Ituzaingó: vecinos piden ayuda y solidaridad para una persona en situación de calle

Un grupo de vecinos de Parque Alvear están buscando ayuda y solidaridad para encontrarle refugio a un vecino de nuestra ciudad que se encuentra en situación de calle. De acuerdo al relato de María Rodriguez, “el Chipi” un vecino de 55 años fue desalojado de un precario refugio que tenía y le robaron todas sus pertenencias. Ahora se encuentra en la calle y sin nada.

Así describió María Rodrigues este crudo relato sobre “El Chipi”

“Mi nombre es María Rodriguez, soy vecina de Ituzaingó, del barrio Parque Alvear. Hace 3 días encontramos un hombre en la plaza, en situación de calle. Se llama Andrés, le dicen “El Chipi”, tiene 55 años. Vive en la calle, los vecinos le acercan comida y le dieron un colchón en el que duerme, frazadas, ropa. “

“Ayer lo desalojaron del techo donde dormía y le robaron ropa que tenía y otras cosas. Chipi es alcohólico, lo notamos cada vez que hablamos con él o vamos a acomodarle las cosas. En sus buenos tiempos fue maestro pizzero, tuvo una familia, hijos, esposa. Por lo que nos contó y pude comprobar, su familia no está dispuesta a ayudarlo más, lo hicieron y no funcionó. No estoy acá para hacer juicios de valor.”

“Tiene miedo que le vuelvan a robar y me dió su billetera para que se la guarde. Solo les cuento la situación porque llamamos al municipio, a todos los organismos que pudimos pero nadie nos da un lugar para que esté señor por lo menos consiga un espacio donde dormir en estos días de tanto frío.”

“Nos preguntamos dónde estaba hasta ahora, la respuesta, es probable, que haya dormido en estacionamientos de hipermercados, restaurantes u otros lugares así, en los que mientras la vorágine de la vida continuaba, no había problema. Hoy todos sabemos que la economía está parada y estos lugares, a causa del COVID no están permitiendo que nadie se aloje en sus predios, los restaurantes no funcionan con normalidad y él ya no tiene un lugar.”

“Tenemos una iglesia, justo frente a la plaza del barrio, escucho las campanadas todos los domingos desde mi casa. El sacerdote, cura o quien viva ahí posiblemente sea una persona sorda o ciega, porque no nos abrió la puerta cuando fuimos a golpear para pedir ayuda. Cómo siempre, las personas quedan solas tratando de resolver situaciones dónde el estado desaparece.”

La parroquia del Barrio

“Les pido disculpas por la extensión y les agreceré cualquier referencia de algún refugio o lugar donde Chipi pueda pasar, al menos, algunas noches de este invierno. Mi teléfono es 1168360275.” Gracias