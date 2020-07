“La Tercera Invasión”: la exitosa obra conceptual y cronológica sobre Malvinas y sus epopeyas realizada por la banda ‘Montojo Y La Suma’

Daniel Montojo, músico, compositor, y cantante de Montojo Y La Suma, mano a mano en el programa de Próxima Estación ROCK (conducido por Belén Medina y Dastys, que se emite todos los Lunes de 19 a 21 hs por Radio La Ciudad), realizó un recorrido acerca de su carrera, de su último álbum más importante de la banda, titulado “La Tercera Invasión“, sus proyectos, su compromiso con la sociedad, y muchas cosas más.

Luego de un largo recorrido como solista, Daniel Montojo, convoca varios músicos de destacada trayectoria para conformar un proyecto musical que tenga como origen las raíces folclóricas con fusión de distintos estilos latinoamericanos con formato de banda de rock. Es entonces que en el año 2013 nace Montojo Y La Suma, integrada por Daniel Montojo (voz, armónica y guitarras acústicas), Damián Busso (violín), Mariano Doldán (bajo), Lucas Romero (batería), Teo Ávila (guitarras eléctricas).

“Nosotros, los músicos populares, cantamos cosas que podemos vivir y expresarlas en una canción, pero no debe quedar la expresión solamente en esa canción, creo que hay que acompañar con el cuerpo“, manifestó, Daniel.

Y agregó: “Donde ensayamos, tenemos un comedor. No nos desligamos ni nos despegamos de las realidades. Hoy la situación es bastante compleja, pero hay que ponerle el pecho”.

La mixtura de sus talentos y el amor por esta profesión dieron a luz una propuesta diferente y un estilo particular en sonido y estética musical.

Su primer disco ‘Soy Sudamericano‘, editado en el año 2015, cuenta con canciones propias que hablan de niños, relatos de mujeres, el legado de los pueblos originarios, la lucha de Latinoamérica por su libertad y de la esperanza como bandera.

De allí, se desprende su corte de difusión ‘Marcas‘, canción grabada junto al gran cantautor reconocido, Víctor Heredia. También, contaron con la participación de La Charo (cantante de Tonolec), y con el actor y poeta, Juan Palomino.

Tras 6 años recorriendo escenarios locales y nacionales, en 2019 lanzan su segundo y último disco: ‘La Tercera Invasión‘, con un profundo concepto estético. Una obra inédita, cronológica y conceptual, que tiene como hilo conductor, la lucha por la recuperación de soberanía de Malvinas e Islas del Atlántico Sur.

En esta oportunidad, participaron con su voz, el Cantautor correntino, Yacaré Manso, Mariana Baraj, Willy Quiroga (Vox Dei), y el prólogo, a modo de presentación de la obra, estuvo a cargo de Víctor Heredia.

Este material realiza un recorrido histórico desde 1520 con los primeros avistamientos, continuando con María la Grande, la gesta del Gaucho Rivero, el vuelo de Miguel Fitzgerald y el Operativo Cóndor. Asimismo, la guerra de Malvinas (Batalla de Pradera de Ganso, Monte Longdon, los pilotos, Puerto Argentino, etc), y finalizando con canciones que definen el concepto de libertad y unión latinoamericana trabajado a lo largo de las composiciones.

“Estuvimos en contacto con especialistas del Museo Malvinas e Islas del

Atlántico Sur, quienes nos orientaron con material de lectura y audiovisual que sirvió de sostén en la investigación para la elaboración de las letras, como también con ex combatientes quienes brindaron su testimonio en breves entrevistas e historiadores reconocidos que aportaron biografía y material de consulta”, detalló, el músico.

Este disco, permitió un vuelco importante no sólo para la misma agrupación, sino también para la escena musical nacional, como lo fue su antecesor: La Biblia de Vox Dei en los 70′, siendo así una obra dedicada exclusivamente a un tema conceptual.

‘La Tercera Invasión‘, fue nombrado ‘Disco de Interés Cultural‘ por el HCD del Municipio de Hurlingham (de donde es oriunda la banda), la Legislatura Porteña, y la Honorable Cámara de Diputados de la Nación Argentina.

Actualmente, los integrantes de Montojo Y La Suma ese encuentran trabajando en su próximo disco. “Estamos pensando en meter algunos bombos más electro, pero no vamos a perder el espíritu que tenemos como banda. No hacemos canciones comerciales, no porque no queremos, sino porque no nos sale”, concluyó, el artista.

Por, Belén Medina.

