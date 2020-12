La FIFA aplazó el Mundial Sub 20 y Sub 17 por el COVID-19

El ente mundial decidió suspender ambos torneos para proteger a los futbolistas y de esta manera el certamen se disputará en 2023, con sedes a designar.

La FIFA decidió postergar el Mundial Sub 20 de Indonesia y el Sub 17 de Perú que se iban a llevar a cabo en 2021, debido a la pandemia del coronavirus. Además, debido a la suspensión de la Copa del Mundo, se pospuso el Sudamericano Sub 20 de Colombia que se iba a disputar en febrero. Por esta decisión, los mundiales juveniles ahora tendrán fecha para el año 2023.

Sin embargo, la Conmebol anticipó mediante su presidente Alejandro Domínguez que en caso de ser suspendidos estos mundiales, los sudamericanos que ya están programados, uno de ellos en Colombia, el Sub 20, y el Sub 17 en Ecuador, se disputarán de todas formas, pero en el segundo semestre del 2021.

Además, el mandamás, en una reunión virtual del Consejo del organismo, explicó que aguardará la decisión final de la FIFA, pero que esperan dar continuidad a sus torneos.

En cuanto a la clasificación pensando en los futuros mundiales, Argentina ya llevaba adelante varias semanas de entrenamientos en el Predio de Ezeiza, dado que en los próximos días los entrenadores darán a conocer los nuevos planes pensando en la continuidad de los juveniles en sus clubes.

Por: Juan José Levrero