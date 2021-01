Mermelada de Morcilla: ‘En la vida nunca sabés bien dónde estás’

‘Mermelada de Morcilla es un proyecto difícil de clasificar, con un nombre horrible pero inolvidable. Su música y letras muestran una dulzura ácida, hablando de la careteada, los desamores y la protesta suave’, clama la definición del proyecto musical, por medio del cual se presenta a sí mismo y que muy bien describe la impronta de su estilo artístico.

Mermelada de Morcilla se origina en 2014, y es el álter ego de Bruno Charadía, quien en ese entonces comienza a tocar en casas culturales de Martínez de forma acústica, como solista. Dos años después, se le suman Francisco Dietze (batería) y Andrés Llanos (guitarra), completando el conjunto, y más tarde, Javier Espósito (bajo).

‘Estos dos formatos convivieron todos estos años’, explica su creador musical. ‘Merme puede ser tanto en banda, como en solista y dar siempre el mismo mensaje. Tenemos esa multiplicidad de formatos’.

‘Quien escribe las canciones soy yo y trato de reflejar bastante lo que me pasa en mi día a día, o cosas que siento que sean verdaderas para mí, como sentimientos, inquietudes, lecturas que hago ante situaciones de otras personas. Cosas que me irritan, me enojan o que me hacen llorar. Reflexiones sobre mi propia maduración y sobre cómo veo que los tiempos van azotando a la vida de los que me rodean’, se explaya Merme sobre la autenticidad de sus letras y cómo se propone reflejar en ellas su mundo de emociones.

‘Pero sin perder el humor dentro de todo eso’, añade a continuación el músico. ‘Por ahí una canción te dice algo terrible y profundo que te deja tecleando, pero al verso siguiente te tira alguna frase en diminutivo medio graciosa. Entonces nunca sabés dónde estás y eso está bueno porque me parece que en la vida nunca sabés bien dónde estás. Estás nadando entre lo oscuro y la belleza’.

Testimonio de ello, es el single que Mermelada de Morcilla lanzó en el mes de octubre de 2020, titulado ‘No me dejes x Whatsapp’, que a través de recursos irónicos y tragicómicos, ruega que no culminen su vínculo por mensajito.

En dos simples minutos, Merme explora sonidos Indie-pop y engancha un audio de Samy, amiga del músico, quien brinda su experiencia de haber dejado a Carlos por la aplicación de mensajería.

La inspiración para la composición del tema surgió por parte de un amigo del cantautor, quien en plena cuarentena le mandó un mensaje por la madrugada y le preguntó porqué no escribía una canción sobre cuando te dejan por WhatsApp. ‘Yo justo estaba con la guitarra, empiezo a tocar algo y en minutos ya tenía la canción hecha’, relata Merme, quien descubrió en ella un potencial en particular.

Rápidamente grabó cada uno de los instrumentos (bajo, batería, guitarra y voz) en su Home-studio y luego masterizó el sencillo para que fuera lanzado por las plataformas digitales.

La presentación del single estuvo acompañada de un video animado y al poco tiempo tuvo una gran repercusión en las redes sociales, donde aficionados de Mermelada de Morcilla comenzaron a compartir sus testimonios de cuando les finalizaron sus relaciones amorosas por determinada aplicación, o bien, reconocieron haber tomado tal decisión.

Lo que Merme reunió en una presentación musical en vivo por Instagram Live, donde minutos antes abrió ‘El consultorio del Dr. Morcilla’, por medio del cual brindó sus consejos a aquellos ‘corazones rotos’, que precisaran recomponerse tras encontrarse apenados por sus experiencias recientes en el amor.

Tal como se dio esta interacción a través de la virtualidad, Mermelada de Morcilla propone también la intervención del público en los shows presenciales que realiza. En particular, durante el 2019, año en que tocó en más de 60 fechas, llevó adelante el espectáculo ‘Desequilibrio’, mediante el cual se acercaban a la gente entregándole algunos objetos para que interactuaran con ellos, según el concepto que cada canción transmitiera.

‘Todo esto sumado a que me mando a cantar entre el público sin micrófono y por ahí la gente pasa conmigo como si fuese el show de un mago. Me divierte un montón que la gente se acerque porque me gusta sentirlos cerca, haciendo cosas y que se involucren más aún con el significado de la canción’, comenta Merme, quien explica también que en estas presentaciones varían entre el formato banda y el formato solista que caracterizan al proyecto.

Luego de haber dado numerosos recitales en el penúltimo año, el reciente 2020 encontró a Mermelada al pie del cañón para transformar en shows por streaming la programación se eventos presenciales que había coordinado. De ese modo, realizó entre 40 y 50 shows, algunos en sus redes sociales, otros por medio de participaciones en festivales online y también notas en vivo, donde tocó algunas canciones.

Asimismo, el aislamiento llevó al proyecto musical a trabajar en nuevos temas, de los cuales ya hay diez grabados, que continúan en proceso de edición y se planificará su lanzamiento para el corriente año o el próximo, de acuerdo con el formato del material en que se decida presentarlos.

Pero el broche de oro del año para Mermelada de Morcilla fue haber quedado seleccionada entre 1200 bandas de todo el país como una de las 12 que tocará en el Ciudad Emergente, festival organizado por el gobierno de la ciudad de Buenos Aires.

Previo a esta selección, había formado parte de la Experiencia Emergente, instancia en la que 50 proyectos musicales preseleccionados recibieron diversas capacitaciones que estuvieron a cargo de expertas y expertos en temáticas como producción musical y artística, distribución digital, management, redes sociales, asesoramiento legal, entre otras.

‘Aprendimos muchas cosas en varias de las capacitaciones, y en otras pudimos confirmar que varias de las cosas que estamos haciendo como proyecto están alineadas con la gente que trascurrió un camino’, comparte Merme en referencia al trabajo que vienen realizando su fotógrafa, manager, diseñadora y equipo de producción audiovisual, fundamental para desarrollar el posicionamiento del proyecto.

Durante el vigente mes de enero se llevará a cabo el festival Ciudad Emergente, donde Mermelada de Morcilla tocará junto con las otras bandas seleccionadas y además, tendrá la oportunidad de compartir escenario con artistas y grupos musicales de amplia trayectoria.

En cuanto sea publicada la fecha, se podrá reservar la asistencia al icónico evento que se realiza en la Usina del Arte, cuya entrada será gratuita y en esta ocasión particular, contará con cupo limitado.

Por Julián Tagliaferro