“Jamás pensé que me tocaría” vecina de Ituzaingó que dio positivo de Covid-19 y cuenta su historia

No tenerle miedo al Coronavirus, sino mucho respeto y mucha responsabilidad social es el mensaje de Marina Basualdo, una vecina de Ituzaingó que resultó positiva de Covid-19 y decidió contar su historia para llamar a la prevención y a cumplir con el aislamiento social que es de vital importancia para frenar la propagación de este virus, que para algunas personas podría ser mortal.

“Es una enfermedad que nos puede tocar a cualquiera”, fue parte de las palabras que Marina, de 41 años, ofreció a Sebastián Sanguinetti y Ángela Tobar conductores de Ciudad de Los Encandilados en Radio La Ciudad como una manera de concientizar a las personas sobre la importancia de cuidarse para cuidar a todos.

Marina Basualdo hizo un posteo en sus redes sociales para llamar a la reflexión.

Yo el martes empecé con un poco de dolor de garganta y estaba afónica, por la dudas me encerré en mi casa, no fui ni siquiera a comprar. Pensando que quizás era una faringitis, y a veces uno no quiere creer y los síntomas te confunden. Pasaron los días y seguí igual, hasta el viernes que fui a hacerme el hisopado. No tenía fiebre, solamente dolor de garganta y estaba afónica. Después empecé con dolor de cabeza.

Fui a hacerme el hisopado en el operativo Detectar que están haciendo en el municipio, en la Calle San Justo. Me atendieron muy bien, fueron súper amables y fue muy rápido. Llené el formulario, me preguntaron los síntomas. Ya para el viernes tenía un poquito de tos. Luego me pidieron una ambulancia, lo cual agradezco, para que no ande por la calle, circulando o en colectivo. Yo no quería ni tomar un Uber, por las dudas, sin saber si lo tenía o no.

Cuando decidí hacerme el examen yo no tenía fiebre, no había perdido el olfato ni había perdido el gusto. Muchos piensan que deben tener los síntomas principales para hacerse el examen. Yo llegué, dije los síntomas que tenía y me hicieron el hisopado. El lunes me llegó por mail el resultado y la verdad es que uno siempre tiene la esperanza de que no sea, porque uno se cuida y trata de hacer las cosas como corresponde.

Cuando viste el resultado que era positivo ¿Qué sentiste?

Me angustié bastante, rompí en el llanto, no voy a mentir. Porque uno se asusta, te dicen Covid-19 y más yo que soy fumadora.

¿Y cómo fue con tus vínculos cercanos?

Yo tengo la ventaja de que vivo sola. Pero gracias a Dios tengo mi familia que siempre me está alcanzando cosas. Mis padres que son de alto riesgo y mis hermanas que siempre están pendientes, que también me acompañaron desde el día uno que yo me aislé. Desde que empezó mi dolor de garganta ya ellos empezaron a traerme cosas para que yo no salga, porque gracias a Dios pensamos todos igual, desde el primer síntoma hay que aislarse hasta no tener una confirmación.

¿Cómo crees vos que te pudiste contagiar? ¿Tenés idea?

No, la verdad que no, es lo que yo pensaba, ¿Cómo? Te agarra esa angustia y te preguntas en qué momento, te pones a pensar. Yo fui a la farmacia a buscar mis remedios y voy a la vuelta a comprar, más de eso no hago. Ni siquiera tenemos contacto nosotros como familia, para preservarnos, por las dudas. Después dije, menos mal que tomé esa medida.

¿Tenés acompañamiento, te llaman? ¿Están siguiendo tu caso?

Hasta el día de hoy no (miércoles). A mí me llamaron el sábado del Ministerio de Salud, yo les dije que me había hecho el hisopado el viernes, porque tenía muchas dudas.

¿Cómo estás de la enfermedad? ¿Tienes otros síntomas?

Fiebre no tengo. Me cuesta por momentos respirar. Si hablo mucho me falta el aire. Gracias a Dios no ha sido grave, porque la verdad hay gente que la está pasando muy mal. Quiero también que sepan que algunos tenemos suerte de poder estar en nuestras casas, que hay otra gente que de verdad la está pasando mal. Hay que seguir cuidándose, eso es importante, porque no es que es solo una gripe. Para algunos quizás sí, pero hay otros que no.

Yo, desde que hice el posteo (en Facebook) lo hice para contar mi historia, porque hay gente que le da vergüenza contar que tiene Covid-19, o tiene miedo de decir algo, porque lamentablemente tenemos esta cosa de la estigmatización de algunos y la discriminación. Pero no hay que tener vergüenza, que hay que contar la experiencia de cada uno para que tomemos conciencia de que no todos los síntomas son iguales. A raíz de eso, recibo muchos WhatsApp, muchos mensajes de gente que se sienten como yo me sentía en su momento y me hacen preguntas. El teléfono no para de sonar y yo trato de dar la información. Yo tengo el cronograma de dónde van a estar haciendo los operativos. También les recuerdo que se resguarden hasta tener un resultado.

¿Y qué le decis a la gente que quiere salir a la calle y a quienes no parece importarles mucho la pandemia?

Que no lo hagan, porque como decía recién, no se termina más esto. Hay gente que la puede pasar muy mal. Yo no sé a quién puedo contagiar (si salgo), a una persona mayor o con algún tipo de problemas de salud. Yo no quiero ser responsable de eso. Nos tenemos que cuidar nosotros como sociedad, porque si no nos cuidamos entre nosotros no lo va a hacer nadie. Si me contagié yo, que he tratado de resguardarme. Por ahí hay gente que piensa que tiene una gripe y no sabe que tiene Coronavirus, no es que lo haga a propósito, sino que no sabe y contagia a otra persona.

El mensaje de Marina nos recuerda la importancia de tener responsabilidad desde el día uno frente al Covid-19. Cumple con el aislamiento social y si sientes un síntoma debes aislarte de otras personas hasta poder hacerte el examen y obtener el resultado.