Ituzaingó: Uno de los colegios donde se va a vacunar fue intrusado y se cree que fue un mensaje mafioso en contra del gobierno Provincial

Un hecho muy extraño y que se está investigando, sucedió ayer cuando los responsables del Ministerio de Salud a cargo del plan de vacunación en nuestro municipio, concurrieron a la escuela Nª 3, uno de los colegios que funcionará como vacunatorio, y se encontraron que haba sido intrusado.

Según relatan las autoridades, cuando llegan a la escuela sita en Arengreen y Rivadavia, para instalar los freezers y continuar acondicionado el edificio, se percataron que una mujer de unos 30 años, con sus 2 hijos, se había instalado en el sector de la portería. Los niños ( de 8 y 2 años) estaban utilizando las instalaciones como vivienda, ya que ademas había una cama y una heladera que habrían trasladado hasta la escuela. Intervino la policía y la mujer fue desalojada.

Cuando se le consultó como y porqué se había se instalado en el colegio, la mujer argumentó que por un problema de violencia intrafamiliar decidió trasladarse al colegio, ya que no tenia parientes a donde acudir.

El frente de la escuela ·, ayer intrusada por una familia

Hay quienes quieren que fracase el plan de vacunación

“que intrusionen un colegio y lo utilicen como vivienda, ya es muy raro, pero que ademas sea el colegio que va a vacunar, diría que no es un dato menor. Es probable que haya algún sector que quiera que fracase el plan de vacunación” aseguraban ayer en un estricto off, fuentes de la investigación. “Hay algún dato de quien pudo haber incentivado a que esta mujer se meta en el colegio, pero todavía no es del todo firme”, concluían

para los investigadores, hay un claro mensaje de que el colegio no es seguro para resguardar las vacunas: “Ya sucedió en Olavarría con el tema de la temperatura y un freezer. Allí fue claramente un sabotaje” dijeron.

Mientras continua la investigación, por estas horas se está reforzando la seguridad para evitar, en los 3 colegios asignados, algún hecho que perturbe el operativo

El programa de vacunación en los colegios lo coordina el Ministerio de Salud de la Provincia y estarán preparados para recibir a los y las vecinas que acepten vacunarse. Será un operativo extenso y con mucha coordinación para que los más de 50.000 habitantes mayores de 60 años que residen en Ituzaingó puedan finalmente acceder a la vacuna que los protega contra el virus. El éxito de este gran operativo es central para las expectativas puestas en la baja de los contagios hacia mitad de año.

En toda la Provincia habrá unos 270 establecimiento escolares que funcionaran como vacunatorios. Allí habrá unos entre siete mil y ocho mil vacunadores convocados para desarrollar la campaña, cifra que incluye al “personal de salud, el personal de (la Obra Social de la provincia de Buenos Aires) IOMA, y otros convocados por el Ministerio de Salud bonaerense”.