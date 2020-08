MAYA: “El componente bailable tuvo mucha más importancia para lo nuevo”

La banda platense se encuentra presentando su reciente canción “Humo” mientras se prepara para lanzar, en estos meses, su primer disco. Dueños de un estilo acústico, electrónico y pop, Maya no afloja y quiere celebrar con lo que se viene: el nuevo disco y videoclip.

En algún punto de la ciudad de las diagonales, un tridente, hoy a la distancia, continúa presentando su más reciente canción “Humo”. Pieza que salió a la luz el último 10 de julio pero además Maya tiene entre manos nuevo material, un disco que contará con siete canciones y que está esperando su momento para salir. Declarados amantes del eclecticismo, el ASPO (Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio) los encontró con esta nueva canción, la cual es un trace electrónico-psicodélico y comunican sus sentires más íntimos.



Para su cantante y guitarrista, Francisco Caro, al momento de decir porque “Humo” es una canción bien de invierno, sostiene que “Más que nada creemos que tiene que ver con una sensación. Humo la grabamos el año pasado y por cuestiones propias del trajín con el que veníamos, la dejamos terminada y en el tintero. Cuando el ASPO nos agarró de prepo y la proyección para este año se nos hizo añicos, la canción reapareció reluciente y como una foto perfecta para el momento”.



Maya es un grupo que surgió en el año 2018 en la ciudad de La Plata y a la cual le dan vida Nicolas Martin Sportelli (bateria), Francisco Caro (voz y guitarra) y Martin Frontera (guitarra). En estos dos años la banda aparte de su reciente single “Humo”, cuenta con un EP el cual lleva por nombre “Claro” un trabajo que fue grabado entre el 2016 y 2017 en El Laboratorio, El Living Vasco y El Módulo Lunar Croata.



En su música dejan entrever rasgos electrónicos y acústicos los cuales agregados con el resto de los factores tales como las voces ajustadas al unísono, exponen un claro y fluido carácter pop. Ya desde “Claro” en el que realizan un recorrido que parte de una serie de canciones de diversos paisajes sonoros, que logran inclinan a quien escucha a no dejarse atrapan por lo manifiesto.



Al momento de presentar “Humo”, el grupo acompañó su lanzamiento con algunas palabras las cuales son “Una nueva canción salió del útero y ya es de todes. Para nosotros Humo es una canción bien de invierno, de habitación chica y Té con Miel, íntima”. En relación a estas palabras elegidas Francisco Caro, con quien tuvimos el placer de charlar, le contó a Diario La Ciudad que significa la combinación del té y la miel con Humo: “El té con miel es el invierno para nosotros, capaz le podríamos agregar unas hojitas de cedrón de la planta del padre del Mariachi también, baterista de la banda, y creo que hace referencia a este tiempo juntos que nos robaron, pero que la canción en cierta forma nos devuelve”.

Entre otras cosas que mencionaron, aparece el Sol en Cáncer y con respecto a esto Francisco Caro sostiene que “El Sol en Cáncer agudiza ese sentir, dado que Cáncer es el sello de la Luna, de lo materno, lo primario, las emociones que pulsan incontenibles. ¡Salió todo redondo la verdad, porque Humo le hace gala al Sol en Cáncer!”. Además de contar en detalle lo que la banda transmite con su música, la voz y guitarra de Maya, Francisco Caro habló de los planes para el grupo en estos meses, la llegada de “Humo” entre mucha data que soltó acerca del nuevo disco que tienen listo y están planeando su lanzamiento.

Contabas antes que el té con miel es el invierno para ustedes y observando el texto con el que acompañaron el lanzamiento de Humo utilizan la palabra íntima ¿porque es íntima para Maya?



Con respecto a lo íntimo, sucede que a veces uno sabe de dónde vienen las canciones, sus trazos originarios podríamos decir, pero con Humo eso se vuelve imposible, nos perdemos en su laberinto. Pero, a su vez, la canción sostiene un impulso emocional re primario, que nos conecta con algo de lo que le dio origen ¿viste?, y nos mantiene como en un mantra instintivo.

¿Qué significa para ustedes toda esa combinación descriptiva utilizada para acompañar la salida de Humo?

Un poco lo que somos. Las canciones nacen porque las necesitamos, hay un poco de todo ahí: quiénes somos, quiénes queremos ser, quienes ya nos aburrimos de ser, y en ese sentido los astros no engañan; son un mapa milenario y hay cosas que hasta en cierto punto ya están todas escritas en el cielo. Lo loco es cuando te ponés a pensar por qué te pasó tal o cual canción en ese momento determinado, y ahí haces un balance final. ¡Este tipo de preguntas nos sirven para eso!, para terminarnos de descubrir en la música.

De todas las canciones que componen el nuevo material ¿porque la elección de lanzar “Humo”?



Humo fue la primera canción que hicimos posterior a nuestro primer disco. La grabamos y mezclamos en el invierno pasado y por idas y venidas quedó sin salir. La idea era sacarla más adelante, pero la coyuntura quiso que viera la luz ahora y la verdad es que no nos negamos en absoluto.

Humo despliega un sonido psicodélico acompañado por un groove y tintes de lo electrónico, realmente una pieza que con su música logra que el oyente mueva el pie e incluso la cabeza ¿como fue que llegó Humo al mundo? ¿Cuánta relación existe entre la canción y la portada elegida para acompañarla?



La canción llega a nosotros en ese momento, en que lo claro de nuestro primer disco se empezaba a oscurecer y no entendiendo a este proceso como algo malo o triste, sino como parte de la maduración que vivíamos como grupo. En relación a la portada sentimos que es perfecta. En nuestro primer disco la tapa es más abstracta, proyectiva y sentíamos que la canción nos pedía a una persona para presentarla. Y ahí apareció Viole, la diseñadora, que interpretó joya lo que queríamos y nos regaló esta foto que sacó en Noruega o Dinamarca, en un tren y en la que el pelo de la mujer y esa sonrisa incipiente descubren toda la potencia que tiene Humo desde lo claroscuro. Ya la producción la encaramos con una óptica diferente, trabajando con menos elementos, más despojada y con menos grito también.

Mencionaba lo de tintes electrónicos y si nos detenemos en “Claro” su EP de 2018 a lo largo de las canciones que lo componen, lo electrónico tiene mucha presencia, destacando que también las canciones desde el minuto cero generan las ganas de querer cantarlas. Este nuevo material que están trabajando ¿continúa con la línea de lo presentado en el EP o toma otro rumbo con una combinación de varios colores en cuanto a lo musical?

El nuevo disco va para un lugar diferente desde lo sónico y la producción, pero nuestro género siempre decimos que es el de Fuego y Canciones por lo que creemos que hay una conexión entre ambos. Sí lo vemos mucho más sensual a este nuevo disco con respecto al anterior, de hecho el componente bailable tuvo mucha más importancia para lo nuevo, dado que “Claro” fue la causa para que nos juntemos y en la etapa de composición aún no habíamos tocado. Cuando salimos a tocar y vimos a la gente moviéndose con nuestras canciones descubrimos el matiz bailable que impregnaba a nuestra música y es algo que por el momento no queremos abandonar. Con respecto a la paleta de colores de qué va a hacer uso el disco nuevo, continúa siendo ecléctica, no nos interesa en lo más mínimo el concepto entendido como claustro sonoro, de hecho ¡somos unos de-generados! (risas).

Algo de lo que tienen en común “Claro”, que fue grabado en el Laboratorio, El Living Vasco y el Módulo Lunar Croata, con su reciente canción, es que fue grabada en uno de esos estudios: el Módulo Lunar Croata, nuevamente trabajando con Joaquin Irigoyen. ¿Qué tan importante es para ustedes el trabajar con él?

Joaquín fue, es y será fundamental para nosotros, para nuestra historia, sencillamente porque nos salvó la vida como banda. En pleno proceso de mezcla de “Claro” nos abandonó la persona que lo estaba haciendo y ahí producto de amigos en común apareció el Croata. El compromiso y la sensibilidad con la que labura son únicos y vamos a tener que pensar mucho cómo retribuirle, aunque sea un poco, tamaño favor. ¡Nos tiene agarrados de por vida!

¿Este próximo trabajo será un nuevo EP o será el primer LP de Maya? ¿Cuando verán la luz estas nuevas canciones en las que han estado trabajando?

Lo nuevo va a salir como disco. Van a ser 7 canciones y estamos enamorados de lo que vamos escuchando. Es el primer laburo que encaramos como grupo y hay mucho amor puesto allí. “Claro” para nosotros también es un disco igual, pero Spoti no quiso darnos el gusto. También en esta ocasión estamos trabajando con Pablo Formica que es quién nos opera el audio en vivo, lo cual es inaugural también para nosotros, dado que hasta el momento todo lo habíamos hecho con el Croata. Pero Pablo es detallista y trabajador como nosotros, y a su vez nos queremos mucho, así que no sentimos un impacto demasiado súbito a la hora de laburar con una nueva persona. Con respecto a la salida no falta mucho para que lo tengamos, pero queremos ver cómo y cuándo sacarlo, estamos con negociaciones duras al interior del grupo (risas).





¿El nuevo disco se fue gestando durante el 2019 o parte de su creación se ha dado en medio de la cuarentena? ¿De qué manera lo siguieron gestionando a la distancia?

Para el disco todas las canciones son del 2019 salvo una que nos quedó del año anterior. Lo terminamos de grabar el día anterior a que se decrete la cuarentena obligatoria y lo tuvimos guardado hasta hace algunas semanas que se nos hizo viable la posibilidad de encontrarnos con Pablo. Tratamos en un principio de laburarlo a distancia pero la ansiedad nos mataba. Somos muy incisivos con lo que queremos y cómo lo queremos, por lo que todo fluye mejor con el encuentro de los cuerpos en persona.

¿Existe en Maya una receta única en cuanto a la creación de una canción o de una pista? ¿Llega primero la letra o la música?

La verdad es que no tenemos una receta única, sí es verdad que la letra es una consecuencia de lo que la música nos induce, pero la posta es que las canciones nos pasan, no las encontramos si ellas no quieren. Ahora, una vez que nos muestran un poco de su forma las perseguimos sin cansancio, pero esos primeros átomos pueden escurrirse de cualquier parte, un beat, un rasguido de guitarra, el bajo o un ruido de sinte.

En estos dos años que llevan como banda ¿cual es el balance que hacen de estos años?

El balance es de una pronunciada felicidad, aunque nos suene un poco Cris Morena (risas). Maya es una banda de disfrute, de mucho laburo eh, pero disfrutado. Disfrutamos mucho juntarnos a trabajar la música, es algo similar a jugar al fútbol 5 para nosotros. Sumado a eso, vemos que la cosa de a poco nos lleva para nuevos lugares y para nuevas personas que se acercan a bailar un rato con nosotros y que cantan las canciones. Eso sí que nos vuela la cabeza, no podemos dejar de sonreír diría Charly.

¿Tienen pensado lanzar algún nuevo single en estos meses?

Nos gustaría, sí, pero queremos mucho cuidar al nuevo disco y buscar la mejor manera para que aprenda a caminar (risas). Hay mucho deseo puesto en esas canciones y no quisiéramos menospreciarlo o que se lo morfe la intemperie.

Con los shows en vivo en plena suspensión y con ciertos lugares habilitados para hacer streaming ¿cuales son los planes próximos en estos meses que quedan del 2020? ¿Ronda la idea de hacer algún show desde sus redes sociales?

La verdad es que la situación está complicada. En La Plata aún no podemos juntarnos a ensayar y esa es la parte que más nos cuesta, nos extrañamos mucho. La posibilidad del streaming la estamos considerando, pero es una posibilidad muy cara para una banda en nuestra posición, ojalá se abra alguna por ese lado. Lo que sí tenemos en mente es terminar el disco y grabar algún videoclip y darle batalla a este virus que atenta fuerte contra los proyectos colectivos, pero por suerte los tres estamos muy fuertes y nutriendo a la banda desde donde se pueda.

Por Maximiliano Bucci