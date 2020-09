Lucas Cejas presenta “Buscándote”, su nuevo single

9 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO Puntuación SEO

El músico y compositor del oeste del Gran Buenos Aires, Lucas Cejas, acaba de lanzar su nuevo single titulado “Buscándote“. Además de ser músico, es profesor de música en colegios de zona oeste, y coreuta. Hace más de 10 años, dirige a niños y niñas en diferentes coros. Mano a mano con La Ciudad, nos cuenta acerca de sus proyectos, sus producciones durante la cuarentena, y muchas cosas más.

-¿Cómo definirías tu música?

“Mi música es como la vida. Hay momentos para profundizar y momentos simplemente para disfrutar. Quiero que mi música sea la compañera de vida de muchas personas, y que en ella, todos encuentren un rinconcito donde mirarse, encontrarse y permitirse ser lo que uno es.“

-¿En qué etapa de tu carrera te agarró esta pandemia? ¿Cómo la estás atravesando?

“La Pandemia, en lo personal, me ayudo a ordenar. Ver prioridades y a enfocar en muchos aspectos. Y junto con eso, me encontré con esta nueva etapa en mi carrera musical. Una etapa donde crecí en muchos aspectos de mi vida y que se reflejan en mi música. En lo que tengo para decir y en el cómo decirlo. Pude desprenderme de fantasmas que habitaban, o tal vez mirarlos de frente. Siento que es el momento para pisar más a fondo y llevar a los que me escuchan y confían en mí, mucha más música.

Luego, creo que como muchos, la pandemia trajo consigo miles de emociones. Una ola gigante que habitan todos los días. Son muchos los sentimientos que aparecen pero que trato de dejar que fluyan y algunos hacerlos canciones. Pero uno en particular es la gratitud. Hoy agradezco mucho mi vida y la de los que me rodean y aman. Agradezco mucho más las pequeñas cosas y me aferro a eso, a seguir permaneciendo en el amor.“

-Acabás de lanzar el nuevo single “Buscándote”. ¿Cómo fue producido? ¿De qué trata este tema?

“Y justamente, ‘Buscándote’, llega en este momento tan importante para mí. Creo que resumo en ella el inicio de esta nueva etapa en mi carrera, y estoy muy feliz por lo que me está regalando esta canción. Fue producida musicalmente hace un año, junto a Juan Ignacio Sánchez, bajista y productor de una referente como lo es Flor Paz. Junto a él trabajamos un montón en esta canción y el resultado es mágico.

A nivel visual, tenemos la novedad de haber trabajado 100% en pandemia. Parte de las visuales se filmaron en Bariloche, y el resto acá en Buenos Aires. Obviamente, nos llevó a trabajar a la distancia pero súper conectados y con muchas ganas. Tanto Mariano Laguzzi, Clari Bustinduy y Martu Stabielli entendieron a la perfección el concepto de esta canción y cada uno le aportó su magia. Estamos muy felices con lo que quedó.

Me gusta mucho que cada uno pueda encontrar en mis canciones los significados que sientan, pero personalmente ‘Buscándote’, me define. Por un lado, porque soy un buscador, incansable, y gracias eso hoy soy lo que soy. Y por otro lado, se resignificó en este tiempo. Creo que no hay excusas para dejar de buscarse a uno mismo y en el otro, a pesar de lo que estamos viviendo.”

-Además de ser músico, sos profesor y coreuta. ¿Qué profesión disfrutás más?

“Ambas. Pero la docencia se ganó un lugar enorme en mi corazón. Ser docente es ayudar a soñar. Es estar presente en la vida de los demás, dando pistas para descubrir (se). Eso se multiplica y vuelve en millones de gestos que marcan. Y me divierto muchísimo también. Puedo dejar jugar a mi niño creativo y eso es un regalo enorme en estos tiempos.“

-¿Tenés proyectos en mente?

“Llenar el mundo con más canciones (risas). Aunque suene muy enorme, es verdaderamente lo que quiero, siento y necesito. En eso ya estamos trabajando con mi equipo de trabajo, para llevar más canciones a mis seguidores y que se multiplique. Seguir formándome y creciendo, y cuando hallemos la solución a este virus, hacer el mejor show que haya hecho hasta ahora.“

Por, Belén Medina.

Contacto

Facebook: Lucas Cejas // YouTube: Lucas Cejas // Spotify: Lucas Cejas // Instagram: @lucascejasmusica // Mail: [email protected]