Palta And The Mood presenta su nuevo EP “Under”

Para saciar la larga, pero dulce espera del segundo y último disco de estudio de Palta And The Mood, lanzaron un EP titulado “Under“, el cual contiene dos singles que resumen y proyectan la llegada de “Resistencia“. A pocas horas de ser publicado en todas las plataformas digitales, ya contaba con más de 10.000 reproducciones.

“Siento que tocamos por encima de nuestro nivel. Decidimos producirlo con Matías Méndez y con él hubo una cierta exigencia que hizo que la banda madure un montón en el toque. El disco tiene un concepto más lineal y las canciones están más pensadas”, señaló el autralo-argentino Axel “Mark“ Gotlieb, cantante de la banda, en el programa de Próxima Estación ROCK (conducido por Belén Medina y Dastys, que se emite todos los Lunes de 19 a 21 hs por Radio La Ciudad).

Y agregó: “Matías es un gran bajista y sesionista que tocó con el Flaco y Dante Spinetta, Guillermo Klein, y además es productor, arreglador y compositor. Un paquete de artista que acá en la Argentina hay muchísimos, pero no sobran”.

El mismo fue producido por Matías Méndez junto al arreglador Sergio Wagner. Grabado, en parte en Estudios Romaphonic con Edu Pereyra, también en Estudios Insigno con Francisco Amenábar, Mariano Otero, y la colaboración de Ernesto y Lucas Romeo en el Estudio La Siesta Del Fauno. Los órganos Hammond en Estudio Home Town (Mar del Plata) con Ignacio Subiros. Y la mezcla y mastering a cargo de Nico Kalwill.

El primero de los dos singles es ‘Mantequita‘ que con un tinte irónico en su nombre, representa el costado musical más inclinado a las baladas con sonido orgánico de la banda ; y el segundo es ‘Resistencia‘, homónimo al disco, cuenta con un color más oscuro y sintetizadores, ubicados en un ritmo súper funkero.

Si bien Under, con las dos canciones que lo componen, son parte del disco y de su marco narrativo, en éste Ep intentan sembrar desde los cimientos esta relación entre el “resistir” y “transformar”. Por eso con su nombre, nos sitúa por debajo de la tierra, donde crecen las raíces y se fortalecen las bases de éste proyecto.

“Como banda sentimos que hicimos algo mucho mejor de lo que pensábamos. Hace un año y medio que empezamos a trabajarlo. A principios del año pasado, empezamos a producir los temas con Mati y en Agosto se comenzó a grabar por suerte, porque en ese momento, no pensamos que iba a venir una pandemia”, explicó el músico.

Su sonido retro-futurista está representado por los diversos orígenes de sus miembros de distintas partes de Argentina y Australia, que aporta identidad, sentido de pertenencia y originalidad a la música, con su voz y letras en inglés influenciadas por muchos artistas del siempre cambiante género como Bill Withers, Stevie Wonder, Steely Dan, entre otros.

Además de Axel Gotlieb en voz, Palta And The Mood está conformada por Tomas Seigelshifer en guitarra, Juani Farias en bajo, Pablo Ramos en batería, Sebastián “El Bocha” Cadorin en teclados, Rodrigo Balbín en saxo tenor, y Baltazar Clusellas en saxo alto.

“La música no para, es algo que siempre está. Nos encontramos en una nueva etapa de la música que es la era digital. Así que me vi como obligado a adaptarme, pero gracias a la tecnología podemos seguir trabajando. Ahora se está terminando de mezclar y masterizar ‘Resistencia’, así que esperamos que para Septiembre/Octubre esté terminado.”, concluyó el artista.

Contacto

Facebook: Palta & the mood // YouTube: Palta & the Mood // Spotify: Palta & the mood // Instagram: @paltaandthemood // Mail: [email protected]