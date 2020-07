Pedido urgente de nuestros Bomberos Voluntarios al Gobierno Nacional

Un pedido urgente y casi desesperado por parte de la comisión directiva de nuestros bomberos al gobierno nacional para que intervenga, se escuchó hoy por la mañana en Radio La Ciudad: La Asociación de Bomberos voluntarios de Ituzaingó tienen retenida un autobomba cero kilómetro en el Puerto de Zárate hace más de 3 meses por cuestiones burocráticas, sin que logren traerla al cuartel y ponerla a disposición de los vecinos.

“El año pasado, los bomberos voluntarios adquirieron la primer autobomba cero kilómetro comprada en China. Luego de un largo periplo, llegó al puerto de Zárate en abril de este año, pero desde esa fecha no la podemos sacar y traerla al cuartel” afirmaba hoy en Radio La Ciudad, Ricardo Da Ponte, tesorero de la Asociación de Bomberos Voluntarios de nuestra ciudad.

“Las dependencias no atienen por el coronavirus y el Ministerio de Producción que es el área desde donde se debe certificar la procedencia y el estado de la autobomba, no nos atiende. La autobomba está a la intemperie y para colmo, en ese depósito portuario, cobran un arancel por mantenerla ahí. Pasa el tiempo y no solo se estropea la unidad sino que ademas tenemos que pagar el depósito.”

La autobomba a la interpere en el Puerto de Zárate

En el programa “Ciudad de Encandilados” que se emite martes y jueves de 10 a 12, Da Ponte contaba que desde el año 1995 en que se crearon los bomberos, siempre se equiparon con vehículos usados. Recién el año pasado, se pudo comprar un camión cero kilómetro, equipado especialmente para poder circular rápido por las calles de nuestro distrito: “Es una autobomba de rápida intervención, ideal para las calles de Ituzaingó, Es un modelo más pequeño marca Isusu, moderno y que tiene más agilidad que una autobomba tradicional. Es ideal para intervenir rápido en un siniestro” asegura Da Ponte

Entrevista Completa con Ricardo Da Ponte