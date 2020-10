Ituzaingó: Los gimnasios continúan sin abrir y sin diálogo con el municipio

Durante casi siete meses de aislamiento preventivo y distanciamiento social en el marco de la pandemia, varias actividades económicas se han rehabilitado y volvieron a operar bajo un protocolo con distintos tipos de requisitos. Aún quedan ciertos sectores que continúan sin el permiso necesario para abrir, entre los que se encuentran los gimnasios, cuya situación económica es delicada.

Esta mañana, Fabián Gaglio, dueño del gimnasio ‘CF Snatch’ de Ituzaingó (Av. Ratti 926), dialogó con el programa ‘Ciudad de Encandilados’ de Radio La Ciudad, para hablar sobre cómo se encuentra el sector y la falta de comunicación que padecen por parte del municipio, con quien han mantenido un breve intercambio hasta el momento.

‘Si uno tuviese un contacto más cercano con la gente del municipio, estaría tranquilo por saber que las cosas se están haciendo y tienen la voluntad de que la situación mejore. Pero en casi siete meses no tuvimos ningún tipo de contacto, más que alguna conversación por correo electrónico’, expresó Fabián al respecto.

Recién la semana pasada, la Secretaría de Deportes de Ituzaingó dio la aprobación informal para poder hacer actividad física al aire libre, pero pese a ello, es necesaria la habilitación comercial. ‘Ese permiso es verbal, no escrito’, manifestó Fabián Gaglio y agregó luego que como dueño de un gimnasio ‘tengo que pensar en la responsabilidad civil, el seguro, saber quién me cubre, o a quien recurrir en caso de que pasara algo’.

Según explica el comerciante, algunos gimnasios de la zona brindan atención a ‘puertas cerradas’, mientras que en su experiencia ha tratado de subsistir económicamente mediante el alquiler de equipamiento para que los clientes realizaran las rutinas en sus casas y el envío de videos por WhatsApp.

Sin embargo, el ingreso que implica esta actividad es muy bajo y no alcanza a cubrir el valor de alquiler e impuestos del local que debe abonar por mes y ronda entre los 45.000 y 50.000 pesos. ‘Muchos clientes se perdieron porque viven en lugares chicos y no tienen la posibilidad de ubicar el equipamiento, entonces quedan totalmente ajenos. O bien, no quieren hacer actividad física en el mismo lugar donde comen y duermen, ya que permanecen todo el día en sus casas’, comenta Fabián sobre la reducción de la clientela, aún adaptada a otros formatos.

La Cámara de Gimnasios de Argentina es la entidad civil que nuclea a este tipo de establecimientos. Ya en el mes de julio elaboró un protocolo de ‘Recomendaciones para la apertura de gimnasios’, que cuenta con la certificación del Instituto ‘Stamboulian Servicios de Salud’, especializado en infectología, y que luego fue remitido a autoridades gubernamentales.

En el documento se establecen las pautas de desinfección y ventilación con las que deben cumplir los espacios de actividad física, las normas de higiene necesarias para los productos, trabajadores y concurrentes de los gimnasios y la distancia requerida. Sin embargo, en lo que refiere a Capital Federal y la provincia de Buenos Aires, ninguno de los dos gobiernos distritales reglamentó aún la habilitación del rubro, como tampoco lo hizo el gobierno local.

Dentro del protocolo, se destaca la importancia que implica el desarrollo de la actividad física en materia de salud preventiva por el Covid-19. ‘Los clubes y gimnasios son agentes de salud, cuyo rol fundamental contribuye al bienestar físico y psíquico de la población, especialmente en tiempos de aislamiento. La actividad física fortalece el sistema inmunológico, aumenta la capacidad metabólica para dar respuesta a enfermedades respiratorias como los coronavirus y reduce los niveles de estrés’, fundamenta el documento presentado a autoridades del gobierno el 13 de julio.

Por Julián Tagliaferro