La escuela en épocas de cuarentena: testimonios de los estudiantes secundarios de Ituzaingó

View this post on Instagram

Lxs protagonistas son lxs adolescentes. ¡Estamos orgullosos! 💜🏳️‍🌈 A partir de hoy les compartiremos en nuestras redes, grandes trabajos realizados por adolescentes de escuelas públicas y privadas de Ituzaingó, en el marco de la #IntercolegialVirtual2020. 👉🏽La Intercolegial es una jornada que cada año hacemos para conmemorar el Día de la No Violencia en los Noviazgos, declarado el 3 de junio en #Ituzaingo a partir del #NiUnaMenos. Les estudiantes sintetizan en una pieza artística un proceso de sensibilización y reflexión, alimentado por los talleres de promoción que ofrecemos desde el Consejo en las escuelas. El objetivo es que los chicos y chicas puedan expresarse sobre la temática de género deconstruyendo y construyendo nuevas miradas. 😷El contexto de pandemia y aislamiento fue un desafío pero no un impedimento para que les jóvenes trabajaran la temática de forma virtual. En cada una de las producciones lxs chicxs pusieron el cuerpo, la voz, la palabra y la discusión, la pregunta y la repregunta. ¡Gracias a todos y todas por su participación! Y un especial agradecimiento a las autoridades educativas y docentes que motorizaron la iniciativa. 🟣 Les compartimos la primera producción, correspondiente a la Escuela de Educación Secundaria Nº 11 de #Ituzaingo.