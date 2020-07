Moreno: Mujeres trans necesitan donaciones de ropa y alimentos

Un grupo de mujeres trans del partido de Moreno, que habita en una casa comunitaria de Cruce Castelar, necesita donaciones de ropa de abrigo y alimentos no perecederos para poder afrontar las condiciones de vulnerabilidad en las que se encuentran.

La casa funciona hace más de 30 años y siempre recibió a personas trans y disidencias sexuales. Sin embargo, en el contexto de la cuarentena, su situación socioeconómica perjudica aún más a las desigualdades estructurales que siempre padeció el colectivo travesti.

Son 15 personas las que viven juntas en condiciones de hacinamiento y algunas de ellas acaban de recuperar su libertad hace dos semanas. A la vez presentan serios problemas de salud y sus derechos de acceso al sistema se encuentran vulnerados, ya que muchas no reciben atención médica y sus tratamientos hormonales se encuentran interrumpidos.

‘Ayer vino un agente de Defensa Civil, me dejó una bolsita con 2 o 3 alimentos como diciendo ‘si me quedo un segundo más acá, me contagio de todo’ y se fue. Un desprecio por la vida humana sentí’ relata Emilce, quien siempre activó por acompañar al colectivo y en este momento se encuentra acompañando a la dueña de la casa para ayudar a contener al grupo de mujeres.

Emilce acaba de ser liberada por una causa armada que la tuvo bajo condena durante 12 años y padece de una Tuberculosis Multiresistente (TB-MR), lo que la convierte en factor de riesgo en marco de la pandemia. Se encuentra haciendo un tratamiento en el Hospital Muñíz, donde están tratando de encontrar los medicamentos para erradicar el virus.

Un grupo de conocidos y conocidas, miembrxs de la comunidad LGBTIQ, está activando para recolectar donaciones y poder brindar una ayuda a las chicas trans que habitan en la casa. Están reuniendo camperas, buzos, remeras manga larga y diversas prendas de abrigo, frazadas, colchones, alimentos no perecederos, estufas y caloventores.

Para colaborar, hay dos puntos de acopio en Ituzaingó (11-33459663) y Moreno (11-60566843) al cual poder acercar las donaciones. También se puede donar plata a la cuenta que figura a nombre de Sebastián Durand, cuyo número de CBU es 0140088503501951865951.

Integración a la organización AMMAR

Por otro lado, en el día de ayer, el grupo de mujeres trans de Trujui se unió a la Asociación AMMAR que lleva adelante Georgina Orellano, activista y militante por el reconocimiento del trabajo sexual.

La Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (AMMAR) tiene como objetivo alcanzar condiciones dignas para las trabajadoras sexuales, logrando de este modo salir de la clandestinidad e impulsar la no criminalización del trabajo sexual y el cese de la persecución policial y judicial que sufren.

AMMAR pide el reconocimiento de la organización como Sindicato de Trabajadores Sexuales y lucha por un mejor acceso a una educación, salud y vivienda digna.

Emilce Lobo fue elegida como delegada de la nueva sede que AMMAR tendrá en Cruce Castelar, mientras que Tania Montenegro y Débora Britos, esta última dueña de la casa, fueron designadas sub delegada y tesorera, respectivamente.

Por Julián Tagliaferro