenos Aires que pasaron a la Fase 3 nuevamente. Estos son los días que podrán reabrir los comercios.

Desde el lunes 20 de julio:

Industrias manufactureras: deberán contar con los protocolos aprobados en la anterior “Fase 3” y garantizar el transporte de manera privada a sus trabajadores. Incluyen fabricación de: tabaco, textiles, indumentaria, cuero, calzado, celulosa y papel, químicos y petroquímicos, plásticos, neumáticos, cerámicos, cemento, metalurgia, electrónicos, electrodomésticos, automotriz, motocicletas, bicicletas, maderas y muebles, juguetes, ediciones e impresiones, acero, aluminio, productos de vidrio y pintura.

Desde el miércoles 22 de julio:

Comercios de cercanía de rubros no esenciales: bajo los protocolos establecidos durante la “Fase 3” (distanciamiento social en las filas, desinfección, utilización de alcohol en gel, tapabocas y medidas preventivas).

Comercios de venta de indumentaria, calzado, juguetes y textiles: sin ingreso al local.

Servicio de comidas y bebidas para retiro en el local (Take Away)

Agencias de Loterías.

Desde el lunes 27 de julio:

Mudanzas

Servicios inmobiliarios y martilleros

Servicios jurídicos

Servicios notariales

Servicios de contaduría y auditoría

Servicios de arquitectura e ingeniería

Servicios de cajas de previsión y seguridad social

Servicios de kinesiología

Servicios de nutricionistas

Servicios de fonaudiología

Servicios de terapia ocupacional

Servicios de peluquería y estética