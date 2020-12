Quién es y qué piensa Carlos Eraldo, el nuevo presidente de UCIADI

El CEO de la farmacéutica Géminis Carlos Eraldo, fue electo como nuevo presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Afines de Ituzaingó. (UCIADI). Esta mañana pasó por los micrófonos de Ciudad de Encandilados en Radio La Ciudad y no sólo contó sus expectativas al frente de UCIADI, sino que también brindó un panorama de lo que él cree que pasará el año próximo con la industria y el comercio.

Consultado por la conformación actual de la Cámara, que en los últimos años ha incrementado la participación de industriales, Eraldo manifestó: “Tradicionalmente es cierto que ha sido una cámara que, fundamentalmente, ha estado más representada en el comercio. Sigue siéndolo, no es una cosa que nosotros queremos perder, pero si ampliar. Hace unos años que, en la comisión, hemos entrado algunos industriales a formar parte”.

“En este caso, se da la particularidad de que asuma como presidente alguien que viene de la rama industrial, cuando por lo general siempre gente más vinculada al área comercial o de servicios. El último presidente estaba en el área de servicios. Creo que tiene que ver con esta generosidad que tiene UCIADI y de los expresidentes que dejan la presidencia, pero se quedan al pie del cañón, trabajando. Eso facilita las cosas”, evaluó el flamante presidente de la institución.

En lo que respecta al partido de Ituzaingó, afirmó que los integrantes de UCIADI suelen sorprenderse cuando se enteran de alguna empresa que se encuentra en el distrito, ya que las mismas -al no estar a la calle y contar con carteles que den conocimiento de su presencia- suelen pasar inadvertidas.

“Uno puede pasar frente a una planta industrial y no tener idea quienes son, ni de que se trata. A pesar de lo chico en términos geográficos del partido, es un partido que tiene bastante industria. Proporcionalmente mucha”, consideró.

Luego de subrayar que la Cámara juega un papel importante en la materia gemial-empresaria, señaló que “la aspiración es seguir ampliándolo, seguir consolidando la representación. Para eso trabajamos: para defender el trabajo nacional, la industria nacional y el comercio local y nacional”.

En cuanto a las proyecciones para el año 2021, Eraldo advirtió que hay un fuerte optimismo, habitual en los argentinos, “porque realmente somos un país muy castigado en términos de la economía, venimos de una etapa muy dura. Realmente los últimos cuatro años, cinco o más, han sido regresivas (las políticas implementadas)”.

“Se trata de aumentar los niveles de autoabastecimiento, generar mayor nivel de exportaciones, con lo cual el retenimiento de divisas se reduzca y entren más dólares a la Argentina, no pasemos por esos cuellos de botella que son históricos en Argentina, que es la fuerte demanda y la escasez de dólares, y fundamentalmente la generación de empleo” analizó el CEO de Géminis y completó: “El empleado, el ciudadano común que tiene empleo, es un ciudadano que satisface necesidades, consume, ordena su vida. Es lo que llamamos mercado interno, lo que básicamente necesitamos fortalecer”.

Eraldo consideró que la economía, al igual que las del resto del mundo, se vio fuertemente golpeada por la pandemia, pero aún así manifestó: “vemos que las posibilidades de recuperación están. Hay una idea clara de perseguir un objetivo de industrialización, de generación de empleo y que, si seguimos con esa línea, nosotros vamos absolutamente decididos a apoyar este tipo de políticas”.

“Queremos avanzar. Tenemos que avanzar. No cuatro o cinco (años) y después cambiar: ‘Ahora reconviértanse’. No, no. Queremos 20, 30, 40 años, que es lo que necesita este país”, agregó.

En esa línea, reflexionó: “Nadie puede negar que, cuando hubo políticas pro-industrialistas, esto se convirtió absolutamente. No sólo acá (Ituzaingó): si uno va por los accesos y por las autopistas, ve que esto sucedió. Esto, sostenido en el tiempo, es lo que genera un proceso de industrialización, junto con la innovación, con la investigación. Ponerse en la cresta de la ola de todo lo que sucede”.

La planta II de Géminis fue inaugurada en febrero de 2016 y demandó una inversión de 7 millones de pesos.

Aunque afirmó que la Cámara no cuenta con cifras exactas de comercios cerrados producto de la pandemia, ya que con la cuarentena les fue difícil recabar esa clase de datos, apuntó que tienen, “por una cuestión de sentido común, la percepción clara de mucha gente que tuvo –lamentablemente- que cerrar la persiana y abandonar su actividad”.

“No sabemos, siquiera, cuando vamos a volver a una vida más normal. No creo que vaya a ser ni en marzo, ni en abril, ni en mayo”, lamentó Eraldo, consultado por un plazo para la normalización de la actividad. Sobre esto, desarrolló: “Estamos hablando de que tenemos que vacunar a una enorme cantidad de población y lograr la inmunidad, para después poder decir ‘estamos superando esta etapa’. Del mismo modo, no espero que la recuperación vaya a ser milagrosa, ni vaya a ser explosiva. Pero si va a existir. Uno lo ve en el optimismo de los colegas”.

“Hay que pensar que el pyme pone mucho más que una inversión en su proyecto: pone el alma, pone el corazón, pone el cuerpo, pone su patrimonio personal en juego”, recordó el titular de UCIADI, que previamente había contado cómo ‘le cambió la cara a los gastronómicos’ con la reapertura al aire libre. “En realidad, todos sabemos que en el país, muchas veces, hubiera sido mejor hacer negocios financieros. Esto es lo que a nosotros nos gusta. A nosotros nos gusta construir”, completó.

Pensando en el futuro y los desafíos que deberá afrontar UCIADI, consideró: “Tenemos mucho trabajo por delante, pero no tenemos miedo. El industrial, el comercio argentino, se ha sabido levantar cuantas veces se cayó. Al contrario, nosotros queremos ser el motor del crecimiento de la economía argentina y que sea con toda la distribución y el bienestar para todos. Detrás del empleo hay un ordenador social terrible”.

Carlos Eraldo es el CEO del grupo farmacéutico Géminis, un laboratorio con más de 25 años y que posee dos plantas: una sobre la Avenida Rivadavia, donde se realizan controles de calidad, y otra sobre la calle 26 de abril, inaugurada en febrero de 2016, donde también cuenta con oficinas comerciales.

Según contó Eraldo, el 50% de los empleados de la empresa son de Ituzaingó y lugares cercanos. “Uno ve la calidad de vida que uno tiene, cuando no tiene que usar a Ituzaingó como si fuera un dormitorio, sino su lugar de vivir y trabajar. Es un cambio notable”, evaluó.