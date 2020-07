Las razones de la renuncia del Secretario de Salud de Ituzaingó

La renuncia Alberto Panossian a la Secretaria de Salud de la Comuna en plena pandemia sorprendió a propios y extraños. Aunque las discusiones puertas adentro del gabinete eran habituales y habían debilitado a Panossian; las razones de su alejamiento no están vinculadas a su gestión sanitaria estos últimos meses, sino a la puesta en marcha, cuando termine la pandemia, del Consejo de Administración del Hospital del Bicenteniario.

Nuestro Hospital como ya se sabe, fue construido con recursos nacionales del presupuesto del PAMI. La obra social en los últimos meses, aceleró la obra civil y en tiempo récord pudo concluir aquel fatídico 5 % de la obra que faltaba y que durante los 4 años del gobierno de María Eugenia Vidal, nunca se habían hecho. Concluida la obra, toma posesión del nosocomio y nombra al nuevo Director Ejecutivo, Fernando Ali.

Las cuatro patas de la administración del Hospital: PAMI, Nación, Provincia y Municipio. En la foto recibiendo respiradores para enfermos de Coviv

“Aunque el hospital ahora solo funciona para recibir enfermos de coviv, ya se empezó a trabajar en su futura puesta en marcha como hospital SAMIC con todas las prestaciones. Queremos que sea el mejor hospital de la zona, con la mejor tecnología médica” aseguran desde el gobierno nacional.

El SAMIC ( Servicio de atención Medica Integral para la Comunidad)

Nuestro Hospital estará administrado bajo la forma jurídica de SAMIC regulado por la ley nacional 17.102. El convenio para administrar el nosocomio ya se firmó hace unos días y tendrá un Consejo de Administración compuesto por un funcionario de cada estamento; Nación, Provincia, Municipio y estará conducido por una dirección ejecutiva a cargo del PAMI. “En el Consejo participan cada uno de los estamentos públicos que aportaran recursos para mantener al hospital. Aun no sabemos con exactitud, pero estimamos que el presupuesto anual rondará los 2000 millones de pesos. Nación, Provincia y el PAMI serán quienes más aporten” aseguran. ” El Hospital va a tener más presupuesto que la propia Municipalidad y va a emplear a unos 1000 trabajadores. Después del Posadas, va a ser el hospital más grande de toda la zona Oeste”

La silla para Panossian

Poner en funcionamiento y administrar un hospital de las características del de Ituzaingó lo entusiasmó a Panossian. Con experiencia en administrar clínicas privadas, el ex secretario se salud percatado que nuestro nosocomio podría trasformarse en pocos meses en uno de los hospitales más modernos y completos de la Zona (inclusive más grande que el de Morón), no dejaría pasar la oportunidad de estar al frente. “Desde que se empezó a discutir lo del hospital Panossian ya se veía como Director Médico. Lo que no se esperaba era que en realidad al director médico lo iba a poner la Nación; porque eso es lo que sucedió. A Panossian le quedaba solo ser director adjunto y ese cargo no le interesaba” dicen quienes están al tanto de los detalles.

Algunos funcionarios consultados aseguran que Panossian pecó de ingenuo. Creer que el Municipio podía poner al director de un Hospital Nacional, y trabajar para conseguir esa silla, es una ilusión. “Con 2000 millones de presupuesto, el gobierno nacional, tiene la lapicera y escribe los nombres que quiere” y el de Panossian nunca estuvo presente

Por el Dr. Sebatián Sanguinetti