Licha López se despidió de Racing

Si cuando se reanudó el fútbol argentino luego del parate obligado por la pandemia alguien lo anticipaba, ni el más pesimista del mundo Racing lo creía. Pero mientras en la Avellaneda trabajan para rearmar la estructura tras las idas de Diego Milito y Sebastián Beccacece, una nueva salida sacudió a la Academia: Lisandro López anunció que no continuará en el club.

El delantero, que el próximo 2 de marzo cumplirá 38 años, llamó a conferencia de prensa y este mediodía confirmó lo que en los últimos días había comenzado a rumorearse por los pasillos del Cilindro. Según trascendió, aunque todavía no fue oficializado como entrenador de la Academia, es algo de lo que Juan Antonio Pizzi ya estaba al tanto.

“Es un día muy especial para mí. Estoy acá para anunciar la salida de Racing después de cinco años maravillosos y otros no tan buenos”, comenzó afirmando el emblema de Racing, campeón de la Superliga 2018/19 junto al Chacho Coudet.

López, que el 9 de diciembre de 2015 estampó la firma que significó el regreso al club que lo formó después de una extensa trayectoria en Europa, agregó: “Estoy orgulloso. Es un momento en donde hay un cansancio y un agotamiento físico, pero sobre todo mental, y por eso he decidido terminar esta etapa en el club. Fueron cinco años en los que di todo lo que podía y hoy se termina”.

Pese a que el Atlanta United, que ya se aseguró a Gabriel Heinze como entrenador, aparece en el horizonte del delantero, aclaró que aún no tiene nada definido, pero si adelantó mantiene conversaciones con clubes de la Major League Soccer de Estados Unidos.

“Todavía no sé dónde voy a seguir mi carrera, aunque hay un par de ofertas de afuera. Sería una falta de respeto estar anunciando esto ya siendo jugador de otro club. No tengo cerrado donde continuaré mi carrera, pero hay conversaciones”, manifestó al respecto.

“Estoy acá para anunciarlo y dar las gracias. Siempre fui una persona que se comprometió al ciento por ciento, algo que para mí siempre fue innegociable”, dijo, visiblemente emocionado, y luego completó: “Se lo exigí a mis compañeros y siento que hoy no me puedo brindar de esa manera y si siento que no puedo no estoy en condiciones de exigírselo a nadie tampoco”.

Aunque también aclaró que su salida “para nada tiene que ver con la salida de Milito”, pero sí que llevaba tiempo hablándolo con él y con el presidente Victor Blanco, López recordó: “Siempre dije que volvía a Racing no a retirarme, sino a competir, a dar lo mejor de mi y a cumplir un sueño. Hoy siento que hasta acá llegué, pero al mismo tiempo me siento feliz de haber transitado estos años en éste que es el club de mi vida”.

“A los hinchas quiero decirles gracias, siempre quise representarlos dentro del campo. Creo que a ellos les pude hablar desde adentro del campo de juego. Mi agradecimiento es eterno para con ellos”, expresó el emblema y bandera de los hinchas académicos.

“Hubiese sido lindo despedirme con los hinchas, pero no hace falta tener el estadio lleno. Ellos siempre reconocieron mi sacrificio y entrega, y yo estoy agradecido por el cariño brindado”, se lamentó.

De todos modos, Licha, que contó que en los próximos días pasará a despedirse de sus compañeros (a quienes ayer les contó la decisión), no le cerró las puertas a la Academia: “Hoy en día no he pensado en volver al club. Todo puede ser, no he pensado en eso, pero para mi las puertas siempre van a estar abiertas, siempre y cuando las condiciones estén dadas y el club quiera”.

Oriundo de la localidad bonaerense de Rafael Obligado, Licha dio sus primeros pasos en Jorge Newbery de Rojas, hasta que un coordinador de la Academia lo descubrió y acabó fichándolo para que realizara las inferiores en Avellaneda.

Debutó en junio del 2003, a los 20 años, y con sus actuaciones comenzó a enamorar a los hinchas de conjunto académico. Fue, con 12 goles, el máximo anotador del Torneo Apertura 2004. Algo que un jugador de Racing no lograba desde 1969, cuando el brasileño Walter Machado Da Silva convirtió 14 tantos en el Torneo Metropolitano.

En abril de 2005, cuando Racing se encontraba peleando el Torneo Clausura, fue vendido al Porto de Portugal por 2.3 millones de dólares y allí comenzó su larga travesía por el viejo continente. Cuatro ligas consecutivas, máximo goleador del torneo y cuarto en la tabla de goleadores de la Champions 2008/09 con la camiseta del conjunto portugués. En total, jugó 142 partidos y convirtió 62 tantos.

En 2009, tras la salida de Karim Benzema al Real Madrid, armó sus valijas y llevó sus goles a Francia, donde vistió la camiseta del Lyon. Allí obtuvo la Copa de Francia 2011/12, la Supercopa 2012 y contabilizó otros 82 goles.

En 2013 se marchó al Al Gharafa de Catar, donde estuvo dos temporadas y convirtió 20 goles en 40 partidos, antes de regresar a Sudamérica, en 2015, para vestir los colores del Inter de Porto Alegre. El saldo en tierras cariocas también fue bueno: estuvo un año, disputó 39 partidos y convirtió otros 10 goles

A fines de 2015, aún con Diego Milito dentro del plantel, Licha cumplió el sueño de los hinchas de Racing y decidió pegar la vuelta.

De regreso a Avellaneda, el panorama fue otro, muy distinto al de su primer ciclo. El campeonato de la mano de Diego Cocca en 2014 aún estaba fresco y pelear tanto en la liga doméstica, como en la Copa Libertadores, se volvió una obligación.

Tomó la posta tras el retiro de Diego Milito, que tiempo más tarde participó de las gestas deportivas desde la Secretaría Técnica, y encabezó al plantel que de la mano del Chacho Coudet se consagró campeón de la Superliga 2018/19 y del Trofeo de Campeones 2019.

Ya con Sebastián Beccacece en el banco de suplentes, el emblema perdió protagonismo en los primeros partidos del nuevo ciclo pero, aún con la pandemia de por medio, volvió a contar con minutos en el torneo y en la Copa, volviéndose vital para el funcionamiento del equipo.

Su último gol con la camiseta de la Academia lo convirtió el pasado 9 de enero, por la última fecha de la Copa Diego Armando Maradona, cuando marcó el 3-1 de Racing ante Newells y cortó una racha de 25 partidos sin tantos.