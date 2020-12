Lo que debes saber del eclipse total de Sol de este 14 de diciembre

Todos están pendientes del eclipse total de Sol que ocurrirá el próximo lunes 14 de diciembre, será visible en todo el país –e incluso en Chile- con diferentes grados de visibilidad, según la posición geográfica, atravesando una franja de 100 kilómetros por las provincias de Río Negro y Neuquén, mientras que en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires se podrá apreciar a las 13:32 con un máximo de oscuridad de más del 70% y en el resto de las provincias argentinas entre el mediodía y las tres de la tarde.

Desde el momento inicial o primer contacto, y como consecuencia de su propio movimiento en torno a la Tierra, la silueta negra y redondeada de nuestro satélite irá tapando progresivamente al disco solar durante algo más de una hora, hasta llegar al máximo ocultamiento o fase de totalidad.

El evento, en su fase de totalidad, comenzará alrededor de las 13 en la costa chilena, a las 13:04 en la frontera argentino-chilena, a las 13:08 en el límite entre Neuquén y Río Negro, a las 13:14 en el centro de la Provincia de Río Negro, a las 13:18 en Las Grutas, y a las 13:22 cerca de La Lobería, en la costa atlántica argentina.

La duración máxima de la fase de totalidad, que ocurre cuando la Luna arroja una sombra en la Tierra, bloqueando completa o parcialmente la luz del sol en algunas áreas, será de aproximadamente 2 minutos y 10 segundos.

Vale la pena insistir en que se recomienda no mirar mientras la Luna va tapando el Sol, ya que es peligroso y puede dañar la retina, incluso se puede llegar a la ceguera, es más, bajo ninguna circunstancia deberíamos mirar directamente al Sol, este eclipsado o no. Sí se puede observar sin filtros en los 2 minutos, aproximados, en que dure la totalidad. Si te lo legas a perder, recuerda que el próximo en nuestro país será el 5 de noviembre de 2048.

Algunos consejos importantes para evitar daño es nunca mirar hacia el sol de manera directa, ni siquiera con gafas de sol, aunque la etiqueta diga que tiene protección UV. Tampoco es seguro observar el Sol con vidrios ahumados, radiografías, negativos velados, lentes para ver en 3D, lupas, binoculares, cámaras de foto-video o telescopios sin filtros profesionales.

Según explica meteored.com.ar hay formas seguras de observación para cuidar los ojos y NO mirar al Sol con protección inadecuada, para eso existen varias formas seguras de observar un eclipse de Sol (directa o indirectamente) sin lastimarte:

Menciona la máscara de soldar (13 DIN), que según señala, es un método muy seguro. No hace falta que compres la máscara completa, lo que en realidad necesitas es el vidrio protector que se encuentran en la parte del visor. Si bien se consiguen de manera muy fácil en las ferreterías, debes corroborar que el vidrio de la máscara tenga grabado su nivel de protección 13 DIN (o superior), de no ser así no te va a proteger de manera adecuada. Explica además que la leyenda “DIN” acompañada de un número describe la graduación que normaliza el instituto alemán, y se trata de una serie de números (del 8 al 15), que determinan la opacidad del cristal de la máscara de soldar.

Otro elemento de protección son los lentes con filtro especial de reflexión, especialmente diseñados para observar eclipses de Sol. Estos son un poco más difíciles de conseguir porque no se fabrican en nuestro país (pero se venden como producto importado). Deben estar homologados y avalados con un certificado formal: ISO 12312-2, cumpliendo con la norma internacional de seguridad para visores solares, y es muy importante que tengan la certificación CE que cumple con los requisitos de transmisión de la escala 12-16 de la norma EN 169/1992. Asegúrate de adquirirlos en un punto de venta confiable, que sean originales, sin rayas ni quebraduras.

Hay otro método de visualización, esta vez por reflejo, se trata de la cámara oscura, para ver cómo es su fabricación entra aquí. También desde el Planetario de Buenos Aires compartieron información que puedes consultar y los métodos seguros de observación de este fenómeno.