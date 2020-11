“No estoy de acuerdo con la reelección indefinida de los intendentes”, aseguró Carlos Acuña

Luego de encabezar el acto de inauguración del nuevo Departamento Judicial Avellaneda/Lanús, el martes, el presidente Alberto Fernández mantuvo un almuerzo con varios intendentes donde deslizó la posibilidad de anular la ley sancionada en 2016 que prohíbe la reelección indefinida de los jefes comunales.

Hoy por la mañana, el concejal del Frente Renovador Carlos Acuña, dialogó Radio La Ciudad en el programa Ciudad de Encandilados y dio su opinión al respecto.

“Me parece más una necesidad de los intendentes, que de la gente. Si bien es verdad, como dice el Presidente, que hay intendentes que gestionan bien, la gente está contenta con la gestión y los vuelven a reelegir, ese criterio lo podríamos llevar a la presidencia y a la gobernación y sin embargo no es de esa manera”. aseguró Acuña.

Carlos Acuña, concejal del Frente Renovador

“Yo estoy de acuerdo con la ley que fue sancionada. El año que viene cumplo mi segundo mandato como concejal y no podría volver a reelegir, y me parece que está bien”, afirmó al respecto. Luego agregó: “Ya cumplí dos períodos. Si tengo vocación, seguramente seguiré aportando desde donde me toque estar. También creo que hace bien la oxigenación en los cargos”.

“El presidente puede sentir que tenemos, dentro del Peronismo, varios intendentes con la vocación de sentir gestionando”, reflexionó Acuña en otro tramo de la entrevista sobre la intervención de Alberto Fernández, pero insistió: “es más una necesidad personal (de los intendentes) que colectiva”.

“En nuestro distrito (Ituzaingó), si se vuelve para atrás, el intendente tendría la posibilidad de ser candidato. Pero tal vez no lo sea, porque considere que cumplió un ciclo”, analizó Acuña, que posteriormente afirmó que “el vecino lo siguió acompañando con el voto” a Alberto Descalzo.

Consultado por la posibilidad que abrió esta ley en 2016 para que nuevos candidatos aparecieran en el radar y si su derogación los privaría de eso, el concejal señaló que “si hay libertad de acción en las internas” no debería suceder. Aunque aclaró que “no es algo que se acostumbre”.

“Siempre que fui candidato tuve que pasar por una interna. Siendo candidato a intendente en 2011 y después en el 2015, las dos veces tuve que pasar por una interna, competir e ir a las generales. Para mi no es algo extraño. Me parece que fortalece cada uno de los espacios”, aseguró.

“En lo personal, lo más saludable sería que todos los partidos políticos tuvieran interna. No es algo que hoy sea una cuestión de importancia para la gente. Es una cuestión importante para los dirigentes y creo que no le hace bien esta discusión al país. Esta discusión se debería dar el año que viene, después de la vacuna”, concluyó el concejal del Frente Renovador.