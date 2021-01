Mañana familiares y vecinos de Facundo cortan Blas Parera y Beltrán para pedir justicia

Mañana viernes a las 19 hs, familiares y vecinos de Facundo Hambra, el joven repartidor de 22 años que fue brutalmente baleado en pleno centro de Ituzaingó, marcharan pidiendo justicia y cortarán la zona del triangulo en Blas Parera y Beltran.

Flavia Hambra, la madrina de Facundo, escribió unas palabras para pedir solidaridad:

“Es la espera día día, la impotencia que todo sigue igual. Justicia por él y por todos nosotros que vivimos expuestos día a día a robos.”

Seas lo que seas, trabajes de lo que trabajes, aunque vayas a comprar, vayas a donde vayas, es un desafío volver a tu casa vivo.

¿Porqué somos rehenes de estas personas que andan en la calle con tanta impunidad.? Sigamos con los reclamos, con las marchas, pero todos los días, porque esto después pasa a ser un recuerdo y le pasa a otro y así sucesivamente. Propongámonos pedir seguridad en todos lados. ¿De que sirve que solo en la zona que vivís sea segura ?. Somos ciudadanos libres y tenemos el derecho de andar en la calle sin miedo. Sabemos que esto se pudo haber evitado, pero las personas que debían trabajar en esto no tuvieron muchas ganas de hacer bien su trabajo ¿Porqué? .