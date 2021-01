Mercado de pases: Boca espera por Marcos Rojo

Mientras aguardan por el sorteo de la próxima Copa Diego Armando Maradona, que se realizará el miércoles 3 de febrero en el Hotel Hilton, y aguardan por conocer al último ascendido de la Primera Nacional, que saldrá de Platense y Estudiantes de Río Cuarto, los equipos de la Liga Profesional van retornando a los entrenamientos y ya piensan en el rearmado de sus respectivos planteles.

Si bien la necesidad del Xeneize a corto plazo pasa por reforzar el lateral derecho, ya que en junio finalizan los contratos de Julio Buffarini y Leonardo Jara, motivo por el que el Consejo de Fútbol que lidera Juan Román Riquelme ya posó los ojos sobre Nahuel Tenaglia (Talleres), la oportunidad de incorporar a un jugador proveniente de Europa y con dos mundiales en la espalda no aparece todos los días.

Con poco rodaje en el Manchester United hace ya mucho tiempo, en el que incluso fue dado a préstamo a Estudiantes durante el primer semestre del 2020, Marcos Rojo tiene todo encaminado para ser jugador de Boca.

Aún le quedan seis meses de contrato con el Manchester United, pero su representante acordó su salida anticipada y todo indica que, en cuanto termine de resolver su situación contractual con el club inglés, se realizará la revisión médica y será presentado como refuerzo del Xeneize.

Palavecino, el 10 que busca River

Si bien aún no está confirmada la continuidad de Gallardo como entrenador, la dirigencia encabezada por Rodolfo D’Onofrio ya trabaja en el rearmado del plantel y Agustín Palavecino es uno de los apuntados.

Ayer, Enzo Francescoli realizó la primera oferta por el talentoso volante de 24 años: préstamo por un año, con un cargo de 300.000 dólares, y una opción de compra de 3.700.000 millones de dólares por el 80%.

La misma fue rechazada por el presidente del Deportivo Cali, Marco Caicedo, quien la consideró “insuficiente”. Por el momento, las negociaciones no están caídas y River deberá mejorar la oferta.

Por otro lado, la dirigencia del Millonario rechazó hoy una oferta del Villarreal de España por Gonzalo Montiel. El monto ofrecido por el club español y la forma de pago truncaron la negociación. De esta forma, todo indica que uno de las condiciones de Marcelo Gallardo para continuar se cumplirá: no perderá soldados.

Racing ya tiene al primero

En Racing todo es expectativa, tras la salida de Milito, Beccacece y Licha López. Con el Mago Capria como manager y Juan Antonio Pizzi como flamante entrenador, el plantel regresó a los entrenamientos en Ezeiza y ya tiene a su primer refuerzo al caer.

Ezequiel Schelotto llegó el jueves al país y, ante los móviles televisivos, afirmó: “Son muchas sensaciones las que me están pasando por la cabeza. Sería mi debut en el fútbol argentino. Estoy muy contento. Todavía faltan los últimos detalles y tendré que ir a hacer la revisación médica”.

El Galgo, de 31 años y que se fue a Europa sin debutar en Primera, construyó su trayectoria en varios equipos de la Serie A: Cesena, Catania, Atalanta, Inter, Sassuolo, Parma y Chievo Verona.

Llegó a ser convocado para la Selección de Italia para jugar algunos amistosos pero, al no haber jugado de forma oficial, también estuvo a punto de hacerlo con la Selección Argentina, cuando Jorge Sampaoli era el entrenador.

Además pasó por Portugal, donde vistió la camiseta del Sporting de Lisboa, e Inglaterra, donde militó en las filas del Brighton & Hove.

Durante su caminata por Ezeiza, el lateral o mediocampista por la derecha contó que se inclinó por Racing por los torneos ganados en los últimos años y “la ambición de jugar la Copa Libertadores”.

“Al jugar mucho tiempo afuera, en Italia, Portugal e Inglaterra, el hincha no me conoce mucho, pero la verdad es que soy un jugador con carácter, que lucha hasta el último minuto, que le gusta correr, que no da una pelota por perdida y físicamente me encuentro bien, nunca dejé de entrenar. Estoy con muchas ganas, no creo que me cueste mucho adaptarme a lo físico”, se presentó.

Además de Schelotto, la CD de la Academia se encuentra tras los pasos de Maximiliano Lovera, hoy en Olympiacos de Grecia; de Franco Troyansky, de Unión; y de Gonzalo Maroni, de Boca, por quien ya hubo llamados para pedir condiciones.

Braghieri, el primero del Ciclón

Otro de los equipos que esta mañana vio llegar a su primer refuerzo fue San Lorenzo: Diego Braghieri, de último paso por Atlético Nacional de Colombia, llegó esta mañana, firmó su contrato y se entrenó junto a sus nuevos compañeros.

“Cuando me dijeron San Lorenzo, no lo pensé dos veces. Lo arreglamos enseguida, dimos el sí y acá estamos y ojalá que se vengan cosas muy positivas”, contó el zaguero de 33 años, que luego agregó: “Vengo por todo. Con un escudo y una camiseta tan grande como la de San Lorenzo esperemos estar a la altura de competir lo más alto posible porque se viene un año bastante lindo con cosas muy importantes por jugar”.

Se trata del primer refuerzo de la era Dabove, pero no será el único. A Braghieri podría sumarse Jalil Elías, de Godoy Cruz, a quien el entrenador conoce de su paso -justamente- por el Tomba.

El mediocampista de 24 años llegaría a Boedo a préstamo por un año y con opción de compra. De todos modos, su arribo ocurriría recién la semana próxima, ya que se encuentra aislado en su domicilio, luego de haber dado positivo en coronavirus.

Falcioni espera refuerzos

Julio César Falcioni ya trabaja en el rearmado de un Independiente que finalizó la temporada con más dudas que certezas desde lo futbolístico. Si bien en el Rojo suenan varios nombres, entre ellos el de Nicolás Blandi, lo cierto es que hoy AFA informó que por el momento no podrá incorporar jugadores.

A través del Boletín Oficial publicado este viernes, AFA comunicó hoy la prohibición dictada por el TAS para incorporar jugadores hasta que Independiente no salde la deuda que mantiene con Fernando Amorebieta.

Tras la publicación del Boletín Oficial, la CD del Rojo se movió rápido para conseguir los U$S 360.000 que deben abonarle al defensor venezolano y se espera que el próximo lunes sea levantada la sanción que le impide inscribir jugadores.

En materia de refuerzos, los nombres que aparecen en el radar de Independiente son los de Nicolás Blandi y Damián Musto.

Las negociaciones por el delantero están pausadas, pero la semana próxima podrían haber novedades.

Respecto del mediocampista ex Rosario Central, aún le quedan seis meses de contrato en el Huesca de España, motivo por el que el jugador debería arreglar la rescisión de su contrato o Independiente realizar algún ofrecimiento. Lo concreto es que Falcioni ya lo llamó y le manifestó que es su llegada es prioridad absoluta.

En cuanto a las bajas, la primera será la de Alexander Barboza, que ayer entrenó por última vez, ya que Independiente acordó la venta del 50% de su pase con Libertad de Paraguay, a cambio de U$S 1.700.000.