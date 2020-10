Las coopertivas tendrán su propio programa en la Provincia

Desde Florencio Varela, el gobernador de la Provincia, Axel Kicillof presentó el programa “Cooperativas en Marcha”. La iniciativa incluye un paquete de medidas de incentivo y respaldo para el sector con una inversión de 145 millones de pesos.

Kicillof estuvo presente junto al ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa, y el intendente Andrés Watson.

Durante la presentación, el Gobernador destacó la importancia del movimiento cooperativo que “permite que los trabajadores y las trabajadoras se puedan organizar y producir bienes de primera calidad”.

“Este plan viene a restituir y a devolver una especie de privación y casi de robo económico al sector cooperativo, ya que hay una ley provincial que el neoliberalismo de de Vidal y Macri decidió no cumplir que consistía en generar un fondo para ustedes y que desapareció”, señaló Kicillof y preguntó: “¿A dónde fue? No se sabe, como tantas cosas con la deuda externa que se tomó a cuatro manos y no se sabe dónde está”.

El programa implica la recuperación del “Fondo para la educación y promoción cooperativa“, creado por Ley Nacional N° 23.427 y con adhesión provincial por Ley N° 11.321, e incluye líneas de crédito de hasta 3 millones de pesos, aportes no reembolsables de hasta 700 mil pesos, capacitaciones, asesoramiento técnico, administrativo, comercial y legal, y la creación de un certificado provincial de calidad productiva.

El mandatario sostuvo que este programa es “un acto de justicia histórico” para las cooperativas ya que el gobierno de Macri y Vidal “fue como Robin Hood, pero al revés: le sacaron a los que más necesitaban para darle a los que más tenían“.

Recordó que la crisis de 2001 “dejó un tendal de empresas quebradas y trabajadores en la calle” y destacó que, si bien los economistas “ponen siempre el eje en el capital”, éste necesita de los trabajadores. “El capital necesita que en frente de cada máquina haya un trabajador que le dé vida y convierta eso en un proceso porque el capital sólo no produce. El capital no es otra cosa que el producto del trabajo”, subrayó.

El plan

El programa cuenta con tres líneas de acción. Por un lado, Impulso Cooperativo, que otorgará aportes no reembolsables de hasta 250 mil pesos para la compra de materias primas, maquinaria, herramientas y equipamiento de trabajo, y que contempla apoyo de hasta 700 mil pesos para proyectos estratégicos como polos productivos o planes de innovación.

La segunda línea serán los créditos BACOOPE, que prestarán hasta 3 millones de pesos para acompañar proyectos productivos de cooperativas, para la compra de activo fijo, capital de trabajo o preinversión; y que se hará efectivo a través de un fideicomiso del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica bonaerense.

La tercera acción será la creación de la certificación provincial RECC (Reconocimiento a la Calidad Cooperativa), que funcionará como garantía de cumplimiento de estándares de calidad productiva, ambiental y comunitaria, en tanto que fortalecerá los canales de comercialización de las cooperativas y brindar espacios de respaldo administrativo, formativo, técnico y legal.

