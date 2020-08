Noelia Recalde participará del ciclo de shows de El Galpón de Haedo vía streaming y a la gorra

La cantautora y guitarrista entrerriana, Noelia Recalde, se presentará este Sábado 15 de Agosto a las 22 hs vía streaming, un show a la gorra organizado por El Galpón de Haedo.

“Me estoy preparando como si fuera un concierto normal. Poniéndome en contacto con las canciones y mis dos instrumentos, la voz y la guitarra que tienen sus propios doctores para hacer revisiones y puestas a punto. Todo con alegría y dedicación“, Noelia Recalde, le contó a La Ciudad.

Noelia es compositora, cantante, guitarrista, y productora cultural, nacida en la ciudad de Gualeguaychú, Provincia de Entre Ríos en 1982. A los nueve años de edad, comenzó a cantar y tocar la guitarra de forma amateur , a los 14, a realizar sus propias composiciones, y un año más tarde, inició sus presentaciones en vivo en diferentes bares de la ciudad. Su formación musical ha sido desde entonces un aprendizaje de la mano de sus amigos, sus libros y discos.

Con respecto al contexto actual, la artista expresó: “Si pienso en la pandemia en relación a la música que me rodea, puedo decir que fue muy inesperado. Estaba a 24 horas de lanzar un nuevo proyecto que se llama Triángula; y venía con una agenda súper completa de shows con mi disco ‘Palabra‘ por todo el país, sumado a una gira de 3 meses por Europa con mi dúo Lohdoh, así que fue como accionar un freno de mano cuando ya no te queda otra para detener el envión”.

Y agregó: “Una vez pasado el primer shock que nos tocó a todxs, algo se acomodó en un nuevo cauce. Soy bastante paciente y curiosa, así que aprendí a encontrar una mirada mansa para este encierro, que aunque esté lleno de vaivenes emocionales, me ha sido muy fructífero”.

Actualmente, Noelia se encuentra trabajando en sus proyecto solista y en formato banda con Triángula y dúo con Lohdoh. “Mi mente está descansando en este momento, por más que le pregunte, dice que no me apresure a hacer planes, que todavía falta. Le hago caso”, destacó.

En esta oportunidad, la artista realizará un recorrido de su disco ‘Palabra‘, además de versiones de canciones de otros músicos de su camino musical, quien estará presentándose por primera vez en un recital virtual.

“La transmisión en vivo es una aventura en muchos sentidos, nos pone a prueba como artistas, como público, como productores, es un cóctel de preguntas para mí.

Decididamente no es lo que me fluye más cómodamente, prefiero los conciertos presenciales, pero pienso que es un abrazo extendido para mi familia y amigxs que no veo hace tiempo, y para todas la personas amorosas que disfrutan de lo que hago, así que intentaré estar a la altura”, recalcó.

Por, Belén Medina.

