Ituzaingó: el Municipio está despidiendo trabajadores

Que el Estado deje cesante a trabajadores en plena pandemia y envíe telegramas, existiendo una ley que prohíbe los despidos, es realmente llamativo. Ayer, el sindicato de trabajadores municipales de Ituzaingó que conduce Juan Carlos López denunció “persecución” y “baja de contratos” de trabajadores municipales contratados desde hace más de dos décadas.

“Finalizan el contrato sin motivo alguno, pedimos hace años que pasen a planta permanente a los contratados, porque se puede estar un año con esa metodología de renovación de contrato cada tres meses, pero no 20 o 25 años como están algunos y encima ahora no les renuevan los contratos y los despiden. En las últimas semanas se están dando de baja contratos de empleados históricos, sin razón alguna. Hasta el momento hay casi 10 vecinos que se quedaron sin su puesto de trabajo” aseguraba el Secretario General del gremio.

La modalidad de tomar personal bajo la figura de contratos temporarios y renovarlos “in eternum” cada tres o seis meses, es bien conocida por los empleados y empleadas públicas. Aun cuando la ley obliga al municipio a incorporarlos a la planta permanente después de un cierto tiempo y de acuerdo a la partida presupuestaria, la no renovación de estos contratos, son considerados por la justicia laboral, desde hace décadas, como “despidos encubiertos”. Si hay que sumarle que la antigüedad de estos empleados, según relata el sindicato, es de más de 15 años, el despido es un hecho.

De acuerdo a datos del sindicato actualmente en la Muicipalidad de Ituzaingó, hay 1200 empleados que no tienen estabilidad laboral, bajo la metodología de renovar su contrato cada tres meses.

“En las últimas semanas se están dando de baja contratos de empleados históricos, sin razón alguna. Da la casualidad que todos exigían mejoras en sus lugares de trabajo”. asegura López



Finalmente, adelantó que el lunes y martes tiene reuniones con el jefe de gabinete local, Pablo Descalzo para avanzar en esta situación, aunque lamentó que a 10 trabajadores “ya les llegó el telegrama donde les informan que no será renovado el contrato, tienen que darnos una respuesta, porque no se entiende que no renuevan contratos por ajuste y después toma a nuevos trabajadores. Si el martes no nos dan respuesta, seguramente avanzaremos con un reclamo más visible”, adelantó.