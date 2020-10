Luciana Segovia presenta su proyecto solista

La referente de toda una generación de mujeres cantantes, Luciana Segovia, se lanzó como solista, luego de liderar durante 16 años la banda de rock Cirse. Es música, compositora, y también, se desempeñó a lo largo de su carrera como profesora de canto, vocal coach, co-conductora de tv, y es dueña de la marca de ropa “Bullshit”.

La multifacética artista dialogó con La Ciudad acerca de su partida de Cirse, la carrera como solista, el nuevo y tercer corte de difusión titulado “Mis Demonios“, los proyectos en los que está trabajando durante la cuarentena. Actualmente, debido al contexto de la pandemia, tuvo que cerrar su local de ropa “Bullshit“, pero se encuentra realizando venta online. Además ansia volver a los escenarios con este nuevo proyecto. , su emprendimiento con su línea de ropa “Bullshit“, y muchas cosas más.

-¿Cuál fue tu primer acercamiento hacia la música?

“De chiquita siempre escuché música en casa, porque mis viejos cantan, mi papá toca la guitarra y nos enseñó a tocar desde muy chiquitos. Desde que tengo uso de razón que hay música en mi casa. La música era natural y era un hobbie en casa.

Cuando empecé a crecer traté de encajar en todo lo que se supone que hay que hacer. Me casé, estudié en la facultad, hice todas esas cosas y no me encontraba a gusto. Pero no era lo que me gustaba hacer, no sentía esa liberación que siento con la música.“

-¿En la facultad estudiaste canto?

“No, primero dos años de Relaciones Públicas, en la Universidad Nacional del Sur, en ese momento estaba en Bahía Blanca. Y después estudié la Licenciatura de Relaciones Públicas en la Universidad de Lomas de Zamora. Metí un montón de materias, pero no la terminé.

De repente, me invitan a tocar en un proyecto y ahí fue cuando comenzamos a armar Cirse. En ese momento, dejé la facultad, me divorcié, y empecé a hacer un montón de cosas y a sentirme muy firme con lo que a mí me gustaba que era la música.

Jamás pensé que esa banda se iba a transformar en un proyecto profesional, que íbamos a terminar haciendo giras por todos lados, que íbamos a terminar tocando con Metallica. Yo lo hacía para divertirme como un hobbie.

Cuando comencé con la banda, trabajaba a la mañana, daba clases de canto a la tarde, ensayaba y grababa los discos de noche, y no descansaba. Me empecé a quedar dormida en la oficina, entonces tuve que tomar una decisión. Después de 16 años de Cirse, estoy empezando mi proyecto solista, y feliz con esa decisión.”

-Acabás de lanzar el último y tercer corte “Mis Demonios”. ¿Cuáles son esos demonios?

“‘Mis Demonios‘ descree un poco esa conversación o diálogo que tenemos con nuestras inseguridades, la autocrítica, el miedo, todas esas cosas que no dejan avanzar. Siempre viven en nosotros, y en esos casos, lo mejor es negociar.

Si bien mi carrera solista es muy cortita, creí que era la mejor oportunidad para ser super sincera y honesta. Porque como iba a ser yo sola en este proyecto, me es más fácil meter un mensaje o contar bien mis experiencias y las cosas personales.

Entonces están saliendo letras re honestas en relación a cosas que me están pasando en este momento. Por ejemplo, la primer canción que saqué, se llama ‘Irse‘, donde cuento con muy pocas palabras lo que sentí a la hora de irme de Cirse. Y luego, en el proceso de malestar y duelo, compuse la canción ‘Voy A Ponerme Bien‘.”

-¿Cómo tomaste las críticas y comparaciones de este proyecto solista con Cirse?

“Debo decir que siempre supe que iban a estar y que son inevitables. Les pasa a todas las personas que hacen algo y lo muestran. El otro tira su punto de vista que a veces es pedido y otras veces no.”

Por, Belén Medina.