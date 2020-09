Patrick Steve presenta “The Romantics”, su nuevo proyecto

7 / 100 Funciona gracias a Rank Math SEO Puntuación SEO

La Ciudad dialogó con el cantante y guitarrista de The Patrones, guitarrista de Perdiste La Cabeza, ex Smitten, y productor en PatWreck. Patrick Steve & The Romantics, es su nuevo proyecto musical del músico y compositor del Oeste, lanzado en plena cuarentena por el Coronavirus, en el cual reversiona clásicos románticos de artistas melódicos.

-¿Cómo surgió la idea de realizar estas versiones de los clásicos románticos latinos?

“Es una idea vieja de allá por el 2000, pero ese proyecto lo terminé llevando para otro lado y este quedó ahí en stand by. Y ahora aprovechando la cuarentena, si bien hago un montón de cosas.

Empecé un poco jugando, se me ocurrió hacer el tema de José Luis Perales porque lo veía en los memes. Como obtuve buenas respuestas, empecé a hacer otras canciones que me gustaban.

Generalmente, es un género donde hay buenos cantantes y buenas composiciones. Además, me gusta escucharlos cuando estoy tranqui en casa. Aparte son clásicos, son esos temas que te quedan de cuando eras chico. La gran mayoría son temas que escuchaba mis viejos.”

-¿Cómo fuiste seleccionando a las canciones? ¿Te quedó alguna ahí en el tintero?

“Ya tenía algunas canciones seleccionadas y hasta el nombre ‘Patrick Steve & The Romantics‘, pero en los 2000, tenía muchas composiciones propias, entonces fui por ese lado. Pero siempre me saco las ganas de hacer las cosas, pasó un tiempo, pero lo terminé haciendo.

“No queda ninguna en e tintero, las elijo y las voy grabando. Ahora estoy terminando el Volúmen 1, ya tengo 9 temas, pero voy a incluir 12 en total. Algo que parecía que iba a ser un EP, se terminó convirtiendo en un álbum. Abarca canciones de España, Mexico, y Argentina de los años 60′ hasta los 90′, que me parece la etapa más linda de la música de ese género. Hay un cantidad interminable de canciones para hacer. Así que voy a seguir laburando, seguramente, en otro volúmen.”

-Algunos de los más jóvenes, seguramente, no conozcan estos temas. ¿Creés que es una buena forma de retrotraer los clásicos?

“Sí, totalmente, es la idea de que lo jóvenes la puedan conocer. Y en versiones que la gente me conoció a mí. Si bien soy un tipo súper abierto musicalmente, mucha gente me tira para el estilo punk rock.

Las canciones cuando son buenas, si las tocás en estilo punk quedan buenísimas también. Está comprobado por The Ramones. Cuando la canción es buena resiste a todos los estilos.

Y está bueno que las conozcan porque, en su gran mayoría, son muy buenas obras con mucha riqueza musical. Y también algunas con letras muy interesantes.“

-Cuando se vuelva a reabrir los escenarios, ¿Tenés pensado tocar estas canciones con un show en vivo y con otros músicos?

“No estoy pensando mucho en los escenarios, porque si uno se pone a pensar en eso es medio frustrante. Por el momento, me concentro en generar material. Ya estuve trabajando bastante en nuevo material con The Patrones, con Perdiste La Cabeza.

Tengo estudio propio y la habilidad de poder grabar y producir. Y me gusta mucho crear, hacer temas, y también me divierte hacer covers. Y con estos clásicos, especialmente, me gustaba el desafío de cantar esas canciones que son difíciles. Creo que descubrí partes de mi voz que no conocía como me pasó con el disco de tangos. Me fui reinventando y siendo fiel a mi estilo. Toco la música que me gusta y hay un montón de variaciones.”

Por, Belén Medina.

