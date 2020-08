La oficina del consumidor en Ituzaingó logra resultados ante los cobros indebidos de las empresas

La Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) advirtió a los ituzainguenses que deben estar atentos, pues durante el tiempo que se ha mantenido el aislamiento social en el país, debido a la pandemia del Covid-19, se ha producido un significativo aumento de las denuncias por incumplimientos y cobros indebidos, entre otras irregularidades, de empresas y prestadores de servicios para con los usuarios o consumidores.

Así lo informó la Dra. Cristina Mansilla, directora de los Derechos del Consumidor de la Comuna, quien aclaró que por esta razón es importante que los vecinos del partido tomen ciertas precauciones, además que sepan que su oficina no se he detenido y que siguen trabajando para atender las denuncias, orientar a los consumidores y hacer valer sus derechos, incluso se iniciará un plan de atención en los barrios.

Le tuvieron que devolver 7000 pesos cobrados de más

Para ejemplificar algunas de las situaciones con las que han lidiado, comentó de un caso reciente de una vecina de Ituzaingó que se acercó a su oficina para realizar una denuncia contra Telecentro, debido a que esta usuaria solicitó la baja del servicio en el mes abril y posteriormente lo volvió a hacer en repetidas oportunidades; sin embargo, la empresa no le dio respuesta y siguió cobrando en los meses posteriores.

Dra. Cristina Mansilla, directora de los Derechos del Consumidor de la Comuna

Esto ocurrió hasta el mes de junio, explicó Mansilla, porque la usuaria, desesperada por una situación económica que estaba atravesando, decidió sacar los cables y el modem, cansada y por la situación y angustiada por el factor económico apremiante.

Como siguió llamando y no lograba respuesta, decidió realizar la denuncia en Defensa al Consumidor. Finalmente, ya estando el caso en instancia administrativa, la empresa proveedora reconoce lo ocurrido y le da de baja al servicio de esta usuaria, además le reconoció la baja desde el mes de abril, reintegrándole más de 7 mil pesos, por esos meses que pagó de más, también le extendió un certificado de libre deuda y le dice que pasará a retirar los equipos. “Simplemente porque no era la intención de la usuaria continuar con el servicio, lo cual manifestó desde el mes de abril”, explicó Mansilla.

“Este es un ejemplo muy característico, porque muchos vecinos pueden verse reflejados en esta situación. Es interesante que sepan dónde acudir, porque la verdad es que con las empresas hoy en día nos está pasando esto. No contestan los mensajes, no contestan los llamados, no contestan mail y el vecino no tiene forma de dar de baja al servicio, como el caso de la vecina, y sigue pagando”, señaló la directora de Derechos del Consumidor.

¿Cuál sería su recomendación para los consumidores ante estas situaciones?

Cuando un vecino realiza la solicitud de baja de un servicio siempre le dan un número de gestión. No solo por el hecho de llamar y de que un empleado le diga que se hizo la baja, la baja queda transaccionada, no. Se tienen que asegurar siempre un número de gestión, ya sea de reclamo en el caso de que así sea, o en el caso de dar de baja. Siempre hay un número de seguimiento, porque eso es lo que acredita un reclamo, una intencionalidad y la comunicación realizada, porque si no, no tienen después medios probatorios, que nosotros se lo solicitamos muchas veces como una de los requisitos importantes.

Siempre el reclamo se realiza primero ante la empresa, cuando la empresa no da respuesta, el vecino puede denunciar ante Defensa del Consumidor. En cuarentena estamos trabajando de 8 a 15h, con la atención telefónica al 4624-2668 o a través de nuestro mail: [email protected]

¿Se ha producido un aumento de los casos en que las empresas estén ignorando los reclamos o solicitudes de los usuarios desde que inició el periodo de aislamiento social por la pandemia?

La realidad y lo concreto es que se ha producido un aumento de casos, pero en todas las áreas, no solamente servicios de telefonía, sino que todas las compras On Line han tenido problemas. Sobre todo en las compras en muchas de las grandes cadenas de tiendas y supermercados. Porque los vecinos hicieron compras On Line y esas compras no le fueron entregadas.

Ha sucedido en algunos casos que no solo no le fueron entregadas, sino que pasó el primer mes y lo abonaron, pasó el segundo mes y lo abonaron y hasta incluso las mismas empresas terminaron dando de baja a lo que ya habían contratado, lo que es sumamente grave y violatorio de la Ley de Defensa del Consumidor, que entre otras cosas establece que la publicidad también es parte del contrato. Entonces, publican cosas que venden y que después no las tienen y ellos mismos anulan la compra. Esto es motivo de denuncia.

También tenemos un incremento de las denuncias a la empresa Edenor, porque están mandando facturas en donde aparecen saldos pendientes. Por ejemplo, tenemos un caso de un saldo pendiente de 200 mil pesos, así como de 45 mil, 50 mil y de 7 mil pesos también. Edenor está intimando en estos rubros que denomina ajustes, cobrando un retroactivo de dos años para atrás, por un supuesto recupero de energía. Están mandando este tipo de boletas, que nosotros desde el área las impugnamos, para que puedan hacer, en todo caso, el desdoblamiento de esas facturas, porque la empresa lo único que le ofrece al usuario es el pago en cuotas.

Defensoría del Consumidor en los barrios

La Dra. Cristina Mansilla explicó que a propuesta del Secretario de Gobierno, Juan Manuel Alvares Luna, van a iniciar la atención al público en las temáticas que tienen que ver con la defensa del consumo y con todas estas situaciones que están relacionadas con la defensa de los derechos del consumidor.

La atención se va a realizar de 10 a 12h, en la Delegación Norte ((Martín Fierro 3367) los días viernes y los días lunes en Delegación Sur (Olivera 2160), iniciando el viernes 4 de septiembre. “El vecino que quiera asesorarse o que quiera hacer una denuncia, debe acercarse con el DNI, y los tiquets de compra o los números de reclamo ante la empresa, si es que ya inició algún tipo de gestión. La idea es acercar el área a los vecinos para tener ese contacto directo, y poder estar en los barrios tomando e iniciando denuncias.“

Para más información puedes entrar en http://www.miituzaingo.gov.ar/es/servicios-y-tramites/asesoramiento-al-consumidor