Presentan una ley que declara inembargables a los medios cooperativos y comunitarios

El diputado nacional por Córdoba, Eduardo Gabriel Fernández (FdT), presentó un proyecto de ley que busca declarar como inembargables, inejecutables e inenajenables, (salvo expresa voluntad de sus titulares), a los inmuebles afectados al normal funcionamiento de los medios de comunicación cooperativos, comunitarios y de gestión social en Argentina.

El texto ingresado a la Cámara Baja por el diputado, también declara inembargables los subsidios y asistencia brindadas por cualquier órgano estatal y estipula que sólo serán susceptibles de medidas cautelares y/o ejecuciones hasta un máximo total del 20% de sus ingresos.

Durante mi intervención planteé la importancia de los medios comunitarios y los pymes ante la situación actual.

Como lo viene demostrando este Gobierno en distintos ámbitos, es necesario a partir de un criterio solidario, garantizar la pluralidad de voces

En mayo de este año, Fernández presentó un proyecto de resolución para declarar de interés de la Cámara la tarea de Radio Asamblea FM 94.1 de la Ciudad de Buenos Aires y evitar que el gobierno porteño, a través de la Legislatura, vendiera los terrenos donde hoy funciona. Si bien aún no fue tratado, Asamblea continúa funcionando y evitó el desalojo mediante una medida cautelar.

Considerando que hacía falta una herramienta mas contundente para evitar el avance sobre la cooperativas es que fue presentado el proyecto actual, que además establece la creación del Registro Nacional de Medios de Comunicación Cooperativos. Un organismo que funcionaría dentro de la órbita del ENACOM o el ente regulador que lo suceda, con el fin de identificar a la totalidad de medios cooperativos que funcionan en el país.

De todos modos, los medios que desearan acogerse a la ley, deberán acreditar ante la autoridad de aplicación una antigüedad real de al menos seis años y otros cuatro como personas jurídicas, al momento de la sanción de dicha ley.

Si bien el proyecto aún no fue tratado debido a los complejos tiempos que atraviesa el país en materia política, desde el entorno de Fernández consideran que “hay voluntad de que avance”. Aún así, son conscientes de que no tienen mayoría propia en la Cámara y dependerá de la voluntad de otros espacios “que no suelen tener a la democratización de la comunicación entre sus prioridades”.