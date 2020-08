Lula Rosenthal: “Lo que quiero armar es algo más conceptual y mucho más grande que solo grabar un disco”

La cantante y actriz, que forma parte del Cantando 2020 junto a Miguel Angel Rodríguez, continúa presentando su nueva canción “Generación Perdida” lanzada a comienzos de julio y que cuenta con su videoclip.

Desde muy temprana edad Lula Rosenthal se formó en diversas áreas como canto, actuación y danzas. En el 2013 fue ganadora del certamen “Operación Triunfo, La Banda” e integró posteriormente el grupo F.A.N.S, la banda pop formada con participantes de dicho programa y con la cual lanzaron su disco “Despegamos”, donde ha cantado junto a artistas como Natalia Lafourcada, Michael Bublé, Los Auténticos Decadentes entre otros. Además de su faceta musical cuenta con una trayectoria en el ámbito teatral donde ha sido parte de varias obras y musicales como “Gasalla” dirigida por Antonio Gasalla; “Y un dia Nico se fue” dirigida por Ricky Pashkus y Osvaldo Bazan; y “La Desgracia”, que es el musical éxito del off.

Actualmente Lula no solamente se encuentra siendo parte del Cantando 2020 (Canal 13) sino que además continúa presentando su reciente canción “Generación Perdida”, que es la cortina del programa radial del mismo nombre que se emite por Vorterix con la conducción de Santi Maratea y Sofi Carmona. La canción además cuenta con su videoclip que tiene la participación de algunos de sus alumnos y en el cual no solo se puede apreciar un gran trabajo, sino que además se destaca la fidelidad que mantiene el vídeo con la letra de la canción, convirtiendo ambas partes en una sola pieza. Con respecto a la canción, Lula Rosenthal la describe como “una canción intensa, sinónimo de valor y con un mensaje claro: es un aliento a los jóvenes de esta época. Nos perdemos porque no sabemos qué queremos pero saber lo que no queremos también es clave, entonces me pierdo para encontrarme”.

Pero para ella no todo recae en estas dos cuestiones en plena cuarentena, donde sus días cuentan con una agenda cargada entre notas, grabaciones, componer y dar clases así lo comenta Lula Rosenthal: “Exactamente un gran mix de todo eso (risas). Ahora que llegó el proyecto del “Cantando” a mi vida, estoy ocupándome mucho de eso porque tengo ganas de dar un gran show cada vez que tengamos la oportunidad. Sacando el “Cantando”, sigo dando mis clases de canto y trabajando en un nuevo proyecto musical que me tiene muy manija y no quiero dejarlo a un lado”. Al momento de hablar sobre la composición, si le dedico gran parte del tiempo en este contexto a trabajar las canciones o si decidió hacerlo durante el año pasado, aseguró “Laburé a pleno el año pasado. Este año, luego del lanzamiento de Generación Perdida, ya estaba trabajando en un proyecto musical nuevo pero con la llegada del Cantando lo pospuse un poco pero ya lo estoy agarrando de nuevo. Para mí eso es oro”.



Desde Diario La Ciudad – Ituzaingó tuvimos el enorme placer de charlar con Lula Rosenthal no solo de cómo trabaja una canción en plena madrugada a partir de una nota o cuán importante fue la marca que dejó su participación en Operación Triunfo sino que además nos contó en profundidad cómo está trabajando su nueva faceta como solista, la oportunidad de ser parte del certamen “Cantando” junto a Miguel Angel Rodríguez, si merodea la idea de tirar nuevo material en lo que queda de este año, a lo que afirma:“Tengo un segundo single listo para salir pero todavía no decido cuando. Mi idea es, en paralelo al “Cantando”, trabajar fuerte en este nuevo proyecto musical”.



Desde que ganaste Operación Triunfo en 2013 hasta que decidiste volcarte a la música, pasaron algunos años en los que estuviste más enfocada en el teatro con distintas obras ¿que sucedió en el medio que decidiste tomarte tu tiempo para finalmente siete años más tarde dedicarte a la música? ¿Cuán importante fue todo el reality para vos viéndolo hoy en día sumado a la experiencia de F.A.N.S y el primer disco que lanzaron en 2014?

Toda la etapa de “Operación Triunfo” y “F.A.N.S.” fue de tremendo aprendizaje. Todo nuevo, todo mucho. Me conocí mucho en varios aspectos: Artísticamente claro, pero sobre todo en el humano. Siempre procrastiné el tema de la música más que nada por miedo, yo creo, o por tener visiones tan grandes que nunca supe por dónde encararlo. Entre medio de todo: el teatro, la comedia musical y todo un mundo en el que empecé a trabajar mucho porque también me apasiona increíblemente. Siempre tuve ese tirón entre dedicarme a la música o a la actuación pero con el tiempo me fui dando cuenta de que no puedo desterrar de mí a ninguna de las dos porque además entre ellas se potencian y se aman (risas).

Generación Perdida nace a partir de una nota a Louta en el programa de dicho nombre y en plena madrugada, desde que decidiste armarla para enviarla y que la escuchen. ¿Que se te cruzaba en la cabeza en el tiempo que pasó del día uno hasta que te respondieron que habían elegido tu canción para el programa?

¡Uy, pasé por varios estados! Primero, una vez que tuve la canción terminada y se la mandé a Santi Maratea, estaba re manija esperando respuesta para saber qué le había parecido pero justo en ese momento él estaba en una personal muy heavy y por eso pasaron varios meses en los que no recibí respuesta entonces ahí pasé al estado del famoso “soltar” ya dando por perdida la oportunidad. Dije, “bueno, la sacaré igual como solista” ya está. Avanzar. Después de meses, cuando llegó el llamado de la producción del programa, estallé de emociones. Me dijeron que habían escuchado el tema en una reunión de producción y que les encantaba para cortina de la nueva temporada del programa. Fuegos artificiales, imagínate. Y entender que, después de tomar acción, hay que aprender a esperar.

Desde muy chica te formaste en danza, canto y actuación ¿de qué forma logras complementar todas estas áreas en la escena de la música, más allá de que realizas mucha comedia musical?

Me cuesta disociar en mí la música de la actuación, entonces es como que, esté haciendo una cosa o la otra, se terminan fusionando igual. A la hora de cantar, más que de actuar, se trata de interpretar. Para mí, el juego y el divertimento tienen que estar siempre pero, por sobre todo, la verdad. Que sea verdad, que pase algo. Y soy muy respetuosa del material, entonces realmente me comprometo con esa letra, ese cuento, esa peli. Después, según lo que ese material me pida, todo lo que aprendí, por ejemplo, haciendo comedia musical y en las clases de danza, porque soy cero bailarina (risas), lo capitalizo hoy en el escenario si tengo que hacer caminatas o alguna coreo (como de repente pasa en el “Cantando”). Todo lo que transitamos, experimentamos y aprendimos queda en algún lugar y se complementa para salir a jugar y a sumar cuando puede.

El resultado de toda esa unión ¿suele ser lo que esperas o a veces sale una parte y requiere más trabajo del que pensás?

En este momento de mi vida particularmente me pasa que me sorprendo de ver cómo reacciono ante cosas que antes me inhibían más o me sentía insegura, entonces de repente sí, siento que es lo que esperaba pero quiero perfeccionarme más siempre. Seguir aprendiendo, seguir teniendo desafíos que me den trabajo, justamente, para crecer. Esa es la chispita.

Te encontrás llevando adelante tu etapa como solista ¿en qué punto o momento particular decidiste encarar esta nueva faceta?

El año pasado después de un desarrollo personal enorme, entendí que mi deseo de hacer música era muy fuerte, entonces directamente decidí poner una fecha “x” en la que haría un show para presentar dos canciones con sus respectivos videoclips, sea como sea, sin tener nada concreto entre manos. El tener esa fecha me hizo moverme “si o si”, y esa era la idea, dejar de esperar “el momento perfecto”. Ahí empezó todo. Me junté con Nicola Carrara para producir la canción y con Nahuel Quimey para realizar el videoclip (que lo terminamos de editar en cuarentena).



Mencionabas antes que tenes un segundo single listo para lanzar pero que aún no decidiste cuándo ¿es tu objetivo qué Generación Perdida siga sonando fuerte en lo que resta de este año y en 2021 lanzar nuevo material?



La realidad es que todavía estoy en busca de un productor musical con el que pueda jugar a pleno y hacer una música del carajo. Mientras voy craneando que es lo que quiero contar y qué me divierte. Por eso quiero darle el tiempo que necesite y no ansiar con “tener que” lanzar algo.

¿Qué es lo que tenes pensando armar para el material que estás laburando?

Lo que quiero armar es algo más conceptual y grande, mucho más grande que solo “grabar un disco” (que ya es un montón). En este proyecto, justamente, lo que deseo es que todo lo que soy y puedo dar, se complemente.

No solo es una gran canción la que lanzaste sino que el videoclip que la acompaña es un gran trabajo, dejando en claro que ambas piezas logran complementarse y ser una ¿cómo surgió la idea que se expone en el vídeo?

Lo que yo quería lograr es que el vídeo sea fiel a la letra de la canción; por eso peco de literal, pero con un mensaje como el de “Generación Perdida” no quise ser alternativa con la información. Quería que llegue bien directo, entonces empecé a tener imágenes de cosas simples, de gente caminando, tomando mate, festejando; después llegaron el resto de las imágenes que, no por complejas, pero si también tienen que ver con nuestra generación (marchas, luchas, guerras, etc.)



Una vez ya ideado todo ¿cómo fue el armado de coreografía y grabación?

Tenía la idea bastante clara, y después eso fue mutando, creciendo y desarrollándose. El vídeo está hecho con amigos y con amor, por eso fue simple y muy divertido. La coreógrafa. Pamela Peker, es una grosa y una amigaza, y los que bailan son mis alumnos. Una fiesta hermosa. Todo lo que pertenezca a esta generación era válido en el video y por eso resultó una gran mezcolanza de situaciones, gente y momentos.

Pareciera ser que desde el lanzamiento oficial de “Generación Perdida” te han llegado grandes oportunidades como la participación en “Cantando 2020” ¿consideras que llegó en un momento único para vos? ¿cómo estás viviendo este enorme vaivén de sorpresas?

Te juro que el “Cantando” llegó en un momento más que único, siento. Una gran sorpresa. Lo estoy viviendo increíblemente feliz, con muchas ganas de romperla y divertirme. Siento mucho amor por el equipo. Miguel Ángel Rodríguez es una persona entrañable y maravillosa, un compañero de corazón, y nuestro coach, Pato Witis, es, primero, un amigazo, y segundo, un talentoso absoluto. Entonces, estamos entre amigos y tenemos un vínculo espectacular.

Te tocó ser la pareja de Miguel Ángel Rodríguez ¿cómo es tu relación con él? ¿Cómo es el dúo Rodríguez-Rosenthal en los ensayos?

¡Migue es LO MÁS! Posta. Nosotros nos conocimos hace años en una temporada de teatro en Carlos Paz y siempre tuvimos re buena onda. Siempre risas, siempre jodas, siempre energía de la linda. En los ensayos la pasamos bomba porque de verdad nos divertimos mucho. Disfrutamos de lo artístico y también de lo humano, charlamos mucho de la vida y después nos cagamos de risa sin parar.

Este presente de pandemia llegó previo al estreno de una nueva temporada de “La Desgracia”, obra musical en la que participas ¿han tenido novedades al respecto en cuanto a la nueva forma de trabajar en los teatros y cuándo se retomarán las actividades?



Si, esto fue durísimo para todos los artistas y, aunque somos hermosamente adaptables siempre se encuentran maneras de seguir compartiendo el arte y conectarnos. Nosotros con “La Desgracia” generamos encuentros con la gente amante de la obra a través de vivos de Instagram y se armó algo hermoso. En cuanto a la vuelta de las obras, no sé cómo será, pero ojalá sea pronto. Se extraña mucho hacer “La Desgracia” es una de las cosas más geniales de mi vida y es lo que más extraño.

Por Maximiliano Bucci