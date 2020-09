Marian De Marte (tecladista de Deportistas) presenta su proyecto solista

Marian De Marte, tecladista de la banda Deportistas, ahora en paralelo, se lanza como cantautora en su proyecto solista. La artista nacida en Paraná (Entre Ríos) y residente en Buenos Aires, dialogó con La Ciudad acerca de sus comienzos en la música, sus influencias, su nuevo proyecto, y muchas cosas más, luego de haber lanzado su corte “Los Que Esperan“, disponible en todas las plataformas digitales.

-¿Cuál fue tus primer acercamiento hacia la música?

“Mi abuelo es guitarrista y mi papá con los hermanos tenían una banda de folklore, así que se puede decir que vengo de familia de músicos. Pero cuando era chica, arranqué con danza clásica a los 8 años, y a su vez, me había anotado en la Escuela de Música de Paraná a estudiar piano. Llegó un momento de la vida que tuve que decidir y me quedé con el piano y dejé danza.

En realidad, había empezado a estudiar por gusto, nunca pensé que iba a terminar haciendo algo con eso en serio. A los 16 años, tuve mi primera banda, ahí tomé completamente la decisión de que la música era lo que me gustaba. Soy Profesora de Piano.”

–-¿En qué etapa de tu carrera te agarró esta pandemia? ¿Cómo la estás atravesando?

“Ahora tuve que suspender las clases de piano. Me encanta dar clases, ojalá pudiera volver a dar clases en secundaria. Ahora me estoy ocupando en el estudio ‘Luna Roja‘ que tengo con Quillo (Quillén Muñíz, guitarrista de Deportistas). Estamos trabajando a distancia porque, por la cuarentena, nos volvimos a Entre Ríos. Todo que sea arte está complicado por el contexto actual, pero creo que en un punto es bueno para la introspección. Es un momento a flor de piel.”

-¿Cómo es encarar un proyecto solista?

“Siempre fui de tocar en bandas, nunca había pensado una carrera como solista. De hecho, no creo que lo que tengo sea una carrera solista. Más bien, simplemente, soy una persona con ganas de sacar lo que tengo adentro y nada más. No es que estoy buscando salir a tocar en vivo, ni que me reconozcan como una persona en solitario. Me gusta estar en bandas.”

-¿Por qué preferís el formato banda?

“Me gusta la situación de que cuando sale algo bien en el escenario, sale bien entre todos y es un esfuerzo en común. Además, no me siento con la energía de una showwoman, me siento más intimista.“

-¿En qué momento se encuentra Deportistas?

“Ahora con Quillo estamos en Entre Ríos y los chicos se fueron todos para sus lugares, porque algunos son de otras provincias. Pero seguimos trabajando en un nuevo tema que pronto va a salir el vídeo. También, haciendo pequeñas sesiones en cuarentena de las canciones del disco anterior. Así que a pesar de que es difícil la situación y que no es fácil reunir a tantos integrantes en un Zoom, lo intentamos.”

