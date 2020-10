“La Puerta de los Leones” la nueva obra de Rubén Díaz para el estadio del CAI

Una nueva obra del arquitecto Rubén Diaz podría marcar sin dudas su consagración como el artista más reconocido de nuestra ciudad. Especialista en intervenciones urbanas, Rubén ha comenzado a pensar en una obra para el Estadio del CAI. Se trata de “La Puerta de Los Leones”, una intervención urbana en el ingreso a la cancha del Atlético ubicada en Ituzaingo Sur y que según relató Diaz anoche en un reportaje en Radio La Ciudad, busca darle una nueva identidad al estadio

En una larga entrevista que le hiciera Nahuel Llamosa en su programa “Vamos los verdes” Rubén Díaz contò en exclusiva cual es su nueva idea:

“Los estadios, ademas de los nombres institucionales, tienen un seudónimo: así por ejemplo tenemos el Cementerio de los elefantes, La Bombonera o el Cilindro de Avellaneda. El nuestro se llama “Carlos Saacan”, pero sin desconocer el nombre, no estaría mal que ademas se lo conozca con un seudónimo. El que estoy pensando a partir de la obre sería “La puerta de los leones“. Es una idea mía, no la conversé con nadie, pero me gusta, quizá la gente del club se interese y podríamos pensarla más en firme”.

El primer boceto de la obra: EL ingreso al estadio controlado por 2 leones

“La puerta de los leones, busca darle un significado al estadio. Con los leones mirando desde arriba, mi idea es que cuando la gente entre a la cancha tiene que pensar en que tiene que tener cuidado, respeto. Que intimide” afirmaba anoche Ruben en el reportaje. “Un poco de mística no estaría mal. Es una obra compleja pero se puede hacer”

La puerta original en Grecia

La Puerta de los Leones fue en el siglo XIII A.C, la entrada principal a la ciudadela de Micenas en el sur de Grecia y debe su nombre a una escultura en relieve de dos leonas en una pose heráldica que se encuentra sobre la entrada.​ La Puerta de los Leones es la única pieza de escultura monumental que sobrevive de Micenas,​ como también la mayor escultura prehistórica del Egeo.

​La puerta de los Leones es una construcción maciza e imponente, que mide 3,1 m de ancho y 2,95 m de alto en su base. Se angosta al elevarse, midiendo 2,78 m bajo el dintel. La abertura se cerraba mediante una puerta doble fijada a una viga vertical que hacia de pivote sobre el cual giraba la puerta.6​

Las cabezas de los leones se han perdido, pero la escultura esta en muy buen estado

El marco de la puerta consiste de dos grandes monolitos coronados con un gran dintel que mide 4,5 x 2,0 x 0,8 m.​. Sobre el dintel, en una gran placa de piedra caliza se ven dos leonas enfrentadas talladas en alto relieve se yerguen a cada lado del pilar central. Las cabezas de los animales fueron talladas en forma separada y se han perdido.​ El pilar con motivos circulares en su cima se encuentra ubicado sobre una plataforma tipo altar sobre la cual se ubican las patas delanteras de las leonas. Algunos arqueólogos han sugerido que el pilar era un objeto sagrado y un símbolo del poder de los micenaicos, y que el pilar representaba su diosa.​

La idea de Rubén, como todas las que llevo a cabo, aun está en pañales, “El otro día me pidieron: Por qué no hacés algo para el club”, desde ese día estoy pensando, pero hay que empezar a hablar con la gente del club. “Es una idea, vamos a ver que pasa”

Rubén Díaz frente a una de sus obras más famosos, la réplica de la Torre Eiffel en Villa Ariza

