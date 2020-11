Madres y Abuelas de Plaza de Mayo despidieron a Diego

Hebe de Bonafini y Estela de Carlotto agradecieron los acercamientos del 10 hacia ambas organizaciones y coincidieron en sus apreciaciones. “Siempre defendió al desvalido, al que no tenía, no se alió con la riqueza”, afirmó la titular de Abuelas.

Las titulares de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto y Hebe de Bonafini lamentaron hoy la partida de Diego Armando Maradona. En distintas entrevistas, ambas coincidieron en la valoración de su persona. “Tuvo todo y nunca se la creyó”, afirmó de Bonafini.

En diálogo con Radio 10, Estela de Carlotto manifestó: “Me desperté deseando que fuera un mal sueño, pero la realidad me entristece aún más todavía. Estoy muy dolida por la injusticia de una muerte temprana de un gran hombre, de gran bondad y solidaridad”

“Desde Abuelas sólo tenemos agradecimiento, recuerdo y amor hacia él, porque siempre demostró acompañamiento y solidaridad”, agregó, quien también señaló que “no nos ha dejado porque va a quedar para siempre”.

Alberto Fernández colocó los pañuelos de las agrupaciones sobre el féretro de Diego.

“Siempre defendió al desvalido, al que no tenía, no se alió con la riqueza; su corazón siempre estaba puesto en lo que era injusto, en remediarlo; no fue un hombre con dobleces de intereses personales”, valoró la referente de la lucha por los derechos humanos.

Además de calificarlo como “una persona tan sincera, tan franca”, de Carlotto afirmó: “Yo exagero diciendo que lo sentí como un hijo siempre a Maradona, en la presencia y en lo que pudimos hablar, poquito pero suficiente, y en su trayectoria”.

Despedimos a Diego. El Diego del pueblo, el que reparaba en las injusticias y el dolor ajeno.

El Diego solidario, q supo decir verdades sin importar las consecuencias. El q nos llenó de alegrías y su partida nos inunda de tristeza. Hasta siempre. Gracias. Vivirás en ntra memoria pic.twitter.com/RUe283do95 — Abuelas Plaza Mayo (@abuelasdifusion) November 25, 2020

Hebe de Bonafini, titular de Madres de Plaza de Mayo, dialogó esta mañana con Futurock y también se mostró emocionada por la partida del 10. “Ayer no podía hablar con nadie, por la ternura de ese muchacho, lo que significaba, que demostraba todo con su mirada y últimamente tenía una mirada más triste”, manifestó.

De forma idéntica que la líder de Abuelas, señaló: “Siempre estaba del lado que tenía que estar, él decía ‘es tan difícil ser quien soy, me gustaría ir a una playa y que nadie me persiga’. Le gustaban las pequeñas cosas de la vida”.

“Tuvo todo y nunca se la creyó, nunca dejó de reconocer de dónde venía”, destacó de Bonafini y consideró que “el mundo entero lo ama porque fue una buena persona, además de buen jugador”.

“Verlo a él era muy difícil, aunque a veces nos ingeniábamos para vernos”, destacó. “Todos los recuerdos de las veces que estuve con él son hermosos”, completó Hebe, que mantuvo un encuentro con Diego Maradona cuando ya era DT de Gimnasia y Esgrima La Plata.

“Tenía ese corazón de niño que nunca dejó de tener, era un niño grande. Tenía todo y le faltaba esa simpleza de la vida que él quería”, reflexionó, antes de señalar que “cuando llora el mundo o llora el pueblo no hay que preguntar porqué” y completó: “Tengo bronca porque tenía todo y le faltaba lo que él quería a veces”