Los Rabanes lanzan nuevas reversiones de clásicos del rock con la participación de varios artistas

Mano a mano con Emilio Regueira, cantante de la reconocida banda panameña, Rabanes, habló sobre sus 25 años de carrera,

-¿Cómo están viviendo, como artistas, estos tiempos de la pandemia por el coronavirus?

“Sabemos que han sido días especiales, atípicos para toda la humanidad. Pero desde el punto de vista de los músicos y de las artes, hemos tenido que reinventarnos muchísimo, porque aunque ya ciertas cosas del covid 19 han bajado, todavía el tema de las presentaciones y los shows no está muy definido.

Nosotros no queremos perder todo este tiempo, alejarnos de nuestra gente. Tampoco queremos sentirnos alejados de nuestro estilo de vida que es estar creando y produciendo. Así que en este tiempo, hemos proyectado un poco más en las plataformas digitales.”

-¿Cómo surgió la idea de adaptar canciones reconocidas con otros artistas?

“Sacamos producciones, videos que teníamos empaquetados, cosas que todavía no habíamos podido lanzar. Hicimos reversiones de algunos temas. Cuando vimos que el asunto iba para largo, dijimos vamos a hacer música de nuestras casas con la tecnología que tenemos y ver qué podemos hacer.

Entonces de ahí salió este proyecto de Pandemia Records, que es como versionar canciones entre varios colegas. Sacamos tres canciones que han sido virales, la gente ha disfrutado mucho, y estamos muy agradecidos.

Primero, lanzamos ‘En Cuarentena‘, es la versión de la canción de ‘Guantanamera‘. La gente lo recibió muy bien y se reía, a pesar de estar en confinamiento y en cuatro paredes. Ahí nos dimos cuenta que esta era la manera de hacer música.

Después hicimos una versión de ‘Un Millón De Amigos‘ de Roberto Carlos, junto a Los Pericos. Y ‘De Música Ligera’ de Soda Stereo, junto a Randy EBright de Molotov (México) y Beto Cuevas de La Ley (Chile). Justo se conjugó con el aniversario número 30 del álbum ‘Canción Animal‘.

-¿Por qué eligieron el tema ‘De Música Ligera’?

“Es el himno de nuestro rock latino, un clásico, arte puro. Soda Stereo es una banda muy respetada en centroamérica. La banda insignia del rock en español, en cuanto a muchas bandas que empezamos soñando con tener un grupo musical. Después descubrimos muchas bandas más allegadas a nuestra idea como Los Fabulosos Cadillacs, Los Auténticos Decadentes, con esta onda de hacer muchas mixturas musicales.

Nos atrevimos a hacerlo, respetando el tema original, pero con nuestra impronta del ska y reggae. Justo ‘Canción Animal‘ fue el primer álbum de rock en español que compró Randy de Molotov. Cuando tuvimos la maquete terminada, invitamos a Beto Cuevas, que somo grandes amigos y se sumó.

Aquí en Panamá hay mucho cariño y respeto por Gustavo, ha venido a realizar mucho conciertos, también a filmar. Creo que el tributo ha sido algo que nos ha llenado de buena energía.

Hicimos este tema desde el fondo de nuestro corazón, que si de repente no hubiera pasado la pandemia, nunca hubiéramos pensado hacerlo. Pero son esas cosas que siempre he querido hacer y no me atrevía hacerlo. Pero son cosas de la vida que es mejor hacerlas y no arrepentirse por no haberlo hecho.”

-¿Qué otros proyectos tienen en mente?

“Quiero dejar en claro a la gente que nos sigue que no nos vamos a dedicarnos a hacer covers. Esto ha sido como un campamento circunstancial por la pandemia. Trabajar temas inéditos, ideas creadas desde cero, canciones compuestas que tienen muchas cosas internas de uno, hacerlas así a distancia no me gusta, porque creo que eso conlleva otro trato.

Para el próximo año, tenemos que terminar un álbum inédito, que ya estábamos terminando. Mezcla mucho rock con otros estilos tropicales, con poderosas guitarras, y mucha mezcla de ritmos. Inspirado en nuestro primer viaje musical a Cuba, donde descubrimos muchos matices de rock.

Decidimos ponerlo en pausa, porque un disco conceptual debe trabajarse en el estudio de forma presencial y en conjunto con la banda. Así que era mejor, por el momento, tratar temas conocidos. Pero, igualmente, hemos estado escribiendo temas inéditos, tengo la libreta llena, he pensado muchas cosas en todos estos días.”

-¿Cómo estuvo el gran show que brindaron vía streaming en festejo de sus 25 años?

“Fue un gran concierto conmemorando los 25 años de carrera. Ahí se sumó toda la parroquia del rock latino, participaron Beto Cuevas, La Mosca, Los Pericos, Azul Azul, Molusco, y muchos artistas más. Le hemos dado la vuelta un poco a esta año y han pasado cosas interesantes.

En lo que resta del año, vamos a participar de otros conciertos vía streaming de diferentes países. También, hay ganas de hacer algo tan macro como lo que hicimos, tan complicadamente hermoso de conectar tanta gente por , como cierra de año. Veremos cómo se van dando todo.”

-¿Cuáles son las cosas que destacás de todos estos 25 años?

“Muchos escenarios, conocimos mucha gente. Somos una banda que en 25 años, todavía seguimos impactando en nuevas generaciones. Muy vigentes en varias maneras de distribuir la música. Con conexión en varios países, hemos aprendido de muchas bandas.

Hay momentos cumbres como ganar un Premio Grammy. Al final sientes que todo lo que creaste y lo que hiciste, también lo entendieron de una o de otra manera.

Pienso que la música es diversión. Obviamente, hay días que surgen complicaciones, que hay que saber manejar, pero el camino de la música es liberación total. Y si estás 25 años en este camino de la música, todo es ganancia, lo que viene es propina.”

-Si tuvieras que imaginar tu vida fuera de la música, ¿a qué te dedicarías?

“Nosotros estábamos estudiando Mecánica Industrial, que no tiene mucho que ver, pero por ahí sí con la creación. Me hubiera gustado ser motivador, ayudar a la gente de otra manera.

Hoy en día que uno comienza a entender varias cosas de cómo se mueve el mundo, cómo controlan el mundo, y cómo tienes que abrirte el camino como un emprendedor, me hubiera gustado apoyar. Hay mucha gente que tiene buenas ideas y buenos planes. Así que me hubiera gustado compartir con gente que quiere hacer buenos cambios en la sociedad.”

-¿Qué recuerdos tenés de Argentina?

“Primero mi admiración por las bandas argentinas y por el fútbol. Cuando tuve la primera oportunidad de ir a Argentina, fue con Flavio de Los Fabulosos Cadillacs a grabar parte de nuestro segundo disco. ‘Rabanes All Star Vol. 2‘, lo grabamos en los estudios ‘Del Abasto‘, junto a Álvaro Villagra, un gran amigo y productor.

Ahí me quedé en El Tigre, en la casa de Flavio, me pareció lindísimo. Por primera vez, fui a un asado. Acá y en muchos lugares del mundo hacen asados más de restaurante. Pero en Argentina, hay buen asado, buen vino, buenas conversaciones, buena sobremesa, increíble. Cuando Argentina juega un mundial siempre apoyamos. Posteriormente, fuimos a tocar en Parque Patricios, La Usina Del Arte, Hard Rock Café.”

-¿Cómo están atravesando la pandemia del covid 19 en Panamá?

“Han sido días un poco complicados. Hace una semana han empezado a abrir algunos comercios. Anteriormente, había un decreto para salir a la calle por género. Un día salía las mujeres, otro los hombres. Era intercalado para que no haya mucha aglomeración.

Difícil lo económico y lo anímico. Es un país chico y se han dado arriba de 2.000 defunciones, mucho contagios, pero pienso que paso a paso, las cosas están mejorando. Es cuestión de llenarse de ánimo y ver cómo se encara el 2021.”

Por, Belén Medina.