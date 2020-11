El Secretario General del Sindicato de Trabajadores Municipales de Ituzaingó, Juan Carlos López, dialogó esta mañana con Radio La Ciudad en el programa Ciudad de Encandilados y brindó detalles de la situación que actualmente atraviesan los empleados municipales.

“Nos enteramos como se enteran todos, por sorpresa, con algo ya hecho. Nosotros ya hemos hecho el reclamo. Hice una presentación, con un expediente, reclamando que al menos se informe a los trabajadores el motivo por el cual fueron despedidos”, comenzó manifestando López.

En ese sentido, afirmó que se trató de “despidos encubiertos”, ya que -por ejemplo- en el área de Seguridad fueron despedidos varios trabajadores, los cuales ya fueron reemplazados. “Si los toman es porque necesitan”, señaló en referencia a las vacantes que se produjeron. Consultado por la cifra de despidos efectuados, afirmó que “en principio no tenemos la cifra exacta, algunos vinieron con un telegrama y otros no”, pero garantizó que ya supera la docena.

“El viernes pedí una entrevista y el mismo viernes me la dieron. Hablé con el Secretario General, Pablo Descalzo, y le pedimos que diga los motivos por el que los despidieron o los reincorporen”, manifestó. En ese sentido, según describió, el jefe de Gabinete puntualizó en un despido por “ausencia”, pero dicho trabajador se encuentra con parte médico debido a una operación e incluso está asentado en RRHH. “Le llegó un telegrama diciéndole que dejaba de pertenecer al municipio”, completó.

El Sindicato de empleados Municipales de Ituzaingò

López también expuso que, entre los trabajadores despedidos, se encuentra personal con más de veinte años de antigüedad dentro del municipio trabajando bajo contrato temporal. “Hay gente que, si se llegaba a jubilar como contratado, no va a percibir la jubilación que merece. Se van a jubilar con un monto fijo y no va a sufrir aumentos”, subrayó.

Sobre la reunión que esta tarde mantendrán con el jefe de Gabinete y la postura con la que irán, dijo: “La reunión es, como viene sucediendo desde que empezamos a hacer los reclamos, con los tres gremios. Por eso les pedí que hicieran lo mismo que nosotros. Que hicieran énfasis no sólo en las categorías, sino en la estabilidad”.

“Nosotros tenemos uno (empleado) en un listado que tiene veinte años y lo despidieron. Les estamos pidiendo que lo pasen a planta y lo despidieron”, agregó. Se trata de un trabajador del área de Seguridad, que desde el comienzo de la pandemia fue considerado como personal esencial.

“En ese área, cuando un compañero expresa o reclama cosas, lo toman de punto y después lo echan. En el momento, en vez de renovarle lo echan”, relató López, que también afirmó que el trabajador se encontraba reclamando insumos.

Leonardo Mesa, otro trabajador despedido descargó su bronca asegurando: “Me echaron como un perro, mi familia y o nos enfermamos de covid porque yo era personal esencial del municipio. Ellos se justifican diciendo que no me echaron, que se residió mi contrato de 17 años como empleado. Yo nunca vi en ningún trabajo que te hagan un contrato por 17 años y encima te echen con covid positivo . La verdad me lleve una gran decepción, por que yo siempre di lo mejor de mí, es una vergüenza el destrato al empleado y que te nieguen en la cara los años trabajados”

Lopez también cuenta la situación de otro de los empleados despedidos por hacer reclamos: De apellido Soria, es empelado de Seguridad, al que “casualmente le van a hacer un sumario”. Entre los reclamos que hacía, uno era que el baño de la Sala de Situaciones no tenía puerta y el otro por el agua, que “la pagaban ellos”. En otro caso, el trabajador estaba de licencia médica ya que lo habían operado

El dirigente sindical detalló que la cantidad de trabajadores que se encuentra bajo inestabilidad laboral supera los mil doscientos (1200). “Son más los contratados que el personal estable”, explicó. Respecto del pedido realizado en el inicio de las paritarias y la respuesta del municipio para que los empleados pasen a planta, señaló que “hicieron la promesa de 60 cada 30 días”.

“Hay un listado de 60, pero también lo estamos discutiendo. Hoy lo vamos a plantear. Hay compañeros que los mandan a hacer un curso para ver si están capacitados para el trabajo y hace 25 años que están trabajando”, aseguró López y agregó: “Si vamos a hacerle un curso a uno que ingresa, que lo hace cualquier fábrica, aceptamos. Pero con 25 años, ¿que le vas a decir?”.

“Por lo menos seguimos en charla, no me cortan el diálogo. Esto nos lleva a seguir discutiendo y peleando por nuestros compañeros”, concluyó.