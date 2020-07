Problemas en la línea Sarmiento con las medidas contra el coronavirus

En Comunicación con Radio La Ciudad, el delegado sindical del ferrocarril Sarmiento Rubén Maldonado, cuestionó la aplicación Reservá tu Tren al opinar que “expone a los trabajadores” a los contagios y que «no se cumple de manera efectiva». “Nos cuidamos tanto estos meses, y ahora no exponen en el peor pico”, alertó.

Maldonado aseguró que la “situación no es buena, estamos viendo que cada vez hay mas contagios, no solo en las vías sino a nivel país. La verdad es que las soluciones que están dando no son para evitar los contagios entre los trabajadores y los pasajeros”.

Con respecto a la aplicación reservá tu tren para la hora pico, analizó que “es una medida que han tomado para respetar el distanciamiento social. Pero no resolvió nada, en los trenes a las 6 de la mañana, que es el horario pico, hay filas de personas que se amontonan”.

«Si los vagones están absolutamente llenos, con la gente parada, será todo en vano, porque el contagio caminará por los trenes y se multiplicará el virus», estimó el dirigente sindical.

En este contexto, Maldonado sostuvo la petición del gremio, al asegurar que hay una “falta de control en las diferentes estaciones, entra todo el mundo».

Imágenes del Sarmiento la semana pasada viralizadas en las redes

Por lo que alertó: “Yo veo en las estaciones colas largas y las formaciones completas”.

“Nosotros para tener una guardia y evitar los contagios tenemos un cumplimiento en el distanciamiento en todos los sectores. Lo que me parece ilógico, es que, en este momento de pico de la pandemia, salgan a querer romper las guardias y que el trabajador salga a exponerse”, criticó en diálogo con el programa Ciudad de los Encandilados de Radio la Ciudad.

Vagón del Sarmiento la semana pasada

Y ejemplificó que “en los primeros 100 días no hubo ningún contagio, porque fuimos muy celosos con el tema de las guardias, pero después de la flexibilización empezaron los contagios, ahora en la línea hay alrededor de 15 trabajadores contagiados”.

“Ahora estamos teniendo el problema de las cadenas de contagio, en las guardias, el guarda esta mezclado con tres conductores, y así nos ponemos en peligro todos”, finalizó.