Palta and The Mood: “En este nuevo disco buscamos un sonido unificado”  

El grupo continúa presentando su reciente EP “Under” que cuenta con dos canciones y es un adelanto de lo que será su segundo material de estudio “Resistencia”. Este anticipo deja entrever una presencia mucho más del funk y del soul e incluso de alguna balada experimental.

La banda que en sus comienzos supo ser un trío y hoy en día arriba del escenario cuenta con once músicos sigue presentando su más reciente trabajo “Under” que suma a su primer EP publicado en 2015 “Living Soul y Clockwise” y su primer disco “Guacamole” (2017). Este mismo es un EP que se encuentra compuesto por dos canciones que son: “Mantequita” y “Resistencia”. Esta última es la que da nombre a su próximo disco de estudio que saldrá a finales de este 2020 pero que tuvo su anticipación mucho antes de este EP con su canción “Freaky”. La misma salió en marzo de este año y en dicha canción se puede apreciar la incorporación de sintetizadores, guitarras rockeras pero sobretodo bien funk y con la presencia de un bajo bien groovero.



Lo cierto es que la banda hoy integrada por Axel Gotlieb en voz, Tomas Seigelshifer en guitarra, Juani Farias en bajo, Pablo Ramos en batería, Sebastián “El Bocha” Cadorin en teclados, Rodrigo Balbín en saxo tenor, Baltazar Clusellas en saxo alto, Vinchi Fernandez y Penelope Cuneo en coros, Santiago Benitez en trombón y Rodrigo Vázquez en trompeta está trabajando a pleno en el sucesor de “Guacamole” (2017) que se llamará “Resistencia” y el cual en palabras de sus integrantes afirman que “aún no tenemos fecha de lanzamiento”. Por lo tanto habrá que esperar un tiempo más para poder disfrutar por completo este nuevo trabajo que contará con una esencia muy marcada del funk y del soul.



Palta and The Mood es parte de un nicho musical que aquí en Argentina no abunda demasiado y en los últimos años ha crecido con la llegada de este tipo de artistas y habría que prestarle más atención a lo que sucede en la escena del soul, funk y jazz porque hay artistas más que interesantes para conocer así como lo es Palta and The Mood que desde el año 2014 viene desplegando las magias musicales que realizan. Desde Diario La Ciudad Ituzaingó tuvimos el placer de poder dialogar con quien es la voz principal de la banda: Axel Gotlieb. En una charla donde habló acerca de “Under”, contando además los conceptos que encierra este EP, la composición en cuanto a lo que será el nuevo disco, trabajar a la distancia y en línea con esto nos mencionaba como fueron trabajando el nuevo material: “Si bien la grabación fue antes de la pandemia, algunas guitarras y teclados fueron grabadas durante la cuarentena, al igual que el trabajo de mezclado y arte de tapas”. Como así también hablo de los shows vía streaming entre otros temas.



Las dos canciones que integran “Under” estarán dentro de las diez canciones que tendrá “Resistencia” ¿porque la decisión de tirar dos canciones del disco juntas y no distanciadas?



La decisión de sacar dos temas juntos como EP, vino atado no solo a las ganas de hacer algo distinto, si no también al afán de darle a la gente más música, en este momento tan difícil de pandemia, por lo menos hasta que tengamos listo el disco entero, que será el próximo lanzamiento.

Al hacerlo de esta manera ¿qué era lo que buscaban del lado del oyente lanzando estas dos primeras canciones?



Con Under, quisimos anticiparle al público la amplitud de sonidos que se avecinan en el disco, desde los ritmos que son más fuertes, hasta nuestra música más suave. Cuando sacamos el primer single “Freaky”, mostramos una faceta muy experimental de la banda, y sentimos que hacía falta nuestra parte más profunda (Resistencia) e incluso también la más irónica (Mantequita).

Eligieron dos nombres muy particulares para este reciente EP y disco ¿porque under y resistencia? y ¿a que le hace resistencia Palta and the mood?



Resistencia, si bien es una palabra muy fuerte, tiene un significado muy amplio y diverso, en un primer momento, nuestra interpretación surgía en las resistencias eléctricas, las cuales transforman la energía eléctrica en otros tipos de energía como calor, luz o sonido. Esta metáfora fue una guía para nosotros en nuestra toma de decisiones, y la verdad que esta palabra se resignifica a cada rato y todavía sigue siendo un gran tema de conversación para nosotros. Nuestra proyección, dedicación e imaginación, nos hace creer que este disco será un antes y un después en nuestra carrera.

Llevan seis años recorriendo un nicho que es muy chico acá en Argentina que es el del jazz, funk y soul ¿ustedes desde adentro como ven hoy actualmente esta escena en la que figuran al lado de artistas como Lo´ Pibitos, Funktasticos Genitales, Tapones de Punta, entre otros artistas?



Si bien hoy en día estamos inmersos en este nicho de grandes artistas del funk y el soul, sentimos que nuestra posición hoy, es la de una banda en crecimiento, por eso antes de que salga el disco decidimos ponerle “Under” a nuestro Ep, para nunca olvidarnos de dónde venimos. Creemos que mucha gente se va a sentir identificada con estos términos y de maneras muy distintas, pero en nuestro caso que somos todos músicos pertenecemos a un submundo de grandes artistas que trabajan sin parar para vivir de los que les apasiona, y si bien en esta banda, los integrantes estamos muy comprometidos con el proyecto, todos pertenecemos a más de una agrupación musical para mantenernos.



En su primer disco “Guacamole” abunda la diversidad en cuanto a estilos, escuchando Freaky y el EP se aprecia un groove más ochentoso, la línea que despliegan estas canciones ¿continua a lo largo de “Resistencia? ¿Cúal sería la principal diferencia de este próximo disco al primero?



Cuando grabamos “Guacamole” nuestro enfoque era grabar los temas que teníamos hasta el momento y por eso fue un rejunte de canciones en una constante búsqueda, y así quedó, como un guacamole con rejuntes de distintos ingredientes, Cuando decidimos encarar “Resistencia” a finales del 2018 principios del 2019, nos aliamos con Matías Mendez que nos habló de la importancia de un concepto general que englobe todo el disco, y eso nos hizo tener objetivos muchos más claros, esa sería la principal diferencia.



¿Cuál es la búsqueda a la que decidieron apuntar con este nuevo trabajo?



En este nuevo disco, buscamos un sonido unificado, más tirado al funk y el soul, o incluso baladas de una manera experimental, desde los sonidos, de desde los arreglos.



Desde que surgió la idea de realizar este disco ¿cómo se fue trabajando todo el proceso compositivo y musical previo a entrar al estudio y grabar?



Con la banda hicimos un montón de composiciones que surgieron colectivamente o cuando alguien trajo un tema le dimos el estilo de Palta entre todos. Esto surgió en un mundo de conversaciones conceptuales sobre lo que queríamos decir, que terminaron de tener forma en la casa de Mati que nos dio su mirada del groove y del sonido antes de empezar a maquetear las bases. También contamos con la ayuda de Sergio Wagner que hizo los arreglos de vientos. Fuimos muy preparados al estudio, sabiendo transmitir lo que queríamos y el sonido. En cuanto a los sintetizadores tuvimos la inmensa ayuda de Ernesto Romeo y el equipo de Klaus. Luego de la producción de Mati, la mezcla pasó a manos de Nico Kalwill que entendió los planos y propuso cosas grandiosas además de darle ese color vintage tan calado que tienen los temas.





¿De qué manera se ha acomodado Palta and the mood para trabajar a la distancia?



Trabajar a la distancia fue un desafío, hicimos reuniones por zoom para hablar el arte de tapa y para cubrir entre todos los lanzamientos. En nuestro caso somos muy amigos y eso nos hace no perder el contacto y preocuparnos por el otro. Más en este tiempo que a los músicos nos falta eso que más nos recarga.



¿Cuál es su punto de vista en relación a los show por streaming, una modalidad que viene instalándose y seguirá a lo largo de estos meses?



Creemos que los shows por streaming son super necesarios, para saciar la sed de expresión en estos tiempos tan difíciles por culpa del virus, pero anhelamos la vuelta a los escenarios con la gente que tanto cariño nos da desde el principio.

¿Está la idea de lanzar “Resistencia” en formato físico en algún momento?



No descartamos la idea de hacer impresiones físicas, más teniendo en cuenta todo nuestro proceso de grabación siempre en busca de lo analógico. Tenemos muchas ganas de hacerlo y consideramos que sigue siendo esencial para la gente amante de escuchar música a la antigua.

Por Maximiliano Bucci