Ángela Lerena comentará los partidos de Argentina

El próximo jueves a las 21:30, la Selección Argentina dará inicio a su participación en las Eliminatorias de Conmebol, con el objetivo de clasificarse al próximo Mundial de Qatar 2022. Entre tanta renovación, la transmisión de la TV Pública cambió de figuritas y una mujer será quien analice el andar del equipo de Scaloni.

A menos de una semana para el primer compromiso de la Selección, fue confirmada la terna periodística que llevará a cabo cada transmisión de la Albiceleste. Pablo Giralt será el relator, reemplazando a Sebastián Vignolo (Hoy en ESPN) y Ángela Lerena será la comentarista, lugar que hasta la pasada Copa América ocupaba Diego Latorre (Hoy también en ESPN). Sergio Goycochea también formará parte de la renovación.

Comenzó su carrera en TyC Sports, hizo radio en ESPN y en 2012 se convirtió en la primera mujer en hacer campo de juego en TV abierta, trabajando en Fútbol Para Todos hasta el final del ciclo en 2017. Continuó ligada a las transmisiones con TNT Sports, como campo de juego en los estadios y conduciendo también el programa Primera Tapa.

Con el auge del fútbol femenino y por consecuente su televisación, también por TNT Sports, Ángela comenzó a comentar fútbol, haciendo así sus primeras armas que hoy la ponen como comentarista de la Selección.

Tanto amor, ¡muchas gracias! ¡La nena que se enamoró del fútbol contra viento y marea, la que se dormía mirando sus posters de la Selección, va a comentar a @Argentina! Vamos por el sueño del Mundial, con @giraltpablo y @OKGoyco90, en el canal de todas y todos, @TV_Publica 🇦🇷⚽️💪🏼 — Angela Lerena 🏟 (@Angelalerena) October 5, 2020

En la misma semana donde cumplirá 25 años vinculada al periodismo, Angela Lerena se convertirá en la primera periodista mujer en comentar un partido del combinado nacional. “Me llevó 25 años este momento. No se puede decir que no me preparé”, manifestó esta tarde en Pasaron Cosas de Radio Con Vos, el programa conducido por su pareja, Alejandro Bercovich.

“A mi lo que me gusta es como juega cada equipo. Por eso estudio mucho los patrones de equipo y estuve repasando los juegos de Argentina”, adelantó la periodista, que afirmó sentirse emocionada porque ama “al fútbol y a la selección argentina”.