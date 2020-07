Ituzaingó de luto: murió el Bocón Frascino, bajista de Pescado Rabioso

Una figura emblemática del rock argentino apagó su amplificador y desenchufo su guitarra luego de vivir momentos gloriosos de la música. Osvaldo “Bocón” Frascino, ciudadano ilustre de nuestra ciudad, quedó inmortalizado como una de las piezas fundamentales de aquella primera formación, con tan solo 21 años, de Pescado Rabioso en 1971. Grupo que supo desplegar ese sonido tan sólido y contundente que Luis Alberto Spinetta le supo dar vida junto al Bocón y Black Amaya, banda en la que Frascino no solo fue músico sino coautor junto al Flaco en canciones como “Me gusta ese tajo” y “El monstruo de la laguna”.



El bajista que quería más la guitarra que el bajo, falleció en el día de ayer, cuando su hígado, compañero de tantas historias, le puso fin a su vida a sus 69 años. El contexto actual que está viene atravesando el país desde mediados de marzo, poco ayudó a que sus días sean diferentes. Lo cierto es que Frascino junto a Spinetta y Amaya rompieron los esquemas en los años 70 cuando soltaron un rock and roll alucinante, el cual quedó plasmado en su primer disco de estudio “Desatormentándonos”.

Este disco fue motivo de conversación por sus 47 años en el programa “El Cuarto Bloque” (Jueves a las 18 hs) en el estudio de Radio La Ciudad en septiembre de 2019, momento que contó con la presencia de Osvaldo Frascino para hablar de aquellos tiempos con Pescado Rabioso entre otros temas que quedaron registrados en la transmisión, que lo pueden ver acá.







El emblema que residió gran parte de su vida en Ituzaingó, en algún momento revelo historias de las canciones que compuso junto a L.A.S y Black Amaya. Una de esas historias es la que envuelve a “Dulce 3 Nocturno”, Frascino detallo “Fue una idea que empezó Black, y que fuimos sacando juntos. Salió una noche en una casa quinta que nos había alquilado el productor Jorge Pistocchi en Ituzaingó, para ensayar y preparar nuestro repertorio. Lo hicimos los tres, a oscuras en la noche. Por eso su título”.







Previo a integrarse a la banda liderada por Spinetta, Frascino tuvo sus inicios en el año 1968 con el grupo Engranaje que compartió con Pappo, Tito La Rosa y Horacio Gianello. Recién en 1995 decidió reflotar esta banda, que llegó a contar con siete formaciones distintas. Al darse a conocer su fallecimiento, el bajista de la tercera formación de Engranaje, Jorge Somoza, por medio de su cuenta de Twitter lo recordó así: “Un día muy triste para mi. Murió mi amigo quien compartí escenario un disco y mi casa por algún tiempo. Dueño de una manera de tocar la guitarra que no se repetirá. Bajista de Pescado Rabioso y conmigo Engranaje. Hasta siempre”.







En 1972, Frascino decidió abrirse de Pescado Rabioso y su lugar fue ocupado por David Lebón. Un año después, se unió a Sacramento junto a Ciro Fogliatta (Los Gatos), Alfredo Toth (Los Gatos y luego Git), Corre López y Ricardo Jelicié, con quienes grabó el segundo disco de la banda, “Tirando la carreta” que finalmente nunca se editó, todos los temas de aquel trabajo que nunca vio la luz, fueron autoría de Frascino.



Al momento de decidir si continuaba en la banda, si era inclinarse por el éxito o por la vocación, él eligió esta última porque era guitarrista, el mismo Bocón contó varias veces que lo suyo era la viola y en Pescado lo hacían tocar el bajo. Se enfermaba si no lo hacía, es algo que no supieron entender. Necesitaba tocar la guitarra porque era como una adicción para él, una necesidad. Mientras muchos guitarristas de la época avanzaban, el estaba con el bajo y decidió irse del grupo por esa razón y eso que era la mejor época de la banda.



Uno de sus últimos trabajos editados fue el tercer disco de Engranaje que se llama “Mito”, publicado en 2014. En este trabajo se puede apreciar una canción que había compuesto con Spinetta pero que nunca había llegado a grabar, esa pieza es “Mi espíritu se fue”. En su momento el Bocón contó que la compuso junto al Flaco pero que él la había grabado en el segundo disco de la banda “Pescado 2” cuando ya Frascino no formaba parte y en ese registro a la canción le dio un aire más acústico. En Mito, Osvaldo Frascini grabó esa canción con un estilo más eléctrico que aquella que quedó registrada en el doble de Pescado.





Por Maximiliano Bucci