Ituzaingó: un sector del macrismo en contra de la marcha de ayer

El dirigente de Juntos por el Cambio, Pablo Lamoglia, afirmó esta mañana en diálogo con Radio La Ciudad que no estuvo de acuerdo con la convocatoria realizada por su espacio a la marcha contra el Gobierno realizada ayer en varias ciudades.

Entrevistado por el programa “Ciudad de Encandilados”, el aliado de Emilio Monzó en Ituzaingó se pronunció en contra de la concentración de gente alentada por miembros de su partido. “No estoy de acuerdo. Muchos referentes fueron a acompañar a comerciantes y vecinos. Pasé, saludé y me fui”, señaló.

La Marcha de los contagios hoy en Ituzaingó La Marcha de los contagios hoy en Ituzaingó Posted by Diario La Ciudad – Ituzaingó on Monday, August 17, 2020

Estas declaraciones toman mayor relevancia si se consideran las diferencias de discurso entre los distintos referentes nacionales de Cambiemos.

En primera instancia, Horacio Rodríguez Larreta se desligó del asunto asegurando que no había “una convocatoria partidaria”. Pero una vez consumada la manifestación, Macri y Bullrich celebraron que miles de ciudadanos salieran a las calles, aún cuando la cantidad de contagios no deja de aumentar reporte a reporte.

Orgulloso de los miles de argentinos que salieron ayer para decirle basta al miedo y al atropello, y sí al trabajo, al respeto y a la libertad. — Mauricio Macri (@mauriciomacri) August 18, 2020 Desde Zurich, Macri aseguró estar “orgulloso” por la gente que salió ayer.

Sobre los motivos que impulsaron a la gente a salir de su casa para mostrarse en contra de Alberto Fernández y la cuarentena, Lamoglia remarcó que “no es solo una cuestión, sino varias”. Entre las consignas, resaltó el “avasallamiento a la libertad y la justicia” y la reforma judicial propone debatir el Gobierno.

Pese a que el fuerte de la manifestación, con un claro tinte político aunque sus autores no lo reconozcan, estuvo en el centro de la Ciudad, esta se replicó en varias ciudad e Ituzaingó no fue la excepción. “Había más banderas argentinas que otra cosa”, señaló el entrevistado.

Sobre lo acontecido en el distrito, Lamoglia subrayó cuestiones no menores para los tiempos que vivimos: “Lo que yo vi en Ituzaingó fue que había distanciamiento social, no había gente sin barbijo y no había aglutinamiento de gente”.

En el epílogo de la comunicación, el referente de “Ituzaingó con Emilio” y ex jefe de campaña de Gabriel Pozzuto, insistió en su desacuerdo con la convocatoria. “El camino es otro… Hay que proponer, ir al Concejo Deliberante”, concluyó.

ESCUCHÁ LA ENTREVISTA COMPLETA CON PABLO LAMOGLIA: